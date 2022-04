Les Métaux NioBay présente une mise à jour sur ses activités

English French

MONTRÉAL, 28 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) procède à une mise à jour de ses activités.



Le projet James Bay Niobium



NioBay a annoncé la suspension de ses activités d'exploration sur le projet James Bay (communiqué de presse 17 mars 2022) faisant suite à une lettre reçue du conseil de Moose Cree First Nation (MCFN). Depuis cette date, nous avons poursuivi nos efforts auprès des autorités locales et des membres de la communauté de MCFN ainsi qu’auprès du gouvernement ontarien afin de reprendre le cours normal des activités. NioBay possède un bail minier, un permis d’exploration valide ainsi qu’une entente avec MCFN afin d’effectuer cette deuxième campagne de forage. Par contre, NioBay retournera et est prête à retourner sur le terrain dès qu’elle obtiendra une garantie qu’elle puisse terminer ses travaux sans être arrêtée de nouveau.

En attendant de poursuivre les forages en Ontario , la société tirera parti des 'autres projets dans son portefeuille et fera progresser des initiatives d'exploration..

Le projet Crevier



NioBay a poursuivi ses travaux métallurgiques afin d’optimiser l’économique de ce projet. Avec l’aide du gouvernement du Québec, une série d’essais métallurgiques fut réalisée au COREM en 2021. Fort des succès obtenus, les essais se sont poursuivis en 2022 et ont toujours cours présentement dans les laboratoires de SGS à Québec. Les résultats de ces travaux nous permettront de mettre à jour notre étude économique préliminaire (PEA) sortie en 2020.

Le projet Crevier a pour objectif de produire un oxyde de niobium et un oxyde de tantale. Étant donné les avancées sur l’utilisation du niobium dans les batteries, le projet Crevier, avec son oxyde de niobium, n’a jamais été aussi pertinent. De plus, depuis la publication du PEA, le prix du Tantale s’est apprécié de 30 000 $ la tonne métrique.

Projet Gouin



NioBay a pris une option sur deux propriétés de Ressources Tectonic inc. (communiqué de presse du 10 mai 2021) et a effectué une série de travaux d’exploration à l’été 2021. Les résultats des travaux ont permis d’identifier 2 cibles sur la propriété Gouin Ouest et 6 cibles sur la propriété Gouin Est démontrant des indices de niobium. NioBay à l’intention de poursuivre ses travaux d’exploration durant l’été et l’automne 2022 afin d’investiguer d’avantage les cibles qui furent identifiées. Des détails sur cette campagne d’exploration seront présentés plus tard durant le trimestre.

Réallocation de ressources



NioBay profitera des opportunités qui s’offrent à elle avec ses différentes propriétés situées au Québec. Ainsi, la Société apportera des modifications à l’allocation des ressources financières et humaines afin de maximiser sa flexibilité financière. Dans cette optique, nous avons mis fin à l'entente de consultation avec Derek Teevan, vice-président, ESG et communautés et le remercions pour ses services. Au 31 mars 2022, la Société disposait d'environ 9,0 millions de dollars en espèces.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay est une société axée sur l’exploration, le développement et l’utilisation de métaux critiques ‘’verts’’ et ayant une priorité sur l’environnement, le social, la gouvernance et la participation des autochtones (ESGI).

La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario sur le territoire traditionnel de MCFN. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d'origine naturelle. C'est un métal mou, fiable, facilement disponible, ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu'il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d'applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l'énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu'il est ajouté à des matériaux tels que l'acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus intelligents et réduit leur impact sur l'environnement, tout en offrant d'autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

