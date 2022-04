Everwin acquiert Global P.O.S un acteur majeur sur le marché du retailtech

ETAMPES, France, 28 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Everwin, éditeur français de logiciels de gestion en BtoB, annonce l’acquisition de Global P.O.S, éditeur de solutions software dédiées au secteur du retail. La structure et le savoir-faire d’Everwin permettront à Global P.O.S de poursuivre sa croissance en France et développer son activité à l’international. Everwin et Harris poursuivent ainsi leur stratégie d’acquisition de leaders des solutions BtoB en France.



Un an et demi après avoir rejoint N. Harris Computer Corporation (Harris), filiale de Constellation Software Inc. basée au Canada, Everwin annonce l’acquisition de l’éditeur héraultais Global P.O.S et devient ainsi l’unique actionnaire de l’entreprise.

Cette acquisition marque un tournant fort pour les deux entités qui, de par leurs savoir-faire, vont ainsi poursuivre leur croissance ambitieuse et pérenniser leur développement à l’international.

Avec Global P.O.S, Everwin effectue son troisième rachat en France

Leader français des ERPs de gestion d’affaire, Everwin a été le premier éditeur français à rejoindre le groupe Harris, éditeur canadien de solutions logicielles verticales pour le secteur public, la santé et d’autres secteurs privés en Amérique du Nord, Europe, en Asie et en Australie.

Réunis autour d’un projet commun, des valeurs communes, Everwin a ainsi affirmé son leadership sur le marché français et étendu la gamme de solutions d’Harris à destination des secteurs industriels, du bâtiment et des services professionnels.

Pour atteindre ses objectifs de croissance, Everwin franchit une nouvelle étape de son développement en acquérant Global P.O.S, éditeur de solutions Saas & mobiles dédiées à la dématérialisation des titres prépayés et programmes cartes cadeaux, à l’acceptation de nouveaux modes de paiement, à la gestion et l’animation des points de vente.

« Nous sommes heureux que Global P.O.S intègre Everwin avec son savoir-faire et des solutions logicielles innovantes sur le marché du retail. Poursuivant notre stratégie de croissance externe avec Harris France, nous allons aider Global P.O.S sur le long terme à développer, consolider ses différentes activités et continuer de jouer un rôle majeur dans la transformation digitale de ses clients, retailers, commerçants indépendants et réseaux de distribution. », indique Tony PENOCHET, Président d’Harris France et d’Everwin.

« Everwin investit dans les solutions innovantes de Global P.O.S qui présentent toutes des opportunités de forte croissance, à l’instar de Vitreen. En effet, le marché de la carte cadeau est notamment un marché en plein essor. L’expérience terrain de Global P.O.S couplée à leur expertise technologique garantissent des solutions agiles adaptées aux besoins actuels et futurs du retail. Global P.O.S et Everwin continueront ainsi ensemble d’enrichir les idées digitales afin de toujours améliorer l’expérience client et dessiner le commerce de demain. » explique Loïc PASSEMARD, Directeur Général d’Everwin.

Pour cette acquisition, Everwin et Global P.O.S ont été accompagnés respectivement par les cabinets d’avocats Ayache et Cartesia.

« Global P.O.S propose des solutions SaaS simples et intuitives dédiées à l’optimisation de la gestion des points de vente, à la dématérialisation des titres prépayés et paiements alternatifs, à la digitalisation des points de vente. L’expertise technologique, stratégique, légale et sécuritaire de nos solutions font aujourd’hui de Global P.O.S un acteur incontournable reconnu sur le marché du commerce. » présente Stéphane Djiane, Directeur Général de Global P.O.S.

Des perspectives de croissance à l’international à court terme pour Global P.O.S



Cette acquisition représente une réelle plus-value pour Global P.O.S. Après des années de croissance à deux chiffres, l’entreprise a la volonté d’accélérer le déploiement de ses solutions innovantes tournées vers les nouvelles tendances du retail. A travers son offre digitale personnalisée et engageante, Global P.O.S permet ainsi aux enseignes d’optimiser le trafic in store & online et stimuler les ventes.

Pour étendre les activités de Global P.O.S, Everwin accompagnera les équipes dans la structuration des activités, le développement et le déploiement des solutions omnicanales, performantes et éprouvées, en Europe dans un premier temps, puis rapidement sur le marché nord-américain.

« Faire partie du groupe international Harris basé au Canada et d’Everwin basée en France va nous permettre d’accélérer le développement de Global P.O.S en France et à l’international. Nous serons accompagnés par leurs équipes notamment pour asseoir notre position de leader français des logiciels de gestion sur le marché des titres prépayés et des programmes de cartes cadeaux. Cette évolution renforcera nos investissements, nos innovations différenciantes et augmentera notre croissance. », conclut Stéphane Djiane, Directeur Général de Global P.O.S.

A propos de Global P.O.S - www.globalpos.fr

Née en 2004 de l'association de professionnels de l'encaissement, Global P.O.S conçoit des solutions simples et intuitives entièrement dédiées à la dématérialisation des titres prépayés et programmes cartes cadeaux, l’acceptation de nouveaux modes de paiement, la gestion et l’animation des points de vente.

Forte de ses expertises à la fois technique, stratégique, légale et sécuritaire, Global P.O.S propose un large panel de services et solutions agiles pour accompagner ses clients dans la définition de leurs objectifs et des bonnes pratiques, gage de valeur ajoutée pour leur enseigne. Avec un siège social basé à Baillargues (34), proche de Montpellier, l’entreprise compte aujourd’hui 30 collaborateurs et plus de 3 000 clients, commerçants indépendants et grandes enseignes B2B / B2C, tous secteurs d’activités confondus. Toujours en forte croissance en 2021, Global P.O.S a réalisé un chiffre d’affaires de 4,8 millions d’euros.

Global P.O.S est une entreprise membre de La French Tech et de La Retail Tech, une nouvelle communauté centrée sur les innovations du commerce.



À propos d’Everwin - www.everwin.fr

Créé il y a 27 ans, Everwin est aujourd’hui éditeur de solutions de gestion en BtoB, avec un métier historique des ERP pour sociétés de services. La société est présente sur tout le territoire national avec 13 sites et compte plus de 7 000 clients. Forte de son ambition d’expansion avec Harris, Everwin a acquis Sigma, éditeur de logiciels dans les domaines de la tutelle et du thermalisme et Ventya, éditeur de logiciels dans le domaine des transactions électroniques. Avec ses filiales Sigma, Ventya et Global P.O.S, le groupe Everwin réalise un chiffre d’affaires de plus de 30 M€ et compte 250 collaborateurs. D’ici fin 2022, l’ambition d’Everwin est d’atteindre un chiffre d’affaires de 40 M€.

À propos de N. Harris Computer Corporation (Harris) - www.harriscomputer.com

Depuis 1976, Harris concentre ses activités sur le développement de solutions clés en main et riches en fonctionnalités dédiées aux organismes du secteur public, de l’éducation, de la sécurité publique et de la santé. L’objectif prioritaire de Harris est d’établir des relations à long terme et de confiance avec ses clients afin d’offrir des produits qui répondent à leurs besoins, qui sont en constante évolution. Harris est filiale de Constellation Software Inc. (Bourse de Toronto: CSU), l’un des acquéreurs les plus actifs au monde dans le secteur de l'édition de logiciels.