Conferize A/S udsender årsrapport for 2021

Bestyrelsen for Conferize A/S har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2021.

Selskabet har i 2021 realiseret et samlet underskud på 11.451 t.kr. I første halvår af 2021 har der været en række ekstraordinære udgifter i forbindelse med afviklingen af gamle forpligtelser og genrejsningen af selskabet. Korrigeret for disse ekstra udgifter er underskuddet for 2021 på 9.421 t.kr.

Resultatet afspejler, at selskabet er lykkes med at reducere de løbende omkostninger – men viser samtidigt også at effekterne af en øget salgsindsats kun til dels er kommet, og at det dermed ikke er lykkedes at realisere det forventede salg.

Udbruddet af Covid-19 og det følgende kollaps af eventmarkedet i 2020, har præget markedssituationen i 2021 – og samtidigt har selskabet i andet halvår af 2021 måtte erkende, at det enkelte salg af platformen til etablerede virksomheder med events tager længere tid end forudsat.

På den baggrund har bestyrelsen i løbet af året ændret i ledelsen og tilrettelagt en ny strategi for selskabet. Med afsæt i feedback fra markedet, er det selskabets intention fremadrettet at tilføre et yderligere forretningsben til Conferizes eksisterende platform for derigennem at sikre en unik markedsposition indenfor events/kurser som abonnementsløsning, jf. selskabsmeddelelse 2022/4.

Bestyrelsen og ledelsen i Conferize A/S anser selskabets drift og udvikling i 2021 for samlet set utilfredsstillende.





Overtegnet emission. Finansiering på plads.

I foråret udbød Conferize 77,3 mio. stk. nye aktier og modtog tegningsønsker for i alt 86,0 mio. stk. nye aktier. En overtegning på 111 pct., hvormed Conferize blev sikret et bruttoprovenu på 17.007 t. kr.

Genrejsning og re-positionering. Ændret salgsfokus. Og ny udviklingsmodel.

I begyndelsen af året blev de første skridt til at re-positionere Conferize i markedet. Der blev lanceret en ny hjemmeside, en ny markedskommunikation og en ændret abonnements- og betalingsstrategi, direkte orienteret mod det professionelle segment.

Der blev i første halvår af 2021 endvidere etableret en ny salgsorganisation i selskabet – og salgsstrategien blev funderet på direkte salg til beslutningstagere i Norden. Med genrejsningen af selskabet blev der etableret et nyt udenlandsk tech team – og en ny model for den videre udvikling af platformen.

Manglende resultater, ny ledelse og ny strategi.

I efteråret 2021 måtte bestyrelsen imidlertid konstatere, at de ønskede resultater udeblev – og valgte på den baggrund at ændre i ledelsen af selskabet og opsige samarbejde med den daværende CEO.

Udover udfordringer med følgerne af Covid-19, er det blevet tydeligt for selskabet, at salget af platformen til virksomheder, der allerede har etablerede eventaktivitet tager for lang tid. Skiftet til en ny eventplatform opleves forbundet med stor usikkerhed og en forventet større investering fra eventvirksomhedens side til oplæring, overførsel af data og arbejdsgange mv.

Men hvor det har været vanskeligt at sælge ind til traditionelle eventvirksomheder, så har Conferize oplevet succes hos virksomheder der ikke har events som deres primære forretningsområde, men kan bruge events som et led i markedsføring og ekstra omsætning.

Nye muligheder.

Med afsæt i ovenstående erfaringer, vil Conferize fremadrettet orientere stadigt mere mod dette nye event kundesegment. Dette nye fokus vil indebære en nedjustering af salgspriserne – men give ny muligheder i form af abonnementsløsninger.

For at sikre Conferize en unik markedsposition indenfor events/kurser som abonnementsløsning, overvejer bestyrelsen som annonceret i selskabsmeddelelse 2022/4 et opkøb af virksomheden Suubz ApS. Suubz er en nyudviklet abonnementsplatform, der både teknisk og markedsmæssigt supplerer Conferizes strategi og fremadrettede vækstrejse.

Det er bestyrelsens klare opfattelse, at et opkøb af Suubz ApS vil tilføre aktionærerne i Conferize yderligere værdi både gennem synergieffekten mellem Conferize og Suubz, men også gennem Suubz’ forretningspotentiale alene.

Det er endvidere bestyrelsens forventning, at Conferize inklusiv Suubz gennem realisering af den påtænkte fælles salgsstrategi vil være cash flow positiv uden behov for yderligere kapitaltilførsler hverken på kort eller lang sigt.





Hovedtal for 2021 - med sammenlignelige tal



Resultatopgørelsen

01.01.2021 - 01.01.2020 - 31.12.2021 31.12.2020 DKK DKK Nettoomsætning 68.537 45.402 Andre driftsindtægter 901.561 1.492.121 Vareforbrug (242.726) (148.931) Andre eksterne omkostninger (4.851.854) (3.826.763) Bruttoresultat (4.124.482) (2.438.171) Personaleomkostninger (4.409.048) (4.236.992) Af- og nedskrivninger (3.162.208) (3.617.163) Driftsresultat (11.695.738) (10.292.326) Andre finansielle omkostninger - 3.333 Andre finansielle omkostninger (79.919) (81.580) Resultat før skat (11.775.657) (10.370.573) Skat af årets resultat 324.237 1.117.351 Årets resultat (11.451.420) (9.253.222)

Balancen: Aktiver

31.12.2021 31.12.2020 DKK DKK Immaterielle anlægsaktiver 9.801.254 11.458.279 Materielle anlægsaktiver 19.929 51.309 Finansielle anlægsaktiver 33.898 202.977 Anlægsaktiver 9.855.081 11.712.565 Tilgodehavender 1.123.718 1.511.541 Likvide beholdninger 10.988.957 3.480.900 Omsætningsaktiver 12.112.675 4.992.441 Aktiver i alt 21.967.756 16.705.006

Balancen: Passiver

31.12.2021 31.12.2020 DKK DKK Egenkapital 17.801.302 12.996.418 Hensatte forpligtelser - - Gældsforpligtelser 4.166.455 3.708.588 Passiver i alt 21.967.756 16.705.006

Egenkapitalopgørelse

31.12.2021 31.12.2020 DKK DKK Egenkapital primo 12.996.418 22.217.576 Kapitalforhøjelse 17.007.004 32.064 Egenkapitalomkostninger (750.699) - Periodens resultat (11.451.420) (9.253.222) Egenkapital ultimo 17.801.302 12.996.418

Pengestrømsopgørelse

01.01.2021- 01.01.2020- 31.12.2021 31.12.2020 DKK DKK Pengestrømme vedr. primær drift (8.480.955) (9.125.217) Pengestrømme vedr. drift (7.443.523) (7.472.433) Pengestrømme vedr. investeringer (1.304.725) (5.099.608) Pengestrømme vedr. finansiering 16.256.305 32.064 Ændring i likvider (7.508.057) (12.539.977) Likvider primo 3.480.900 16.020.877 Likvider ultimo 10.988.957 3.480.900

Aktierelaterede nøgletal

31.12.2021 31.12.2020 Indre værdi pr. Aktie, DKK 0,15 0,34 Resultat før skat pr. Aktie, DKK (0,10) (0,24) Antal aktier, ultimo 115.956.855 38.685.285 Antal aktier, gns. over året 83.746.618 38.545.405





Årets resultat

Bestyrelsen anbefaler på den kommende ordinære generalforsamling, at årets underskud på 11.451.420 kr. overføres til egenkapitalen.

Offentliggørelse

Årsrapporten for 2021 er tilgængelig på conferize.com/invest – og vedhæftet denne meddelelse.

Halvårsregnskabet for 1. halvår 2022 udsendes 31. august 2022.

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling forventes afholdt d. 19. maj 2022 kl. 15.00

Der udsendes kun indkaldelse via e-mail til de aktionærer, der har registreret deres e-mail på selskabets investorportal eller direkte til selskabet. Dagsorden mv. vil blive offentliggjort via Nasdaq First North Growth Market og vil endvidere kunne findes på conferize.com/invest senest 14 dage før generalforsamlingen.





Certified Adviser

Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.





Investorkontakt

Søren Dalsgaard Hansen, CFO

