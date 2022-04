Confiturenproducent maakt ambachtelijk koken mogelijk met Aptean Food & Beverage ERP

English German Dutch

ALPHARETTA, Ga., April 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, een wereldwijde leverancier van bedrijfskritische softwareoplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat JanBax BV, een Nederlandse leverancier van unieke, ambachtelijke confituren, vruchtensiropen en andere delicatessen, Aptean Food & Beverage ERP implementeert om de kwaliteitscontrole te digitaliseren, de traceerbaarheid te verbeteren en het inzicht in kritieke processen te vergroten, allemaal in één geïntegreerd cloudplatform.



JanBax bedient zijn Nederlandse klanten al sinds 1983 en gebruikt authentieke methoden om zijn delicatessen te maken. Een team van chefkoks creëert met passie heerlijke voedingsmiddelen, kookt op open vuur en mixt met de hand zonder grote installaties of zware machines. JanBax zet deze kwaliteit door in zijn verpakkingen en selecteert unieke, afgewerkte potten en labels voor de producten. Naast het produceren en distribueren via regionale franchisers, levert JanBax private label productie voor boerderijwinkels, landwinkels, en delicatessenzaken. Nu de activiteiten blijven uitbreiden, had JanBax een oplossing nodig om hen te helpen de bedrijfsactiviteiten beter te beheren en belangrijke productie-, kwaliteits- en trackinggegevens naar de cloud te verplaatsen. Het bedrijf koos voor Aptean bij het realiseren van hun digitale transformatie, dankzij de specifieke focus op het helpen van bedrijven in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Met als doel om de efficiëntie te helpen verhogen zonder de unieke kookprocessen te verstoren die JanBax-producten onderscheidend maken in de markt.

Aptean’s cloudgebaseerde Food & Beverage ERP oplossing werd door JanBax gekozen, omdat het functionaliteit biedt die essentieel is voor kwaliteitscontrole, waaronder het volgen van recepten, traceerbaarheid en allergenenbeheer. Bovendien verkleint de oplossing het risico van systeemuitval en elimineert het de noodzaak van kostbare, tijdrovende upgrades, waardoor klanten voorbereid zijn op toekomstig succes. Toegang tot realtime gegevens maakt het voor JanBax gemakkelijker om de lokale regelgeving voor te blijven en ervoor te zorgen dat producten consistent voldoen aan hun hoge kwaliteitsnormen, zonder de ambachtelijke benadering van hun chefkoks te verstoren. Aptean Food & Beverage ERP in de cloud groeit ook mee met JanBax naarmate het bedrijf verder groeit.

"JanBax weet dat authentieke kookmethoden producten van de hoogste kwaliteit opleveren, maar we erkenden ook dat handmatige bedrijfsprocessen ons vermogen om onze merkbelofte na te komen op het spel zetten", zegt Bas-Jan Bax, eigenaar van JanBax BV. “Aptean Food & Beverage ERP stelt ons in staat om de productie te optimaliseren met behoud van de kwaliteit van onze ambachtelijke producten. De cloud-first-aanpak digitaliseert inkooporders en kostenberekeningen, wat voor ons een must was. Bovendien geeft het ons een betere controle en meer zichtbaarheid van onze activiteiten en toont het onderdelen waar kansen liggen, omdat het speciaal voor onze branche is ontwikkeld. Dat maakt het voor ons gemakkelijker om uit te breiden en dezelfde functies toe te passen op toekomstige faciliteiten.”

“Aptean is verheugd dat JanBax ons heeft gekozen als hun oplossing voor de toekomst.” aldus Duane George, General Manager van Aptean, EMEA en APAC. "We werken bij elke stap met hen samen, terwijl ze de tradtionele smaak leveren via moderne bedrijfsprocessen."

Neem vandaag nog contact op met Aptean voor meer informatie over hoe uw voedingsmiddelen- en drankenbedrijf Ready for What's Next, Now® kan zijn.

Over JanBax BV

Opgericht in 1983 en gevestigd in Veen, Nederland, levert JanBax BV voor boerderijwinkels, landwinkels, delicatessenzaken en regionale franchisers premium, ambachtelijke (fruit)producten. JanBax is gespecialiseerd in confituren, fruitsauzen, mosterdsauzen, vruchtensiropen, kaasdippers, chutney’s en andere producten gemaakt van verse ingrediënten, met de focus op het creëren van gezonde alternatieven. Het productieteam wordt gekenmerkt door professionele, interne chefkoks die alles met de hand maken om ervoor te zorgen dat alleen de lekkerste creaties het JanBax-label verdienen. Houd het JanBax-label en de ambachtelijke verpakking in de gaten, deze zijn ontworpen om de selecties uit de schappen te laten springen. Kijk voor meer informatie over JanBax en het ontstaansverhaal op www.janbax.nl.

Over Aptean

Aptean is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van branchespecifieke software die producenten en distributeurs helpt hun bedrijf effectief te runnen en te laten groeien. Met zowel cloud- als on-premise implementatieopties helpen de producten, diensten en expertise van Aptean bedrijven van elke omvang om Ready for What's Next, Now® te zijn. Het hoofdkantoor van Aptean is gevestigd in Alpharetta, Georgia en heeft kantoren in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Bezoek www.aptean.com voor meer informatie over Aptean en de markten die we bedienen.

Aptean en Ready for What's Next, Now zijn gedeponeerde handelsmerken van Aptean, Inc. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee ze zijn geassocieerd.

