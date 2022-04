Siili Solutions Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2022

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2022 kello 14.00

Siilin kaikkien aikojen paras vuosineljännes: kasvua yli 24% ja oikaistu liikevoitto 12% liikevaihdosta



Tammi–maaliskuun tunnusluvut*:

Liikevaihto oli 29,4 (2021: 23,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 5,8 miljoonaa euroa eli 24,4 % edellisvuodesta. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 3,2 miljoonaa euroa (2021: -0,1), eli 13,7 %.

Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistoja) oli 3,5 (2,0) miljoonaa euroa, eli 12 % (8,5 %) liikevaihdosta.

Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 921 (813).

Kokoaikaisen henkilöstön määrä (FTE) katsauskauden päättyessä oli 905 (805) henkilöä sekä 187 (170) alihankkijaa (kokoaikaiseksi muunnetun laskutetussa työssä käytetyn alihankinnan määrä).

*)Supercharge on yhdistelty Siili-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.

Tammi–maaliskuun tärkeimmät tapahtumat:

Siilin uusi toimitusjohtaja Tomi Pienimäki aloitti tehtävässään 1.2.2022

Katsauskauden aikana Siili on perustanut toimistot Turkuun ja Itävallan Wieniin (Supercharge)

Yhtiö tiedotti 7.2.2022, että kaupallinen johtaja Pasi Ropponen jättää johtoryhmän 28.2. Ropponen siirtyi uusiin tehtäviin konsernin ulkopuolelle 11.4.

Yhtiö tiedotti 24.2.2022, että markkinointijohtaja Antti Kiukas jättää johtoryhmän ja yhtiön 31.5.2022 mennessä.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022:

Vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan 102–117 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) 10–13 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki:

Vuoden 2022 ensimmäinen vuosineljännes oli Siilin kaikkien aikojen paras. Liikevaihdon kasvu oli yli 24 % ja orgaaninen kasvu noin 14 %. Saavutimme kolmannentoista perättäisen vuosineljänneksen, jolloin oikaistu liikevoittomarginaali parani edellisvuodesta, ollen 12 % liikevaihdosta.

Vahvan kasvun ja kannattavuuden taustalla oli hyvä suoritus Siilin kaikissa liiketoiminnoissa. Erityisen vahva ensimmäinen vuosineljännes oli Siilin Core-liiketoiminnassa, jossa laskutusaste säilyi hyvällä tasolla koko alkuvuoden ajan. Core-liiketoiminnassa on nyt päästy uudelle uralle ja tällä tiellä on hyvä jatkaa. Portfolioyhtiöistä Siili Auto jatkoi hyvää kehitystä. Superchargen kasvu ja kansainvälistyminen etenivät oletetulla tasolla. VALA jatkoi tuttua tasaista suorittamista.

Helmikuun lopussa käynnistynyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja sen aiheuttama humanitäärinen kriisi on järkyttänyt meitä kaikkia. Toivomme tilanteeseen nopeaa rauhanomaista ratkaisua. Siilillä ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa, joten kriisillä ei ole eikä nähdä olevan suoraa vaikutusta Siilin liiketoimintaan. Konflikti on kuitenkin lisännyt yleistä epävarmuutta, jonka seurauksena tulevia mahdollisia epäsuoria vaikutuksia on vaikea ennakoida.

Olemme pitäneet katseen pallossa, panostaneet henkilöstökokemuksen parantamiseen ja keskittyneet perusasioihin kuten asiakastyöhön. Rekrytointi on onnistunut hyvin ja henkilöstön vaihtuvuus on pienentynyt vuoden 2021 tasolta. Kokonaisuutena suhtaudumme tulevaisuuteen varsin positiivisesti. Mielenkiintoiset asiakashankkeemme pitävät meidät jatkossakin kiireisinä. Odotankin innolla tapaavani taas kasvokkain niin asiakkaita kuin Siilejä!

Lopuksi haluan vielä esittää lämpimät kiitokset kaikille Siileille erinomaisesta työstä.



---



Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Siili Solutions lyhyesti

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Itävallassa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi