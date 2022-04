Muudatused AS-i Pro Kapital Grupp tütarettevõtete juhatuste ning nõukogude koosseisus

English Estonian

AS Pro Kapital Grupp (Pro Kapital) annab teada, et aprilli lõpus 2022 lõppevad kontserni tütarettevõtete juhatuse ja nõukogu liikme Paolo Michelozzi ning Pro Kapital Latvia juhatuse liikme Olga Rudzika volitused. AS Pro Kapital Eesti tegevjuhina ja tütarettevõtete juhatuse liikmena astub ametisse grupis varemgi pikaajaliselt töötanud Andrus Laurits. Hr. Laurits jääb kandma ka Baltikumi ülese tegevjuhtimise vastutust ning astub tütarettevõtete juhatustesse nii Eestis kui Saksamaal. Pro Kapital Latvia kontsernis astub juhatuse liikmena ametisse ettevõtte tehniline projektijuht Mārtiņš Kusiņš.

“Pro Kapitali meeskond tänab südamest Paolo Michelozzit ning Olga Rudzikat enam kui 20 aastase panuse eest ettevõttesse. Baltikumi ühe vanima kinnisvara arendajana saame olla uhked, et oleme püsinud läbi kõigi nende aastate tugevad ja stabiilsed kogu tegevuspiirkonnas. Ettevõtet on hästi hoitud ja juhitud,” sõnas Pro Kapitali juhatuse esimees Edoardo Preatoni. “Samal ajal on mul ääretult hea meel, et Pro Kapitaliga on taas liitunud Andrus Laurits, kelle mitmekülgne rahvusvaheline kogemus annab ettevõttele väärtust juurde,” lisas Preatoni.

Pro Kapitali eesmärk on läbi terviklike elukeskkondade arendamise kasvatada inimeste heaolu, rikastada linnaruumi ning tagada jätkusuutlik äritegevus kiiresti muutuvas keskkonnas. Grupi juhatuse esimehe sõnul toovad muudatused juhtimises ettevõtte tegevusse uut energiat ning globaalset kogemust ja visiooni. „Usun, et nende muudatuste tulemusena on meil tugev ja võimekas meeskond, kes suudab meie klientidele luua suurepäraseid kodusid, mis kestavad aastakümneid,“ selgitas Preatoni.

Peale muudatuste rakendumist jätkavad AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluvate tütarettevõtete juhatused järgmiste koosseisudena:

AS Pro Kapital Eesti: Edoardo Axel Preatoni ja Andrus Laurits;

AS Tondi Kvartal; Edoardo Axel Preatoni ja Andrus Laurits;

OÜ Marsi Elu: Edoardo Axel Preatoni ja Andrus Laurits;

OÜ Dunte Arendus: Edoardo Axel Preatoni ja Andrus Laurits;

OÜ Kalaranna Kvartal: Edoardo Axel Preatoni ja Andrus Laurits;

PK Germany Holding OÜ: Edoardo Axel Preatoni ja Andrus Laurits;

OÜ Ilmarise Kvartal: Andrus Laurits;

OÜ Pro Halduse: Kati Rõuk;

Pro Kapital Latvia JSC: Edoardo Axel Preatoni ja Mārtiņš Kusiņš;

Kliversala SIA: Edoardo Axel Preatoni ja Mārtiņš Kusiņš;

Tallina Nekustamie Ipašumi SIA: Edoardo Axel Preatoni ja Mārtiņš Kusiņš;

Nekustamo ipašumu sabiedriba Zvaigznes centrs SIA: Edoardo Axel Preatoni ja Mārtiņš Kusiņš;

Pro Kapital Vilnius Real Estate UAB: Edoardo Axel Preatoni ja Neringa Rasimaviciene;

PK Invest UAB: Edoardo Axel Preatoni ja Neringa Rasimaviciene;

In Vitam UAB: juhatus ei ole nõutud;

Pro Kapital Germany GmbH: Edoardo Axel Preatoni;

PK Hotel Management Services GmbH: Edoardo Axel Preatoni ja Andrus Laurits.

Muutub ka nõukogu koosseis AS-is Tondi Kvartal – Petri Olkinuora (AS Pro Kapital Grupp nõukogu liige) astub ametisse Paolo Michelozzi asemel - ja Pro Kapital Latvija JSC -s, kus Andrus Laurits astub ametisse Edoardo Axel Preatoni asemel.

Muudatuste avaldused on menetlemisel kohalikes registrites.

Uute juhatuse liikmete Andrus Lauritsa ja Mārtiņš Kusiņši töökogemuse kokkuvõtted on teatele lisatud eraldi dokumentidena. Hr. Laurits ja Hr. Kusiņš ei oma Pro Kapitali aktsiaid.





Angelika Annus



Juhatuse liige

+372 614 4920

prokapital@prokapital.ee

Manus