TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 28.4.2022 klo 10.15



Taaleri julkistaa tammi–maaliskuun 2022 osavuosiraportin perjantaina 6.5.2022



Taaleri julkistaa tammi–maaliskuun 2022 osavuosiraportin perjantaina 6.5.2022 noin klo 8.00. Analyytikoille ja median edustajille järjestetään webcast julkaisupäivänä klo 11.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Peter Ramsay ja talousjohtaja Minna Smedsten.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://taaleri.videosync.fi/osavuosikatsaus-q1-2022/. Tilaisuus tallennetaan, ja se löytyy myöhemmin myös Taalerin sijoittajasivuilta osoitteesta www.taaleri.com/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.



Taaleri Oyj





Lisätietoja:

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com



Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,2 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

