Métaux Osisko annonce une première estimation de ressources à Mines Gaspé – ressources présumées de 456 Mt à une teneur de 0,31 % cuivre

MONTRÉAL, 28 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Metals Incorporated (la « Société » ou « Métaux Osisko ») ( TSXV : OM ; OTCQX : OMZNF ; FRANCFORT : 0B51 ) a le plaisir d’annoncer la première estimation de ressources minérales présumées pour le gîte du Mont Copper du projet Mines Gaspé, situé près de Murdochville, dans la péninsule gaspésienne au Québec. Ces ressources sont circonscrites à l’intérieur d’une fosse élargie et comprend la minéralisation entourant l’ancienne mine à ciel ouvert du Mont Copper (le « Projet d’Expansion du Mont Copper »); elles utilisent un scénario de base de 3,80 $ US/lb de cuivre et une teneur de coupure inférieure de 0,16 % cuivre. Elles ont été estimées en utilisant les données de forages historiques issues des travaux réalisés entre les années 1960 et 2019.



Tableau 1 : Scénario de base de l’estimation des ressources minérales

Catégorie

Tonnage

Teneur en cuivre Ratio de

découverture Cuivre métallique contenu* Total (%)* Sulfures (%) Livres Tonnes métriques Présumées 456 Mt 0,351 0,310 1,98 3 116 451 000 1 413 600

La PQ indépendante pour la présente estimation des ressources minérales est Yann Camus, ing., Division Géologie de SGS Canada inc. La date d’effet est le 12 avril 2022. L’estimation des ressources minérales respecte les normes de l’ICM sur les définitions (2014). Aucune évaluation économique de l’estimation des ressources minérales n’a été réalisée. SGS n’a connaissance d’aucun enjeu environnemental, lié aux permis, juridique, lié aux titres, fiscal, sociopolitique, lié à la commercialisation, ou de tout autre enjeu pertinent qui pourrait avoir une incidence importante sur l’estimation des ressources minérales. Tous les nombres ont été arrondis afin de refléter la précision relative de l’estimation. Les totaux pourraient ne pas correspondre à la somme des composantes puisque les nombres ont été arrondis. *Le cuivre total inclut le cuivre sous forme d’oxyde soluble à l’acide en plus du cuivre sous forme de sulfures. Le cuivre contenu inclut uniquement le cuivre sous forme de sulfures.



Faits saillants :

Avec 1,41 million de tonnes de cuivre métallique contenu (3,1 milliards de livres), le Projet d’Expansion du Mont Copper comprend le plus grand inventaire de ressources en cuivre inexploité de l’Est de l’Amérique du Nord, stratégiquement situé près d’infrastructures existantes au Québec, une province très favorable à l’industrie minière.

La minéralisation entoure l’ancienne mine à ciel ouvert, avec un ratio de découverture raisonnablement bas, présentement estimé à 1,98.

L’estimation des ressources minérales circonscrites à l’intérieur d’un modèle de fosse Whittle se limite à la minéralisation de sulfures de cuivre qui se trouve au pourtour immédiat de la fosse historique au Mont Copper. Toute la minéralisation oxydée a été traitée pour l’instant comme du stérile à valeur nulle.

Le programme de forage en cours de 30 000 mètres pourrait réduire le ratio de découverture, le ratio oxydes/sulfures du modèle de ressources et ainsi améliorer la teneur en sulfures. De plus, il existe un potentiel de minéralisation en argent et en molybdène comme sous-produits; ce potentiel sera mieux défini dans le cadre du programme de forage en cours.

Robert Wares, chef de la direction et président du conseil, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer une première estimation de ressources minérales présumées pour le Projet d’Expansion du Mont Copper. Il s’agit de la première étape dans notre stratégie élargie pour Mines Gaspé, où nous voulons pleinement évaluer l’ensemble du potentiel pour des gîtes économique en cuivre au sein du complexe porphyrique/skarn de cet ancien producteur de cuivre. Nous croyons fermement que cet actif important pourrait devenir un élément clé de la stratégie de développement des minéraux critiques du Québec, qui vise à procurer des métaux essentiels pour les initiatives mondiales de décarbonisation. Le programme de forage de 30 000 mètres a débuté dans le but de convertir l’estimation de ressources minérales aux catégories mesurées et indiquées d’ici la fin de l’année. Par ailleurs, nous lancerons immédiatement une Évaluation Économique Préliminaire (EEP) du Projet d’Expansion du Mont Copper, et nous espérons rapidement développer cet actif en partenariat avec Glencore Canada. »

Sensibilité des ressources minérales

Les ressources sont présentées dans le tableau ci-dessous, à différentes teneurs de coupure raisonnables, le scénario de base étant une coupure de 0,16 % cuivre :

