Umicore sur la voie d'une performance solide en 2022





Umicore a enregistré une performance solide dans tous ses business groups au cours du premier trimestre dans un contexte de marché volatil et malgré une inflation des coûts.

Le business group Catalysis a délivré une performance solide au premier trimestre, bien que et comme prévu, en deçà d'un très bon premier trimestre l’an dernier et dans un contexte de plus en plus difficile. La production automobile a subi l'impact négatif des perturbations de l'offre causées par les pénuries actuelles de semi-conducteurs, le conflit en Ukraine et, plus récemment, les mesures strictes de lockdown relatives au Covid dans les grandes villes chinoises. Umicore a surperformé le marché automobile en profitant de sa position forte de marché et de son exposition aux clients dans les applications de catalyseurs à essence. Dans le segment du diesel lourd, les volumes d'Umicore ont baissé sur le marché chinois. Comme prévu, la production de diesel lourd dans la région a considérablement ralenti après la forte activité relative à China V au premier trimestre de l'année dernière. Le début d'année également solide dans les business units Fuel Cells & Stationary Catalysts et Precious Metals Chemistry, ainsi que les prix élevés des PGM ont contribué à la bonne performance du premier trimestre.

Dans le secteur Energy & Surface Technologies, Rechargeable Battery Materials est conforme aux attentes, avec des volumes de vente plus élevés de matériaux pour cathodes de VE NMC destinés au marché européen. Comme anticipé, les volumes d'Umicore en Chine ont continué à souffrir d'un mix plate-forme et clientèle défavorable. Umicore accélère la diversification de sa clientèle et son exposition aux plates-formes et a récemment conclu un partenariat stratégique avec ACC (Automotive Cells Company) pour la fourniture en Europe de matériaux cathodiques de prochaine génération à haute teneur en nickel, les premiers volumes commerciaux étant attendus en 2024. La business unit Cobalt & Specialty Materials continue de bénéficier de niveaux d'activité élevés sur les principaux marchés finaux et de la constitution de stocks par les clients dans un contexte de hausse des prix du nickel et du cobalt. Comme attendu, la performance de Metal Deposition Solutions est restée quelque peu en deçà de l'excellent premier trimestre de l'année dernière, tandis que Electro-Optic Materials a enregistré une performance stable par rapport à l'année précédente.

Le business group Recycling a enregistré une forte performance au premier trimestre, quoique inférieure à la performance exceptionnelle du premier trimestre de l'année dernière. Bien que l'impact des prix des métaux précieux soit resté élevé au premier trimestre de cette année, il a été inférieur à celui du premier trimestre de l'année dernière, tenant également compte des couvertures stratégiques existantes sur les métaux. Dans l'activité Precious Metals Refining, l'environnement de l'offre de matériaux PGM a été un peu moins favorable, les collecteurs ayant tendance à conserver les déchets plus longtemps dans l'environnement volatil actuel. De plus, les perturbations logistiques liées à la crise géopolitique ont eu un impact sur le transport international et ont entraîné un approvisionnement irrégulier de divers matériaux. L'environnement moins favorable des prix des métaux signifie également que la contribution de Precious Metals Management est restée inférieure au niveau du premier trimestre de l'année dernière. Jewelry & Industrial Metals a bénéficié d'une forte demande de lingots d'or et d'argent, ces derniers étant toujours considérés comme des valeurs refuges dans un contexte macroéconomique et géopolitique incertain.

Après une incubation réussie et à la lumière de la demande croissante des clients, Umicore a transféré ses activités de recyclage de batteries d'un incubateur à une business unit opérationnelle Battery Recycling Solutions au sein du business group Recycling. La création de cette business unit dédiée souligne l'engagement d'Umicore à faire du recyclage des batteries et d'une offre en circuit fermé un élément essentiel de sa proposition de valeur, permettant une électrification durable de l'industrie automobile.





Umicore confirme les perspectives d'une performance solide en 2022

Sur base de la performance du premier trimestre et des prix actuels des métaux, Umicore confirme ses perspectives pour une nouvelle solide performance en 2022, légèrement supérieure aux attentes du consensus actuel1. Ces perspectives comprennent un effet contraire provenant de l'inflation des coûts qui selon les estimations actuelles devrait rester inférieur à € 150 millions pour l'ensemble de l'année, en excluant les mesures compensatoires telles que la tarification. Dans le cas où les prix actuels des métaux précieux devaient prévaloir pour le reste de l'année, les bénéfices de 2022 (comprenant l'effet de la couverture stratégique) incluraient un impact positif dû à la hausse du prix des métaux précieux d'environ € 270 millions par rapport à 2020, similaire à celui de 2021.

