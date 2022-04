AS-i Tallink Grupp 2022 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud I kvartali vahearuanne

English Estonian

Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2022. aasta esimeses kvartalis (1. jaanuar – 31. märts) kokku 720 261 reisijat, mida on 169,5% võrra rohkem kui eelmise aasta esimeses kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes eelmise aastaga võrreldes 19,7% võrra. Kontserni auditeerimata müügitulu suurenes 97,5% ehk 52,4 miljoni euro võrra 106,1 miljoni euroni. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli -11,0 miljonit eurot (2021. aasta I kvartalis -6,3 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 40,0 miljonit eurot (2021. aasta I kvartali puhaskahjum oli 34,4 miljonit eurot).



Kvartali alguses mõjutas kontserni tegevust ja tulemusi jätkuvalt kõigil koduturgudel COVID-19 Omikroni tüvest tingitud olukord. Nõudlus reisimise järgi kasvas peale reisipiirangute kaotamist veebruaris Soomes ja Rootsis ning Eestis alates märtsi keskpaigast. Sellegipoolest mõjutas nõudlust negatiivselt veebruari lõpus alanud geopoliitiline ja sõjaline konflikt. Tulemusi mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

kvartali jooksul opereerisid 2 shuttle-laeva, 3 kaubalaeva, 3 kruiisilaeva ja 3 hotelli piiratud mahus;

3 kruiisilaeva opereerisid piiratud mahus, nendest 2 alustasid opereerimist kvartali lõpus;

kruiisilaeva Romantika pikaajaline prahtimine märtsi lõpust;

kaheksa laeva planeeritud hooldustööd, mis kestsid kokku 98 päeva;

ülemaailmse kütusehinna järsk ning märkimisväärne tõus;

reisipiirangute leevenemine Rootsis, Soomes ja Eestis;

kulude kokkuhoid varasemalt rakendatud meetmetest.





Tegevused kvartali jooksul

Arvestades ebakindlust kriisi kestuse ja kriisijärgse taastumise osas ning vaktsineerimiste arenguid, kui ka arenguid geopoliitilise ja sõjalise konflikti osas, on ettevõtluskeskkond endiselt keeruline. Praeguses olukorras keskendub kontsern jätkuvalt kulude ja rahavoogude juhtimisele ning oma põhitegevuse jätkusuutlikkuse tagamisele.

Kruiisilaeva Baltic Queen opereerimine Tallinn-Stockholm liinil oli ligi kuuks ajaks peatatud kvartali jooksul. Kruiisilaev Baltic Queen tegi 5 edasi-tagasi reisi Tallinn-Helsingi liinil asendades shuttle-laeva Megastar. Kruiisilaeva Silja Europa opereerimine oli esimeses kvartalis valdavalt peatatud, välja arvatud 4 edasi-tagasi reisi Tallinn-Helsingi liinil asendades shuttle-laeva Star. Kruiisilaev Romantika prahiti alates märtsist pikaajalise prahilepingu alusel.

Kruiisilaev Silja Serenade, mille opereerimine oli valdavalt kvartali jooksul peatatud, naases liinile märtsi lõpust.

Riia-Stockholmi liini kui ka kruiisilaeva Victoria I opereerimine oli kvartali jooksul peatatud.

Tallink City Hotel, Tallink Spa & Conference Hotel ja Tallink Express Hotel opereerisid kõik esimeses kvartalis. Tallink Hotel Riga on alates 2020. aasta oktoobrist suletud.

Eesti-Soome liinide shuttle-laevad Megastar ja Star, kaubalaev Sea Wind, Paldiski-Kapellskäri liini kaubalaevad Regal Star ja Sailor ning kolm Soome-Rootsi liinide kruiisilaeva jätkasid opereerimist tavapäraselt läbivalt terves kvartalis.





Müügitulu ja segmendid

2022. aasta esimeses kvartalis suurenes kontserni kogu müügitulu 52,4 miljoni euro võrra 106,1 miljoni euroni. 2021. aasta esimeses kvartalis oli kogu müügitulu 53,7 miljonit eurot ja 2020. aastal 154,9 miljonit eurot.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 46,8 miljoni euro võrra 91,4 miljoni euroni. Reisijateveole ja kõikide liinide segmendi tulemile avaldas märkimisväärset mõju jätkuv COVID-19 viirusest tulenev olukord.

Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 112,4% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht suurenes 21,5% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 16,6 miljoni euro võrra ja oli 41,3 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 3,6 miljoni euro võrra -1,4 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab sisuliselt kahe shuttle-laeva ning ühe kaubalaeva opereerimist kui ka kruiisilaeva Silja Europa seisukulusid.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 310,0% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht suurenes 11,2% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu suurenes 22,8 miljoni euro võrra ning oli 37,6 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes 0,5 miljoni euro võrra -13,8 miljoni euroni. Soome-Rootsi segment kajastab Turu-Stockholmi ja Helsingi-Stockholmi liini opereerimist.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel suurenes veetud reisijate arv 544,8% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht suurenes 23,4% võrra. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 7,4 miljoni euro võrra 12,3 miljoni euroni ning segmendi tulem vähenes 3,6 miljoni euro võrra -6,8 miljoni euroni. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad kahe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva opereerimine kui ka kruiisilaeva Victoria I seisukulud.

Läti-Rootsi liini opereerimine oli peatatud. Segmendi tulem oli -5,0 miljonit eurot, mis kajastab kruiisilaevade Isabelle kui ka Romantika seisukulusid enne prahtimisperioodi algust.

Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 6,0 miljoni euro võrra ja oli 15,2 miljonit eurot. Kasvu tingisid peamiselt majutustulu, erinevad jaemüügitegevused ning vähemal määral prahtimisega seotud tulu.





Kasum

Kontserni esimese kvartali brutokasum suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 75 tuhande euro võrra ja oli -19,9 miljonit eurot. EBITDA vähenes 4,6 miljoni euro võrra ja moodustas -11,0 miljonit eurot.

Esimeses kvartalis moodustasid erinevad kontserni koduturgudelt saadud toetused netosummas kokku 3,5 miljonit eurot (5,0 miljonit eurot 2021. aasta esimeses kvartalis). Kvartali jooksul kehtis Eestis soodustus laevade veeteetasu maksmisel, mille mõju oli 0,5 miljonit eurot (1,1 miljonit eurot 2021. aasta esimeses kvartalis).

Kontserni varade amortisatsioonikulu esimeses kvartalis oli 23,7 miljonit eurot (23,7 miljonit eurot 2021. aastal).

Tulenevalt intressikandvate võlakohustuste suurenemisest, suurenesid netofinantskulud eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 1,0 miljoni euro võrra.

Kontserni auditeerimata puhaskahjum oli 2022. aasta esimeses kvartalis 40,0 miljonit eurot ehk 0,054 eurot aktsia kohta. 2021. aasta samal perioodil oli puhaskahjum 34,4 miljonit eurot ehk 0,051 eurot aktsia kohta ning 2020. aasta esimeses kvartalis oli puhaskahjum 30,2 miljonit eurot ehk 0,045 eurot aktsia kohta.





Investeeringud

2022. aasta esimeses kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 8,9 miljonit eurot. Esimeses kvartalis läbisid planeeritud hoolduse kaheksa laeva: Megastar, Baltic Queen, Victoria I, Regal Star, Isabelle, Star, Silja Europa ja Romantika. 2022. aasta esimeses kvartalis kestsid kaheksa laeva planeeritud hooldustööd kokku 98 päeva.

Tulenevalt muutunud majanduslikust olukorrast ning laevade operatsioonide peatamisest olid laevadega seotud investeeringud viidud miinimumini ning teostati vältimatuid hooldus- ja remonditöid.

Lisaks tehti investeeringuid veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide ning teiste administratiivsüsteemide arendamisse. Samuti seoses Burger King restoranide avamisega.





Dividendid

Tulenevalt keerulisest tegevuskeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve silmas pidades on juhatus otsustanud teha aktsionäride korralisele üldkoosolekule ettepaneku 2021. aasta eest dividende mitte maksta.





Finantsseisund

2021. aasta teise kvartali lõpuks leppis kontsern laenuandjatega kokku laenude eritingimuste muutmise ja nende ajutise tühistamise pikendamise ja olemasolevate laenulepingute põhiosamaksete edasilükkamise. Alates 2021. aasta teisest kvartalist kuni 2022. aasta esimese kvartali lõpuni planeeritud graafikujärgsed laenude põhiosa tagasimaksed, kokku summas 82,1 miljonit eurot liidetakse iga vastava laenu viimasele maksele. Edasi lükatud maksete summa 2021. majandusaastal oli 67,4 miljonit eurot.

Kontserni netovõlg vähenes esimeses kvartalis 25,0 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli kokku 688,5 miljonit eurot.

Seisuga 31. märts 2022 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 101,0 miljonit eurot (31. märtsil 2021 14,8 miljonit eurot) ja kasutamata arvelduskrediiti 123,4 miljonit eurot (31. märtsil 2021 81,7 miljonit eurot). Esimese kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 224,4 miljonit eurot (31. märtsil 2021 96,4 miljonit eurot). Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 84,6 miljoni euroni (31. märtsil 2021 61,9 miljonit eurot).





