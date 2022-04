Quadient obtient le statut Platinum EcoVadis pour sa performance en matière de responsabilité sociétale

English French

Paris



Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd'hui qu’EcoVadis lui a décerné le statut Platinum, la plus haute distinction d’EcoVadis Sustainability Rating. Après avoir obtenu durant trois années consécutives le statut d’or, Quadient a atteint le top 1% des entreprises évaluées par EcoVadis, dans son secteur d’activité.

Ce sont les nombreuses initiatives lancées en 2021 pour renforcer ses engagements en matière de développement durable, qui ont conduit Quadient à atteindre ce statut, parmi lesquelles :

Cette année, Quadient a renforcé sa stratégie bas-carbone en fixant des objectifs et mettant en place des initiatives de réduction de ses émissions. En 2021, l’entreprise s’est engagée publiquement à s’aligner avec l’Accord de Paris qui vise à lutter contre le changement climatique.

Quadient a lancé un nouveau programme de philanthropie, Quadient Cares, un programme d’engagement communautaire pensé pour les collaborateurs qui incarne les valeurs de Quadient et soutient les causes suivantes : une éducation de qualité et un travail décent, l’inclusion et la diversité et l’environnement.

Quadient a décidé en juillet 2021 d’opter pour un mode de travail hybride où le télétravail prend de plus en plus d’importance. 80% de ses employés bénéficient d’un environnement de travail flexible.



« Atteindre le statut Platinum EcoVadis est une étape importante dans la transformation de notre entreprise. Chaque année, nous prenons des mesures supplémentaires pour faire de Quadient une entreprise éthique et toujours plus durable. Cette progression de Gold à Platinum témoigne de l’engagement de toute notre organisation pour cette cause » déclare Brandon Batt, Directeur de la Transformation de Quadient. « Notre programme RSE prend en compte les standards de durabilité les plus exigeants ce qui permet à Quadient d’avoir non seulement un avantage compétitif mais aussi de satisfaire toujours plus ses clients. »

L’approche de Quadient en termes de responsabilité sociétale des entreprises est fondée sur l’amélioration des conditions de travail de ses collaborateurs, la promotion d’une culture d’intégrité et d’éthique des affaires, la réduction de son empreinte environnementale, l’offre de solutions innovantes, fiables et durables et le soutien des communautés.

EcoVadis gère la première plateforme collaborative permettant aux entreprises d’évaluer la performance RSE / Développement Durable de l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement à l’échelle mondiale. Pour son évaluation, EcoVadis se base sur les normes RSE de référence, telles que le Pacte Mondial des Nations Unis, les standards du Global Reporting Initiative (GRI) et la norme ISO 26000. La performance RSE de l’entreprise est évaluée selon 21 indicateurs regroupé en quatre thèmes : Environnement, Social & Droits Humains, Éthique et Achats Responsables. En savoir plus sur www.ecovadis.com.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur www.quadient.com/fr-FR.

