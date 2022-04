Forløb af ordinær generalforsamling den 28. april 2022 i Investeringsforeningen Danske Invest

Beretningen og årsrapporten for 2021 for Investeringsforeningen Danske Invest blev godkendt på dagens ordinære generalforsamling. Samtidig blev de foreslåede udbytter for 2021 vedtaget. De samlede udbytter for foreningen blev 3,2 mia. kroner.



Til foreningens bestyrelse blev direktør Agnete Raaschou-Nielsen, advokat Bo Holse, direktør Birgitte Brinch Madsen og direktør Jens Peter Toft genvalgt. Direktør Lars Fournais genopstillede ikke. Herudover var der stillet forslag om nyvalg af direktør Jeanette Fangel Løgstrup og Direktør Jan Madsen. Begge blev indvalgt i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Agnete Raaschou-Nielsen som formand og Bo Holse som næstformand.

Herudover valgtes Price Waterhouse Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for foreningen.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om forskellige tilpasninger af vedtægterne.

Generalforsamlingen tilsluttede sig samtlige fremsatte forslag, herunder:

Navneændring af afdelingerne Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL og Euro Sustainable High Yield-Obligationer KL

Ændring af ordlyden i vedtægterne for afdelingerne Global Sustainable Future KL, Global Sustainable Future 2 KL, Global Sustainable Future - Akkumulerende KL

Afnotering af afdeling Østeuropa, klasse DKK d

Forenklet afvikling af afdeling Østeuropa KL

Tilføjelse til vedtægterne vedrørende mulighed for afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling





Ændringerne afventer Finanstilsynets godkendelse.

Med venlig hilsen



DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Robert Mikkelstrup

adm. direktør