Tableau 2 : Estimation des ressources minérales selon différentes teneurs de coupure

Catégorie

Teneur de

coupure (%)

Tonnage

(Mt)

Teneur en cuivre Tonnes de cuivre Total (%) Sulfures (%) Livres Tonnes Présumées

0,12 533 0,326 0,285 3 248 930 000 1 519 000 0,14 498 0,337 0,296 3 249 790 000 1 474 100 0,16 456 0,351 0,310 3 116 450 000 1 413 600 0,18 414 0,366 0,324 2 957 190 000 1 341 400 0,20 374 0,381 0,338 2 786 900 000 1 264 100 0,30 193 0,473 0,422 1 795 570 000 814 500 0,40 90 0,572 0,514 1 019 860 000 462 600 0,50 43 0,656 0,590 559 310 000 253 700

Les notes au bas du tableau 1 s’appliquent également au tableau 2 ci-dessus.

Potentiel de ressources minérales additionnelles à Mines Gaspé

Des ressources historiques de fin-de-mine existent à Mines Gaspé qui ne sont pas conformes aux dispositions du Règlement 43-101, dont l’information est tirée des rapports annuels de Noranda/Falconbridge de 1998 à 2000, de rapports statutaires du gouvernement du Québec et dans la publication de Hussey & Bernard (SME Août 1998, p. 36-44). Les autorités règlementaires requièrent que la divulgation des ressources historiques de la part d’une société émettrice soit assujettie à plusieurs critères, incluant les références aux rapports techniques disponibles. De tels rapports ne sont pas disponibles pour les ressources historiques à Mines Gaspé. La divulgation qui suit décrit alors les gîtes minéraux et zones minéralisées qui sont toujours présents à Mines Gaspé, et Métaux Osisko croit que ces gîtes offrent un excellent potentiel pour la définition éventuelle de ressources courantes. La stratégie de Métaux Osisko pour l’instant consiste à mettre l’accent sur la viabilité économique des ressources sulfurées du Mont Copper uniquement, et si celle-ci s’avère un succès, l’évaluation des ressources potentielles décrites ci-dessous suivra dans le cadre de programmes de forage ultérieurs.

Cible à fort tonnage en profondeur au Mont Porphyre

Le gîte de cuivre porphyrique profond du Mont Porphyre a été découvert par Noranda Inc. en 1994. Ce gisement de type stockwerk de Cu-Mo forme un cylindre quasi-vertical mesurant environ 800 m de hauteur, 400 m de longueur et 350 m de largeur, qui est situé entre 1 200 et 2 000 mètres de profondeur sous le Mont Porphyre (situé à 1 250 mètres au nord-est du centre de la fosse du Mont Copper). Le gisement demeure ouvert en profondeur. Environ 24 forages quasi-verticaux ont été forés dans ce gisement entre 1994 et 2011, et les intersections minéralisées significatives incluent :

Table 3: Intersections minéralisées importantes, Mont Porphyre

Forage

vertical De - À (m) Longueur (m) % Cu % Mo 30-891 1144.8--1737.4 592.6 0.71 0.036 30-899 1120.7--1834.9 714.2 0.61 0.034 30-900 1269.0--1728.8 459.8 0.66 0.026 30-901 1207.0--1534.7 327.7 0.90 0.053 30-903 1264.0--1581.6 317.6 0.89 0.047 30-907 1488.0--1590.4 102.4 0.68 0.042 30-912 1471.6--1833.4 361.8 0.35 0.016 30-915 1362.5--2096.0 733.5 0.76 0.029 30-916 1211.6--1710.5 498.9 0.78 0.035 30-920B 1294.5--1817.2 522.7 0.67 0.071 30-923 1454.8--1757.5 302.7 0.58 0.033 30-927 1178.1--1563.6 385.5 0.84 0.053 30-928 1222.9--1719.7 496.8 0.69 0.073 30-943 1028.0--1850.0 822.0 0.94 0.071

Empilements de minerai oxydé

Un empilement de minéralisation de cuivre de faciès oxydé, résultant de l’exploitation minière historique de la fosse du Mont Copper, est situé à 1 100 mètres au nord-ouest du centre de la fosse. L’empilement couvre une superficie d’environ 470 000 mètres carrés avec une hauteur moyenne de 25 mètres. La minéralisation se présente sous forme d’oxydes et de carbonates solubles. Ce matériel pourrait potentiellement être traité par lixiviation en tas avec des techniques d’extraction par solvant et électrolyse, et pourrait éventuellement représenter une opportunité de production additionnelle de cuivre à faible coût si les permis requis pour une opération de lixiviation en tas peuvent être obtenus.

