Un résumé clinique concernant le zenocutuzumab a été sélectionné pour une présentation orale lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Society of Clinical Oncology

UTRECHT, Pays-Bas, et CAMBRIDGE, Massachusetts, 28 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS) (« Merus », « la Société », « nous » ou « notre »), une société d'oncologie au stade clinique qui développe des anticorps multispécifiques innovants et pleine longueur (Biclonics® et Triclonics®), a annoncé aujourd'hui la sélection d'un résumé pour une présentation orale lors de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui se tiendra à Chicago, dans l'Illinois, du 3 au 7 juin 2022.



La présentation mettra en évidence des données cliniques intermédiaires actualisées pour l'anticorps bispécifique ciblé, le zenocutuzumab (Zeno), dans le cancer à fusion positive du gène NRG1 (NRG1+). Merus recrute actuellement des patients pour l'essai eNRGy de phase 1/2 visant à évaluer l'innocuité et l'activité antitumorale de la monothérapie Zeno dans le cancer NRG1+.

Présentation orale :

Titre : Efficacité et innocuité du zénocutuzumab, un anticorps bispécifique HER2 x HER3, dans les cancers à fusion NRG1 (NRG1+) avancés

Auteur principal :Alison Schram, MD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York

Numéro de résumé : 105

Titre de la session :Clinical Science Symposium, Bispecifics: Are Two Better Than One?

Date et heure de la session : 5 juin 2022, de 9h45 à 11h15 (CT).

Le résumé mettant en évidence les données cliniques intermédiaires sera disponible le 26 mai à 17h00 (ET) et une présentation orale, contenant une analyse des données cliniques intermédiaires actualisées, sera livrée aux participants à la réunion et via une diffusion en direct aux participants à la réunion en ligne uniquement, pendant la session intitulée « Clinical Science Symposium, Bispecifics: Are Two Better Than One? », le 5 juin de 9h45 à 11h15 (CT). Le présentation sera également disponible sur le site Web de Merus peu après la présentation en direct.

Nous continuons d'être encouragés par l'essai en cours, avons observé l'activité clinique et le profil d'innocuité et sommes impatients de partager une mise à jour des données cliniques intermédiaires dans le résumé à partir du 26 mai et à l'ASCO le 5 juin.

Informations sur la conférence téléphonique et la webdiffusion de la société

Merus tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion à l'intention des investisseurs le dimanche 5 juin 2022 à 18h00 (CT) pour discuter des données cliniques intermédiaires actualisées. Une rediffusion sera disponible après la fin de l'appel dans la section Investors and Media de notre site Web.

À propos de Zeno

Zeno est un Biclonics® amélioré par cytotoxicité à médiation cellulaire dépendant des anticorps (ADCC - antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity) qui utilise le mécanisme Merus Dock & Block® pour inhiber la voie de signalisation tumorale à la neuréguline/HER3 dans les tumeurs solides avec fusions du gène NRG1 (NRG1+). Grâce à son mécanisme unique de liaison aux récepteurs HER2 et de blocage puissant de l'interaction des protéines de fusion NRG1 avec les récepteurs HER3, Zeno a le potentiel d'être particulièrement efficace contre les cancers NRG1+. Dans les études précliniques, Zeno inhibe également de manière puissante la formation d'hétérodimères HER2/HER3 et la croissance tumorale dans les modèles hébergeant des fusions du gène NRG1.

Pour en savoir plus sur Zeno Dock & Block®, veuillez consulter le site https://merus.nl/technology/.

À propos de Merus N.V.

Merus est une entreprise d'oncologie de stade clinique qui développe des traitements innovants à base d'anticorps bispécifiques et trispécifiques humains pleine longueur, appelés Multiclonics®. Les Multiclonics® sont fabriqués selon les procédés standard de l'industrie. Des études précliniques et cliniques ont montré qu'ils possèdent plusieurs caractéristiques identiques à celles des anticorps monoclonaux humains conventionnels, notamment une longue demi-vie et une faible immunogénicité. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Internet de Merus : http://www.merus.nl ainsi que https://twitter.com/MerusNV.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas à des faits historiques doivent être considérées comme des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant le développement clinique du zenocutuzumab, les résultats futurs des essais cliniques ou les données intermédiaires, l'activité clinique et le profil d'innocuité de Zeno dans l'essai eNRGy en cours ainsi que la présentation prévue et la conférence à l'intention des investisseurs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la direction. Ces énoncés ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, ce qui suit : notre besoin de financement supplémentaire, qui peut ne pas être disponible et qui peut nous obliger à restreindre nos opérations ou nous obliger à renoncer aux droits sur nos technologies Biclonics®, Triclonics® et candidats anticorps multispécifiques ; les retards potentiels dans l'approbation réglementaire, qui pourraient affecter notre capacité à commercialiser nos produits candidats et affecter notre capacité à générer des revenus : le processus long et coûteux de développement de médicaments cliniques, dont l'issue est incertaine ; le caractère imprévisible de nos efforts de développement à un stade précoce pour les médicaments commercialisables ; les retards potentiels dans l'inscription des patients, qui pourraient affecter la réception des approbations réglementaires nécessaires ; notre dépendance à l'égard de tiers pour mener nos essais cliniques et la possibilité que ces tiers ne fonctionnent pas de manière satisfaisante ; les effets de la pandémie de COVID-19 ; nous pouvons ne pas identifier de candidats Biclonics® ou d'anticorps bispécifiques appropriés dans le cadre de nos collaborations ou nos collaborateurs peuvent ne pas fonctionner correctement dans le cadre de nos collaborations ; notre dépendance à l'égard de tiers pour fabriquer nos produits candidats, ce qui peut retarder, empêcher ou entraver nos efforts de développement et de commercialisation ; la protection de notre technologie exclusive ; nos brevets peuvent être jugés invalides, inapplicables, contournés par les concurrents et nos demandes de brevets peuvent être jugées non conformes aux règles et réglementations régissant les brevets ; nous pouvons ne pas prévaloir dans des poursuites potentielles pour violation de la propriété intellectuelle de tiers ; et nos marques déposées ou non enregistrées ou nos noms commerciaux peuvent être contestés, violés, contournés ou déclarés génériques ou déterminés comme portant atteinte à d'autres marques.

Ces facteurs et d'autres facteurs importants examinés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, ou SEC, le 28 février 2022, et nos autres rapports déposés auprès de la SEC, pourraient entraîner des résultats réels différant sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs représentent les estimations de la direction à la date du présent communiqué de presse. Bien que nous puissions choisir de mettre à jour ultérieurement lesdits énoncés prospectifs à un moment donné, nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements ultérieurs font changer nos opinions, sauf si la législation en vigueur l'exige. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant nos points de vue à une date ultérieure à celle du présent communiqué de presse.

Biclonics®, Triclonics® et Multiclonics® sont des marques de commerce déposées de Merus N.V.