Personal

Seisuga 31. märts 2022 töötas kontsernis 4 740 töötajat (31. märtsil 2021: 3 953). Töötajate arv sisaldab ka 181 lapsehoolduspuhkusel viibivat töötajat.

2022. aasta esimeses kvartalis moodustasid personalikulud kokku 32,9 miljonit eurot (2021. aastal 23,4 miljonit eurot), mis on 40,6% võrra rohkem võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal*. Efektiivne muutus võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga oli 16,2%. 2022. aasta esimeses kvartalis ei saanud kontsern valitsustelt palgatoetust.

*Personalikulusid eelmise aasta esimeses kvartalis mõjutas Eesti valitsuse palgatoetus summas 2,0 miljonit eurot, mis maksti otse töötajatele märtsis. Lisaks oli osaliselt Eesti ja Läti personali töökoormus- ja tasu vähendatud 70%-le, enamus Soome personalist palgata puhkusel, enamus Rootsi personalil oli töökoormust vähendatud kuni 20%-ni ja kuni 80% nende palgast hüvitas Rootsi valitsus. Rootsi valitsuse palgatoetus eelmise aasta esimeses kvartalis moodustas kokku 2,9 miljonit eurot ning kajastati muu äritulu koosseisus.





Majanduskeskkond

Kontsern on kõige tundlikum Soome, Rootsi ja Eesti majandusolude ning reisipiirangute arengute suhtes. 2022. aasta esimeses kvartalis mõjutas kontserni majanduskeskkonda jätkuvalt COVID-19 pandeemia.

Esimeses kvartalis püsis kaubaveoäri stabiilsena, mida toetas ettevõtete jätkuvalt tugev kindlustunne kõikidel koduturgudel. Siiski osutas kaubaveoturul valitsev tihe hinnakonkurents rohkelt väljakutseid.

Vaatamata reisipiirangute leevenemisele kontserni koduturgudel, langes kõigi koduturgude tarbijate kindlustunne kvartali jooksul. Samuti mõjutas kindlustunnet negatiivselt geopoliitiline ja sõjaline konflikt Euroopas. Viimane aitas oluliselt kaasa ka ülemaailmsete kütusehindade kiirele tõusule.

2022. aasta esimeses kvartalis suurenes eurodes mõõdetud ja kontserni tarbimismahtudega kaalutud kütuse hind aastatagusega võrreldes keskmiselt 129%. Sama perioodiga võrreldes tõusis kontserni kütusekulu 153%, või 17,1 miljoni euro võrra, mis oli tingitud peamiselt kütuse hindade tõusust.

Vaktsineerituse kõrge tase kui ka uute nakatumiste vähenemine nii Soomes kui ka Rootsis tingis valitsuste otsuse reisipiirangute leevendamise osas alates veebruarist. Alates märtsist leevendati reisipiiranguid ka Eestis. See omakorda suurendas ka nõudlust reisimise osas, mis väljendus ka järgnevateks perioodideks tehtud broneeringute kasvus.

Lähituleviku suurimad riskid on seotud COVID-19 pandeemia kulgemisega kui ka käimasoleva geopoliitilise ja sõjalise konfliktiga ning nende mõjuga majanduskeskkonnale.





Sündmused I kvartalis

Burger King restoranide avamine

Jaanuaris 2022 avati üks uus Burger King restoran Lätis. Kontsern jätkab ettevalmistustega uute Burger Kingi restoranide avamiseks 2022. aastal.

Reisipiirangute leevenemine kontserni koduturgudel

Alates 2022. aasta veebruarist leevendati reisipiiranguid kontserni koduturgudel Soomes ja Rootsis, alates märtsist ka Eestis, mis aitas kaasa uute broneeringute arvu kasvule.

Kompromiss AS-iga Tallinna Sadam kohtuvaidluse lõpetamiseks

AS Tallink Grupp ja AS Tallinna Sadam sõlmisid 11. veebruaril 2022 kompromissi, mille kohtulikul kinnitamisel lõpetatakse pooltevaheline Vanasadamas reisilaevadele pakutavate sadamateenuste tasusid puudutav kohtuvaidlus, AS Tallink Grupp loobub kõikidest kohtuvaidluses esitatud nõuetest AS-i Tallinna Sadama vastu ning AS Tallinna Sadam muudab tulevikus Vanasadamat külastavatele regulaarliine sõitvatele reisilaevadele kohaldatavaid sadamatasusid.