Minéralisation résiduelle à haute teneur près des infrastructures souterraines existantes

De la minéralisation résiduelle souterraine de type skarn demeure présente sous forme de piliers dans la partie exploitée de la zone C (teneurs de 1,5 % à 2 % de cuivre), ainsi que des sulfures massifs et des skarns dans la zone E plus profonde (teneurs de 3 % à 4 % de cuivre); des ressources résiduelles sont aussi rapportées dans la zone E-38. De plus, des intersections de forage historique significatives, dispersées dans l’auréole de skarn de la zone E d’une largeur de 1 600 mètres, ont fait l’objet de travaux de suivi limités et offrent un potentiel d’y définir d’autres ressources. Ces intersections représentent les épaisseurs réelles :

Tableau 4: Intersections minéralisées importantes, Zone E, situées à l’extérieur des anciennes opérations minières

Sondage

vertical De - À (m) Longueur (m) % Cu Sondage

vertical De - À (m) Longueur (m) % Cu 30-787 836.7-839.7 3.0 2.08 30-892 855.8-859.6 3.8 3.87 30-832 1010.1-1031.7 21.6 2.04 30-901 1302.1-1313.7 11.6 3.13 30-844 1115.6-1126.3 10.7 4.01 30-922 1043.9-1053.8 9.9 4.96 30-886 1314.7-1329.6 14.9 3.08 30-927 1332.6-1350.3 17.7 1.24

Paramètres et critères utilisés dans le cadre de l’estimation des ressources minérales

Les paramètres généraux du modèle de fosse Whittle utilisés dans le cadre de l’estimation des ressources minérales sont les suivants :

Paramètre Valeur Unité Prix du cuivre 3,80 $ $ US par livre Coût de vente 0,08 $ $ US par livre Coût d’extraction minière dans la fosse 1,90 $ $ US par tonne extraite Coût de traitement + fonderie et transport 7,10 $ $ US par tonne usinée Charges générales et administratives 1,00 $ $ US par tonne usinée Pente globale dans la fosse – Roc 50 Degrés Taux de récupération du cuivre 85 (%) Perte minière / dilution (ciel ouvert) 5 / 3 (%) / (%) Densité relative des stériles 2,73 Tonnes/mètre cube Densité relative de la minéralisation (variable) Moy. 2,73 Tonnes/mètre cube Dimensions des blocs 20 x 20 x 15 Longueur, largeur, hauteur (m)

La base de données utilisée pour l’estimation (à proximité du Mont Copper) contient environ 3 353 sondages; 283 ont été jugés non fiables et ont été rejetés. Un sous-ensemble de 641 sondages a été utilisé pour l’estimation des ressources minérales et des composites ont été générés dans ces sondages. Les données de forage comprennent celles de Noranda (1998 ou avant), Xstrata (2011-2012) et Glencore Canada (2019). Les données ont été vérifiées principalement en vérifiant la cohérence des données mais non leur exactitude; les journaux de sondage d’origine et les certificats de laboratoire n’étaient disponibles que pour les sondages de 2011, 2012 et 2019.

Des composites de 4 m ont été générés à l’intérieur du volume minéralisé. En tout, 27 895 composites ont été générés à une teneur moyenne de 0,34 % Cu; les composites ont été écrêtés à 1,80 % Cu total (c’est-à-dire le cuivre contenu sous forme de sulfures et d’oxydes).

Les teneurs de coupure sont basées sur un prix pour le cuivre de 3,80 $ US par livre et sur un taux de récupération pour le cuivre de 85 %.

Les ressources minérales circonscrites à l’intérieur d’une fosse sont présentées selon une teneur de coupure de 0,16 % Cu en sulfures, au sein d’un tracé de fosse conceptuelle.

Les valeurs de densité relative ont été estimées à l’aide des données de forage historiques; la valeur moyenne est de 2,73 tonnes/mètre cube.

Les ressources minérales en fosse se situent à une profondeur maximum d’environ 600 m.

Les données de forage ont été obtenues auprès de Métaux Osisko et de Glencore Canada Corporation. SGS a modélisé la minéralisation en gradins puis les a regroupés en un volume. La distance maximale entre les sondages dans le volume de la fosse est d’environ 350 m.

Un modèle de blocs a été généré avec des blocs de 20 × 20 × 15 m, sous la surface topographique actuelle et à l’intérieur de la minéralisation modélisée. Deux méthodes d’interpolation ont été testées, soit le krigeage ordinaire (KO) et l’inverse de la distance au carré (ID2), sans différence notable au niveau de l’estimation des ressources minérales. Le krigeage a été retenu aux fins de la présente estimation.

