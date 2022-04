English French Dutch

Umicore op weg naar een sterke prestatie in 2022





Umicore zette in het eerste kwartaal een sterke prestatie neer in al haar business groups in een volatiele marktcontext, ondanks stijgende kosteninflatie.

De business group Catalysis presteerde sterk in het eerste kwartaal, zoals verwacht beneden het zeer sterke eerste kwartaal van vorig jaar, in een steeds moeilijkere marktcontext. De autoproductie werd negatief beïnvloed door onderbrekingen in de bevoorrading als gevolg van aanhoudende tekorten aan halfgeleiders, het conflict in Oekraïne en meer recent strenge COVID-lockdowns in grote Chinese steden. Umicore presteerde beter dan de automarkt dankzij haar sterke marktpositie en klantenblootstelling in benzinekatalysatortoepassingen. In het segment van de zware dieselvoertuigen daalden de volumes van Umicore op de Chinese markt. Zoals verwacht, vertraagde de productie van zware dieselmotoren in de regio aanzienlijk na de sterke ‘China V’ gerelateerde-activiteit tijdens het eerste kwartaal van vorig jaar. Een solide start van het jaar in de business units Fuel Cells & Stationary Catalysts en Precious Metals Chemistry en hoge PGM-prijzen droegen verder bij tot de sterke prestatie van het eerste kwartaal.

In Energy & Surface Technologies presteerde Rechargeable Battery Materials in lijn met de verwachtingen, met hogere verkoopvolumes van NMC-kathodematerialen gebruikt in elektrische wagens voor de Europese markt. De volumes van Umicore in China werden, zoals verwacht, geïmpacteerd door een ongunstige platform- en klantenmix. Umicore versnelt haar klantendiversificatie en platformblootstelling en heeft onlangs een strategische samenwerking opgestart met ACC (Automotive Cells Company) voor de bevoorrading van hoog-nikkel kathodematerialen van de volgende generatie in Europa, waarbij de eerste commerciële volumes worden verwacht in 2024. De business unit Cobalt & Specialty Materials blijft profiteren van de hoge activiteitsgraad in belangrijke eindmarkten en van de voorraadopbouw bij klanten in de context van stijgende nikkel- en kobaltprijzen. Zoals verwacht lag de prestatie van Metal Deposition Solutions enigszins beneden het sterke eerste kwartaal vorig jaar, terwijl Electro-Optic Materials een stabiele prestatie liet optekenen op jaarbasis.

De business group Recycling zette een sterke prestatie neer over het eerste kwartaal, echter onder de uitzonderlijke prestatie in het eerste kwartaal van vorig jaar. Hoewel de impact van de edelmetaalprijzen in het eerste kwartaal van dit jaar hoog bleef, lag dit onder het effect van het eerste kwartaal vorig jaar, ook rekening houdend met de reeds afgesloten strategische metaalindekkingen. In Precious Metals Refining was de bevoorradingsomgeving van PGM-rijk materiaal iets minder gunstig aangezien in de huidige volatiele marktomgeving, metaalhandelaren langer vasthouden aan recycleerbare materialen. Bovendien hadden logistieke verstoringen als gevolg van de aanhoudende geopolitieke crisis een weerslag op het internationale transport wat een onregelmatige aanvoer van diverse materialen veroorzaakte. De minder gunstige metaalprijsomgeving betekende ook dat de bijdrage van Precious Metals Management onder het niveau van het eerste kwartaal van vorig jaar bleef. Jewelry & Industrial Metals profiteerde van een sterke vraag naar goud- en zilverstaven voor beleggingsdoeleinden, aangezien deze in een onzekere macro-economische en geopolitieke context nog steeds als veilige belegging (‘safe haven’) worden beschouwd.

Na een succesvolle incubatie en in het licht van snel groeiende vraag van klanten, heeft Umicore beslist om haar batterijrecyclage-activiteiten van een incubator om te vormen tot een operationele Battery Recycling Solutions business unit binnen de business group Recycling. De oprichting van deze business unit onderstreept het engagement van Umicore om van batterijrecyclage en een gesloten kringloopmodel een essentieel onderdeel van haar waarde-aanbod te maken en zo een duurzame elektrificatie van de auto-industrie mogelijk te maken.





Umicore bevestigt vooruitzichten voor een sterke prestatie in 2022

Op basis van de prestaties van het eerste kwartaal en de huidige metaalprijzen bevestigt Umicore haar vooruitzichten voor opnieuw een sterke prestatie in 2022, lichtjes boven de huidige consensusverwachtingen1. Deze vooruitzichten houden rekening met een nadelige impact van de kosteninflatie die momenteel wordt geraamd op minder dan € 150 miljoen voor het volledige jaar, exclusief compenserende maatregelen via prijszetting. Indien de huidige edelmetaalprijzen de rest van het jaar zouden aanhouden, zal het resultaat van 2022 (inclusief het effect van de strategische indekkingen) naar verwachting een stijging met ongeveer € 270 miljoen van de edelmetaalprijzen vertonen ten opzichte van 2020, wat vergelijkbaar is met de stijging in 2021.