Geopoliitiline ja sõjaline konflikt Euroopas

Veebruari lõpus alanud geopoliitiline ja sõjaline konflikt Euroopas avaldab eeldatavasti negatiivset mõju nõudlusele teatavates kliendirühmades – peamiselt kliendid konfliktis vahetult osalevatest riikidest ja Aasia riikidest. Samuti esineb mõningate sisendihindade, eelkõige kütuse ja toorme hinnatõusu risk. Konflikti potentsiaalse mõju täpset suurust ja kestust hinnata on raske.

Romantika pikaajaline väljaprahtimine

Märtsi lõpus prahiti kruiisilaev Romantika välja rahvusvahelistele liinidele Norra ja Hollandi vahel kolmeks aastaks koos pikendamisvõimalustega (3+1+1).





Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade

Kruiisilaeva Isabelle lühiajaline prahtimine

Aprilli alguses sõlmis kontsern lühiajalise prahilepingu kruiisilaeva Isabelle jaoks, et pakkuda Eestisse saabuvatele põgenikele ajutist majutust. Kruiisilaev prahiti Eesti ametivõimudele alates 7. aprillist 2022 neljaks kuuks koos pikendusvõimalustega (4+2+2).

Tulenevalt kruiisilaevade Romantika ja Isabelle väljaprahtimisest ei opereeri kontsern käesoleval aastal Riia-Stockholm liini.

Kaubalaeva Sea Wind müük

2022. aasta aprillis võõrandas kontsern Muuga-Vuosaari liinil sõitnud kaubalaeva Sea Wind, liinil hakkab edaspidi opereerima kaubalaev Regal Star.

Uue kahekütuseliste mootoritega kiirlaeva MyStar valmimine

Rauma laevatehases valmiva uue kahekütuseliste (LNG, MGO) mootoritega kiirlaeva MyStar oodatav üleandmine ja Tallinn-Helsingi liinil opereerimise alustamine toimub 2022. aasta kolmandas kvartalis.

Tulud

Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad. Tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatuse hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini).

Vaatamata ebakindlusele majanduskeskkonna arengute osas ootab kontserni juhatus reisijate arvu kiiremat taastumist 2022. aasta teisest kvartalist.

Uurimis- ja arendusprojektid

Tallink Grupp AS-il ei ole hetkel käsil märkimisväärseid teadus- ja arendusprojekte. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja ettevõtte tulemuste parandamiseks.

Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijateala tehnoloogiate uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi tänapäevaste lahenduste abil. Viimased tehnilised projektid keskenduvad laevade CO-2 jalajälje vähendamise lahendustele.





Riskid

Mitmesugused riskid võivad kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju kontserni äritegevusele:

Pikka aega kestev geopoliitiline ja sõjaline konflikt Euroopas

COVID-19-st põhjustatud olukord ja arengud;

õnnetused, katastroofid;

makromajanduslikud ja tööturu sündmused;

õigusaktide muudatused;

suhted ametiühingutega;

kütusehindade ja intressimäärade tõus;

turu- ja kliendikäitumine.

Põhinäitajad

Perioodi kohta I KV 2022 I KV 2021 Muutus % Müügitulu (miljonites eurodes) 106.1 53.7 97.5% Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) -19.9 -20.0 0.4% EBITDA¹ (miljonites eurodes) -11.0 -6.3 -73.6% EBIT¹ (miljonites eurodes) -34.6 -30.0 -15.5% Aruandeperioodi puhaskahjum (miljonites eurodes) -40.0 -34.4 -16.1% Amortisatsioon (miljonites eurodes) 23.7 23.7 0.0% Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) 8.9 4.2 111.8% Aktsiate kaalutud keskmine arv 743,569,064 669,882,040 11.0% Kasum/kahjum aktsia kohta¹ -0.054 -0.051 -4.6% Reisijate arv 720,261 267,224 169.5% Kaubaveoühikute arv 101,938 85,156 19.7% Keskmine töötajate arv 4,634 3,986 16.3% Perioodi lõpu seisuga 31.03.2022 31.12.2021 Muutus % Varad kokku (miljonites eurodes) 1,560.2 1,585.9 -1.6% Kohustused kokku (miljonites eurodes) 907.6 893.4 1.6% Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) 789.5 779.9 1.2% Netovõlg¹ (miljonites eurodes) 688.5 652.4 5.5% Netovõla ja EBITDA suhe¹ 12.8 11.2 14.7% Omakapital kokku (miljonites eurodes) 652.5 692.5 -5.8% Omakapitali määr¹ (%) 42% 44% Lihtaktsiate arv 743,569,064 743,569,064 0.0% Omakapital aktsia kohta¹ 0.88 0.93 -5.8% Suhtarvud¹ I KV 2022 I KV 2021 Brutokasumi/-kahjumi marginaal (%) -18.7% -37.2% EBITDA marginaal (%) -10.3% -11.7% EBIT marginaal (%) -32.6% -55.8% Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) -37.7% -64.1% ROA (%) -2.7% -6.4% ROE (%) -9.2% -15.2% ROCE (%) -3.3% -7.6%

1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.