Dans l’ensemble, la base de données contient des données pour le cuivre total; des données pour le cuivre soluble ne sont disponibles que pour les 32 sondages forés entre 2011 et 2019. Il a été estimé, aux fins du présent rapport, que seul le cuivre contenu sous forme de sulfures pourrait avoir un potentiel économique. Par conséquent, le cuivre soluble sous forme d’oxydes a été retiré et les zones oxydées significatives sont toutes situées du côté sud-ouest du gîte. La proportion de cuivre contenu sous forme d’oxydes versus sulfures est fortement corrélée à la profondeur de la minéralisation. Par conséquent, la profondeur à partir de la surface a été modélisée et a été utilisée pour estimer le pourcentage de cuivre contenu sous forme d’oxydes aux fins de l’estimation des ressources globales.



Puisque les travaux de forage plus récents (après 2011) sont presque entièrement situés dans un secteur particulier des ressources délimitées dans une fosse, SGS recommande que du forage intercalaire additionnel soit réalisé dans l’ensemble du volume de la fosse modélisée afin de : 1) améliorer le modèle de la minéralisation oxydée, et 2) permettre de convertir les ressources présumées en ressources de catégorie mesurées et indiquées.

Mise en garde concernant l’estimation de ressources minérales

Les ressources minérales divulguées dans le présent communiqué de presse sont conformes aux lignes directrices et aux exigences du Règlement 43-101 et ont été préparées par des personnes qualifiées indépendantes. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n’a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées sont de nature conceptuelle et ont été estimées sur la base de preuves géologiques et d’un échantillonnage restreints. Les preuves géologiques sont suffisantes pour présumer, sans avoir vérifié, de la teneur géologique et/ou de la qualité de la continuité. Le degré de confiance accordé à des ressources minérales présumées est inférieur à celui accordé à des ressources minérales indiquées et mesurées et ne constitue pas un niveau de confiance suffisant pour permettre la conversion en réserves minérales. Il est raisonnable de s’attendre à ce que la majorité des ressources minérales présumées puissent être converties en ressources minérales mesurées et indiquées en poursuivant le forage, bien qu’il n’y ait aucune garantie à cet effet. Le rapport technique conforme au Règlement 43-101, incluant l’estimation des ressources minérales pour le projet Mines Gaspé dont il est question dans le présent communiqué de presse, sera livré et déposé sur SEDAR par Métaux Osisko dans un délai de 45 jours suivant la date du présent communiqué de presse.

Personne qualifiée

L’estimation des ressources minérales et les renseignements techniques dans le présent communiqué de presse ont été préparés et approuvés par Yann Camus, ing., des Services Géologiques de SGS Canada, une personne qualifiée indépendante aux fins du Règlement 43-101. L’estimation des ressources minérales a été révisée à l’interne par Guy Desharnais, Ph. D., Géo., une personne qualifiée non-indépendante aux fins du Règlement 43-101. L’estimation des ressources minérales a été révisée à l’interne par Guy Desharnais, Ph. D., Géo., une personne qualifiée non-indépendante aux fins du Règlement 43-101. L’information relative aux gisements cuprifères additionnels à Mines Gaspé a été révisée par Jeff Hussey, Président de Métaux Osisko et Géo., une personne qualifiée non-indépendante aux fins du Règlement 43-101.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko est une société canadienne d’exploration et de développement créant de la valeur ajoutée dans l’espace des métaux critiques. La Société contrôle un des anciens camps miniers de premier plan pour la production de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé aux Territoires du Nord-Ouest, pour lequel l’EEP de 2020 indique une VAN après impôt de 500 M$ et un TRI de 29,6 %. L’EEP du projet Pine Point est basée sur des estimations de ressources minérales actuelles pouvant être exploitées par fosse à ciel ouvert ou par des méthodes souterraines à faible profondeur totalisant 12,9 Mt à une teneur de 6,29 % éq.Zn en ressources minérales indiquées et 37,6 Mt à une teneur de 6,80 % éq.Zn en ressources minérales présumées. Se reporter au rapport technique intitulé « Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, North West Territories, Canada » daté du 30 juillet, lequel a été déposé sur SEDAR. Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves aux Territoires du Nord-Ouest, à proximité d’infrastructures et d’une route d’accès pavée, et compte une sous-station électrique ainsi qu’une centaine de kilomètres de routes de halage viables déjà en place.

De plus, la Société a l’option d’acheter, auprès de Glencore Canada, une participation de 100 % dans la propriété Mines Gaspé, un ancien producteur situé près de Murdochville dans la péninsule gaspésienne au Québec (voir détails dans le communiqué de presse du 28 mars 2022).