Catalysis zal naar verwachting blijven profiteren van haar sterke marktpositie in benzinekatalysator-toepassingen en van de verdere opmars van haar brandstofcelactiviteit, ondanks de beperkte zichtbaarheid vandaag door de verstoringen in de bevoorradingsketen voor automobielklanten. De aangepaste EBIT zal naar verwachting iets lager liggen dan de recordniveaus van 20212 door het ontbreken van de gunstige effecten die de activiteit in de eerste helft van vorig jaar ten goede kwamen.

In Energy & Surface Technologies verwacht Umicore een stijging van de inkomsten en de winst in Rechargeable Battery Materials ten opzichte van 2021. Op basis van een sterker dan verwachte prestatie in Cobalt & Specialty Materials, waar de kobalt- en nikkelchemicaliën en aanverwante distributieactiviteiten verder profiteren van een sterke vraag aan gunstige voorwaarden, wordt nu verwacht dat de aangepaste EBIT van Energy & Surface Technologies een licht hogere jaar-op-jaar stijging zal vertonen in 20223 ten opzichte van wat verwacht werd op het tijdstip van publicatie van de Umicore’s jaarresultaten voor 2021.

Verwacht wordt dat de krapte in PGM-rijke aanvoer de komende maanden zal afnemen, waardoor de business unit Precious Metals Refining opnieuw zou moeten kunnen profiteren van een gunstigere aanvoermix in combinatie met robuuste volumes. Ervan uitgaande dat de huidige edelmetaalprijzen gedurende het hele jaar aanhouden, wordt verwacht dat de business group Recycling opnieuw een sterke prestatie zal neerzetten in 2022, echter onder het recordniveau dat in 2021 werd bereikt4.

Deze vooruitzichten gaan ervan uit dat er zich geen verdere belangrijke verstoringen van de economie of van de activiteiten van Umicore zullen voordoen als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen, de pandemie of beperkingen in de bevoorradingsketens. Umicore wacht op meer duidelijkheid over de huidige marktonzekerheden, in het bijzonder met betrekking tot de ontwikkelingen van het conflict in Oekraïne en de heropleving van COVID in bepaalde landen, alvorens een meer gedetailleerde winstverwachting voor 2022 voor de Groep mee te delen.

Gezien de huidige volatiele marktcontext en in het belang van haar klanten, geeft Umicore voorrang aan bevoorradingszekerheid boven optimalisatie van het werkkapitaal, wat resulteert in bijkomend tijdelijk werkkapitaal in de vorm van voorraden. Daarenboven voorziet Umicore momenteel een aanzienlijke stijging van het werkkapitaal in 2022 in vergelijking met het geoptimaliseerde niveau van eind 2021 als gevolg van een combinatie van de hoge prijsniveaus voor edelmetalen en batterijmaterialen. Met het oog hierop en ook rekening houdend met hogere investeringen ten opzichte van vorig jaar, verwacht Umicore een aanzienlijke stijging van haar netto financiële schuld in vergelijking met het lage niveau eind 2021, niettegenstaande aanhoudend sterke operationele kasstromen vóór werkkapitaal.





Capital Markets Day op 22 juni

Umicore ontwikkelt haar strategisch toekomstplan om verder te bouwen op haar leidersposities in schone mobiliteitsmaterialen en recyclage en haar baanbrekende benadering van duurzaamheid.

Op 22 juni 2022 zal de directieraad meedelen hoe we de transformatie naar schonere mobiliteit en de circulaire economie willen leiden.

Het event zal plaatsvinden in Londen en zal ook toegankelijk zijn via webcast. Meer informatie binnenkort beschikbaar op: https://capitalmarketsday.umicore.com





Mathias Miedreich, CEO Umicore: "In deze steeds volatielere marktomgeving is veerkracht van het grootste belang. Umicore's scherpe focus op operationele uitmuntendheid en kostendiscipline in combinatie met de enorme flexibiliteit van onze werknemers resulteerde in een solide start van het jaar en zet onze Groep op weg voor opnieuw een sterke prestatie in 2022. De structurele trends die de strategie van Umicore ondersteunen op het vlak van materialen voor schone mobiliteit en recyclage zijn sterker dan ooit en ik verheug me erop om onze Groep naar de volgende ontwikkelingsfase te leiden.

De directieraad en ik kijken ernaar uit om verder inzicht te geven in onze ambities tijdens onze Capital Markets Day op 22 juni 2022."