2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum

EBIT: kasum äritegevusest

Aktsiakasum: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv

Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku

Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv

Brutokasumi marginaal: brutokasum / müügitulu

EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu

EBIT marginaal: EBIT / müügitulu

Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu

Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused

ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara

ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital

ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum/(koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))

Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid

Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes I KV 2022 I KV 2021 Müügitulu (lisa 3) 106,143 53,746 Müüdud kaupade ja teenuste kulud -126,043 -73,721 Brutokasum/-kahjum -19,900 -19,975 Müügi- ja turunduskulud -7,329 -5,073 Üldhalduskulud -11,128 -9,956 Muud äritulud 3,734 5,038 Muud ärikulud -5 -13 Kasum/kahjum äritegevusest -34,628 -29,979 Finantstulud (lisa 4) 39 5 Finantskulud (lisa 4) -5,698 -4,677 Kasum/kahjum enne tulumaksu -40,287 -34,651 Tulumaks 298 220 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -39,989 -34,431 Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum -39,989 -34,431 Muu koondkasum/-kahjum Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed -1 174 Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku -1 174 Perioodi koondkasum/-kahjum kokku -39,990 -34,257 Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku -39,990 -34,257 Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes, lisa 5) -0.054 -0.051

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes 31.03.2022 31.03.2021 31.12.2021 VARAD Raha ja raha ekvivalendid 100,977 14,762 127,556 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 30,622 25,680 29,298 Ettemaksed 15,441 12,491 11,924 Tulumaksu ettemakse 0 25 0 Varud 41,048 29,561 34,631 Käibevara 188,088 82,519 203,409 Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud 165 245 165 Muud finantsvarad ja ettemaksed 2,817 508 555 Edasilükkunud tulumaksu vara 21,840 20,270 21,840 Kinnisvarainvesteeringud 300 300 300 Materiaalne põhivara (lisa 6) 1,311,910 1,349,398 1,323,353 Immateriaalne vara (lisa 7) 35,047 39,267 36,293 Põhivara 1,372,079 1,409,988 1,382,506 VARAD KOKKU 1,560,167 1,492,507 1,585,915 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL Intressikandvad võlakohustised (lisa 8) 272,159 149,511 244,436 Võlad tarnijatele ja muud võlad 84,625 61,886 91,687 Võlad omanikele 6 6 6 Tulumaksukohustis 47 10 47 Ettemakstud tulud 33,508 22,238 21,734 Lühiajalised kohustised 390,345 233,651 357,910 Intressikandvad võlakohustised (lisa 8) 517,296 578,777 535,489 Pikaajalised kohustised 517,296 578,777 535,489 Kohustised kokku 907,641 812,428 893,399 Aktsiakapital (lisa 9) 349,477 314,844 349,477 Ülekurss 663 663 663 Reservid 67,417 69,516 67,930 Jaotamata kasum 234,969 295,056 274,446 Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital 652,526 680,079 692,516 Omakapital kokku 652,526 680,079 692,516 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1,560,167 1,492,507 1,585,915

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes I KV 2022 I KV 2021 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -39,989 -34,431 Korrigeerimised 29,037 28,223 Muutused: Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes -6,462 -3,307 Varudes -6,417 -854 Äritegevusega seotud kohustistes 5,561 -11,814 Muutused varades ja kohustistes -7,318 -15,975 Äritegevusest teenitud raha -18,270 -22,183 Saadud/makstud tulumaks -41 -39 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU -18,311 -22,222 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7) -8,891 -4,201 Laekumised materiaalse põhivara müügist 41 7 Saadud intressid 1 0 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -8,849 -4,194 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST Laenude tagasimaksed (lisa 8) 0 -14,667 Arvelduskrediidi muutus (lisa 8) 11,431 37,581 Rendimaksete tasumine (lisa 8) -4,215 -4,225 Makstud intressid -6,332 -5,144 Laenudega seotud tehingukulude tasumine -303 -201 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 581 13,344 RAHAVOOD KOKKU -26,579 -13,072 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 127,556 27,834 Raha ja raha ekvivalentide muutus -26,579 -13,072 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 100,977 14,762







Joonas Joost

Finantsdirektor

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail joonas.joost@tallink.ee

