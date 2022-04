Le Groupe Compass Canada désigné comme l’un des meilleurs mimilieux de travail au Canada 2022 par l'institut Great Place to Work®

MISSISSAUGA, Ontario, 28 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le Groupe Compass Canada, l’un des plus importants fournisseurs de services alimentaires et de services de soutien au pays, qui emploie plus de 15 000 Canadiens, a annoncé qu’il fait partie des 50 meilleurs milieux de travailMC au Canada pour 2022. Ce prix national met à l’honneur les milieux de travail qui ont pu créer une culture axée sur la reconnaissance et la croissance continue de leurs employés.



Nos associés ont dû relever de nouveaux défis au cours de la dernière année et nous sommes très fiers de tout ce que nous avons accompli ensemble », a déclaré Saajid Khan, PDG, Groupe Compass Canada et ESS Amérique du Nord. « Ils continuent d’incarner nos valeurs fondamentales de confiance et d’intégrité, de travail d’équipe et de passion pour la qualité, qui sont devenues le fondement de notre résilience pendant la pandémie. Nous devons cette reconnaissance à nos équipes formidables de partout au pays et à leur persévérance à soutenir nos clients, nos collectivités et nos collègues pendant cette période difficile de notre histoire. »

Le Groupe Compass Canada met en œuvre une approche axée sur les gens d’abord, laquelle a pour mission de créer un environnement où les associés peuvent grandir individuellement et collectivement. Pour le Groupe Compass Canada, la clé de la croissance et des relations de travail fructueuses est d’exprimer et d’offrir continuellement de la gratitude, en s’appuyant sur une culture de reconnaissance déjà solide.

L’entreprise est incroyablement fière de son historique de certification Great Place to Work, avec plus de quatre années de certification d’affilée et de multiples réussites au chapitre des meilleurs milieux de travail dans la vente au détail et l’accueil et des meilleurs milieux de travail en Ontario. Récemment, le Groupe Compass Canada a reçu le premier prix de meilleurs milieux de travail en mode hybride. C’est la première fois que le Groupe Compass Canada figure sur la liste des meilleurs milieux de travail au Canada.

« Nos employés continuent d’être le cœur et l’âme de notre entreprise, et ce prix, qui comprend nos réalisations antérieures avec l’Institut Great Place to Work, témoigne vraiment de nos employés et de leurs réalisations, surtout au cours des deux dernières années. » a déclaré Lauren Davey, dirigeante principale des ressources humaines, Groupe Compass Canada.

Le Groupe Compass Canada est fier de continuellement témoigner sa gratitude envers ses associés. Voici quelques-uns des piliers particuliers de leur culture qui ont été pris en considération pour ce prix :

Reconnaître les associés est d’une importance vitale pour favoriser une culture de gratitude et de reconnaissance. Grâce à des programmes de reconnaissance et à des prix, le Groupe Compass Canada peut exprimer sa reconnaissance à ses associés pour leurs contributions et leur impact positifs de bien des façons.

Encourager les associés à être eux-mêmes lorsqu'ils se présentent au travail. Le Groupe Compass Canada compte de nombreux conseils et programmes axés sur la diversité, l'équité et l'inclusion qui éduquent et soutiennent tous les associés.



Le Groupe Compass Canada est fier et reconnaissant d’avoir été nommé l’un des meilleurs milieux de travail au Canada 2022 par l’Institut Great Place to Work® et félicite tous les gagnants pour la saison 2022.

Au sujet de Compass Canada :

Le Groupe Compass Canada est le plus important fournisseur de services alimentaires et de services de soutien au Canada. Plus de 20 000 associés travaillent dans plus de 2 200 emplacements au pays. L’entreprise se spécialise dans la prestation de services alimentaires et de services de soutien dans les principaux secteurs, y compris les principaux sites de sports et de loisirs, les salles à manger et cafés pour cadres, les écoles, les universités, les résidences pour aînés et les hôpitaux, ainsi que les camps éloignés et les plateformes pétrolières en mer.

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l’une des cultures d’entreprise les plus admirées au Canada en 2021, un prix qui reconnaît les meilleures organisations canadiennes qui mettent de l’avant une culture qui contribue à améliorer le rendement et l’avantage concurrentiel, ainsi qu’un des meilleurs milieux de travail en 2022, 2021, 2020 et 2019, et comme un des meilleurs milieux de travail par Great Place to Work® au Canada en 2022, pour la vente au détail et l’accueil en 2021, 2020, en tant qu’un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto en 2021 et comme un des meilleurs milieux de travail en Ontario en 2021. Pour en savoir plus, visitez www.compass-canada.com.

Au sujet de Great Place to Work :

À propos de Great Place to Work®: Great Place to Work® est la référence mondiale en matière de cultures d'entreprise hautement fiables et performantes. Il s'agit d'une société mondiale de recherche et de conseil dont la mission est de bâtir une société meilleure en aidant les entreprises à transformer leurs milieuxde travail. Great Place to Work® fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Au Canada, Great Place to Work® produit des listes Meilleurs milieuxde travailMC spécifiques aux l'industries et populations. Cela fait partie de la plus grande étude annuelle sur le lieu de travail au monde, qui aboutit à une série de listes nationales dans plus de 50 pays, y compris la liste phare de l'étude des 100 meilleures entreprises publiée chaque année dans le magazine Fortune. À l'échelle mondiale, cette enquête représente les voix de 11 millions d'employés, qui sont le principal déterminant utilisé pour sélectionner les gagnants. Il n'y a qu'une seule façon de figurer sur cette liste: vos employés. Visitez www.greatplacetowork.ca. Suivez Great Place to Work® sur Facebook, LinkedIn et Twitter #BestWorkplacesCA

Suivez Great Place to Work® sur Facebook, LinkedIn et Twitter et utilisez le mot-clic #BestWorkplacesCA.

Demande de renseignements des médias :

Courtney Gardner, gestionnaire principale des communications de l’entreprise, Groupe Compass Canada

647-633-5420

Courtney.gardner@compass-canada.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8e276fc7-3a21-4f76-bea3-9aabd5e6db73/fr