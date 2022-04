Spanish French German

MIAMI, 28 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harvest Trading Cap Academy , leader dominicain de l'éducation sur les technologies blockchain, la fintech et les cryptomonnaies, a tenu une réunion importante avec les autorités gouvernementales, les maires des différentes municipalités et les membres du Congrès d'El Salvador, un pays d'Amérique latine pionnier dans la réglementation du Bitcoin sur son territoire en raison de l'importance qu'il représente pour l'économie actuelle et future dans le monde.



Dans le cadre de cette approche Harvest Trading Cap Academy , extension universitaire du groupe financier dominicain Harvest Trading Cap , a mis au point avec succès l'événement « Crypto MasterClass El Salvador », soutenu par la Jerusalem Foundation et auquel ont participé les experts en technologie financière Jairo González (MA), PDG de Harvest group ; Lic. Gregorix Polanco, directeur de la Harvest Trading Cap Academy et Lic. Luilly Guichardo, chef de produit de Harvest Trading Cap .

Jairo González , qui a parfois appelé les pays d'Amérique latine à émuler les actions du président salvadorien Nayib Bukele concernant la légalisation du Bitcoin, selon des critères bien définis et des contrôles établis, a profité de ce scénario pour féliciter le Parlement salvadorien de son approbation.

De la même manière, Jairo Gonzalez s'est dit très reconnaissant de l'appui qu'il a reçu depuis les premières visites que lui et son équipe ont effectuées dans le pays. Depuis lors, il a assisté à la révolution des nouvelles technologies et à l'impact qu'elles ont eu sur le Salvador et le monde entier.

Depuis qu'un décret au Salvador a autorisé le Bitcoin comme monnaie légale en 2021, le groupe d'affaires dominicain « a rejoint cette vision », dans le but de contribuer à l'avancement de ce pays dans les domaines de l'éducation, de la technologie et de la finance.

Jairo Gonzalez a saisi cette occasion pour remercier la Jérusalem Foundation présidée par le Dr. Laura Ventura d'être le pont qui a permis à Harvest Trading Cap Academy de fournir des milliers de bourses au peuple salvadorien, et de leur permettre de tirer pleinement parti des nouvelles technologies, ce qui, depuis la pandémie, a ouvert des opportunités d'investissement sur les marchés financiers internationaux.

« Nous admirons l'initiative menée par son président, Nayib Bukele, qui, à travers une crise économique dans le système local, s'est réfugié dans le Bitcoin pour résoudre tous les problèmes que le pays connaît depuis des années, car il offre une nouvelle opportunité de générer de nouvelles ressources », a déclaré Jairo Gonzalez.

Pour sa part, le mentor de Harvest Trading Cap Academy , Luilly Guichardo, a expliqué que les cryptomonnaies sont des actifs numériques créés avec des technologies de cryptage et qu'elles peuvent être utilisées librement, de manière décentralisée et sans avoir besoin de dépendre d'une entité financière directe.

De son côté, l'économiste Gregorix Polanco a fait référence à l'adaptation de ressources techniques innovantes pour laisser place à une ère totalement technologique et sûre, qui commençait par les moyens de paiement par le biais de cartes en plastique ou en métal émises par une entité financière. Il a déclaré que la naissance de cet instrument financier révolutionnait la façon dont les gens payaient.

La Crypto Masterclass a été diffusée en direct sur la chaîne YouTube officielle de la Harvest Trading Cap Academy et celle du secrétariat à l'Innovation du Salvador, où des milliers d'internautes ont accompagné ces trois experts pendant environ une heure lors d'une exposition de connaissances et d'outils sur les cryptomonnaies et les nouvelles technologies.

La transmission, qui en moins de 24 heures de partage a atteint des milliers de vues de manière organique, a été publiée sur la plateforme pour le plaisir de tous.

L'événement a eu lieu au Santa Ana Theater, y ont participé des invités spéciaux tels que : Fabrizio Mena, sous-secrétaire du secrétariat à l'Innovation de la présidence ; Claudia de Darin, directrice générale de la formation en technologie et gestion publique ; Carlos Marroquín, directeur de la reconstruction du tissu social et José Luis Safie, député de l'Assemblée législative. On note aussi Janeth González, maire de Tepecoyo ; Samuel Rivera, maire de Colón ; Juventino Mejía, maire de San Cayetano Istepeque ; Alex Cabrera, maire de Talnique ; José Amicat González, maire par intérim de Santa Ana ; Ever Valles, maire de Comasagua ; Jorge Orlando Moran Zorriga, maire de Chalchuapa ; César Godoy, maire de Zaragoza et Fernando Rivera, maire de Cuzcatacingo.

Cet appel reflète le leadership de Harvest Trading Cap et de la Harvest Trading Cap Academy , ainsi que l'importance continue des cryptomonnaies en tant qu'outils économiques dans le monde financier.