L'activité Catalysis devrait continuer à bénéficier de sa forte position sur le marché des applications de catalyseurs à essence ainsi que de la poursuite de la montée en puissance de son activité liée aux piles à combustible, malgré une visibilité actuellement limitée en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement des clients du secteur automobile. L'EBIT ajusté devrait être légèrement inférieur aux niveaux record de 20212 en raison de l'absence des effets qui ont profité à l'activité au premier semestre de l'année dernière.

Au sein d'Energy & Surface Technologies, Umicore s'attend à une croissance des revenus et des bénéfices en Rechargeable Battery Materials par rapport à 2021. Sur la base d'une performance plus forte que prévue de Cobalt & Specialty Materials, les produits chimiques à base de cobalt et de nickel et les activités de distribution connexes bénéficiant d'une forte demande à des conditions favorables, l'EBIT ajusté d'Energy & Surface Technologies devrait désormais afficher une hausse légèrement supérieure d'une année sur l'autre en 20223 par rapport à ce qui était prévu au moment de la publication des résultats d'Umicore pour l'exercice 2021.

Il est prévu que le resserrement de l'offre en matériaux riche en PGM s'atténue au cours des prochains mois, ce qui permettrait à la business unit Precious Metals Refining d’à nouveau bénéficier d'un mix favorable d'approvisionnement combiné à des volumes robustes. En supposant que les prix des métaux précieux se maintiennent tout au long de l'année, nous nous attendons à ce que le business group Recycling réalise à nouveau de bonnes performances en 2022, même si n'atteignant pas le niveau record atteint en 20214.

Ces perspectives supposent qu'il n'y ait pas d'autres perturbations significatives de l’environnement économique ou des opérations d'Umicore dues aux développements géopolitiques, à la pandémie ou aux contraintes de la chaîne d'approvisionnement. Umicore attend plus de clarté sur les incertitudes actuelles du marché, notamment en ce qui concerne l'évolution du conflit en Ukraine et la résurgence du COVID dans certains pays, avant de fournir des prévisions de résultats plus détaillées pour 2022 pour le Groupe.

Compte tenu du contexte actuel de volatilité du marché et dans l'intérêt de ses clients, Umicore privilégie la sécurité d'approvisionnement à l'optimisation de son fonds de roulement, se traduisant temporairement par un fonds de roulement sous forme de stocks. De plus, en raison d'une combinaison de niveaux de prix élevés des métaux précieux et des métaux pour batteries, Umicore prévoit aujourd’hui une augmentation significative de son fonds de roulement en 2022 par rapport au niveau de fin 2021. Dans ce contexte, et compte tenu des dépenses d'investissement plus élevées d'une année sur l'autre, Umicore prévoit une augmentation significative de sa dette financière nette par rapport au faible niveau de fin 2021, malgré le maintien de solides flux de trésorerie opérationnels avant fonds de roulement.





Capital Markets Day, 22 Juin

Umicore établit sa feuille de route stratégique afin de consolider ses positions de leader dans le domaine des matériaux de mobilité propres et du recyclage, ainsi que son approche pionnière en matière de durabilité.

Le 22 juin 2022, le comité de direction expliquera comment nous voulons mener la transformation vers une mobilité plus propre et une économie circulaire.

L'événement aura lieu à Londres et sera également accessible virtuellement par webcast.

Plus d'informations bientôt disponibles sur : https://capitalmarketsday.umicore.com





Mathias Miedreich, CEO d'Umicore, a commenté : « Dans cet environnement de marché de plus en plus volatil, la résilience est de la plus haute importance. L'accent mis par Umicore sur l'excellence opérationnelle et la discipline en matière de coûts, combiné à la formidable agilité de notre personnel, a permis de réaliser un début d'année solide et de mettre notre Groupe sur la voie d'une nouvelle performance solide en 2022.

Les tendances structurelles qui soutiennent la stratégie d'Umicore dans le domaine des matériaux de mobilité propre et du recyclage sont plus fortes que jamais et je suis enthousiaste à l'idée de mener notre Groupe vers sa prochaine étape de développement.

Le comité de direction et moi-même sommes impatients de donner un aperçu supplémentaire de nos ambitions lors de notre Capital Markets Day le 22 juin. »





1 Umicore a engagé Vara Research GmbH pour sonder les analystes de courtage et fournir au marché les estimations consensuelles des analystes. Le consensus le plus récent est disponible sur https://vara-services.com/umicore/ . L'EBIT ajusté du consensus pour le Groupe Umicore en 2022 s'élevait à € 818 millions au moment de cette publication.

2 L'EBIT ajusté de Catalysis pour l'exercice 2021 s'est élevé à 326 millions d'euros.

3 L'EBIT ajusté d'Energy & Surface Technologies pour l'exercice 2021 s'est élevé à €139 millions. Au moment de la publication de ses résultats de l'exercice 2021, Umicore prévoyait une légère augmentation de l'EBIT ajusté pour 2022 par rapport à l'EBIT ajusté pour 2021

4 L'EBIT ajusté de Recycling en 2021 s'élève à 573 millions d'euros.