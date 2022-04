Hashdex annonce le lancement de l'ETP Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe

English French

Le premier produit européen de la société sera négocié sur le SIX Swiss Exchange

Zurich, New York, Rio de Janeiro, 28 avril 2022 - Hashdex, l'un des principaux gérants d'actifs cryptos au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement imminent du Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe, un produit négocié en bourse ("ETP") dont le code ISIN est CH1184151731. Ce premier produit européen de la société sera disponible sur le SIX Swiss Exchange sous le symbole ticker SIX: HASH SW à partir du lundi 2 mai 2022.

L'ETP Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe suit le Nasdaq Crypto Index EuropeTM (NCIE), un indice conçu pour mesurer la performance de l'ensemble du marché des actifs cryptos tout en respectant les normes des bourses européennes en matière de cotation des ETPs. Le NCIE a été conçu pour être dynamique par essence, largement représentatif du marché, et facilement traçable par les investisseurs institutionnels européens.

«Le lancement de l'ETP NCIE est une étape importante pour Hashdex dans la poursuite de la mission que nous nous sommes donnée, c’est-à-dire de fournir aux investisseurs du monde entier un accès à la classe d'actifs cryptos», explique Marcelo Sampaio, cofondateur et PDG de Hashdex. «Grâce à notre solide équipe européenne dirigée par l'expert des trackers (ETP et ETF) Laurent Kssis, ainsi qu’à notre équipe internationale expérimentée, grâce aussi à notre relation internationale approfondie avec Nasdaq, nous sommes bien positionnés pour offrir aux investisseurs du monde entier des produits simples, sécurisés et réglementés qui leur permettent d'obtenir une exposition diversifiée à l'écosystème crypto.»

«Capter la performance des actifs cryptos en utilisant un instrument financier comme un ETP peut s’avérer compliqué pour les investisseurs institutionnels, la plupart des produits existants étant basés sur une exposition à un seul actif crypto, ce qui ne répond pas à leurs objectifs d'investissements et de diversification» souligne Laurent Kssis, directeur général et responsable de l'Europe de Hashdex. «Nous pensons qu'avec cet indice et cet ETP de qualité institutionnelle, nous répondons exactement à la demande des investisseurs de disposer d’une exposition diversifiée qui atténue le risque lié aux actifs cryptos, comme à toute classe d’actifs. Le soutien de Nasdaq renforce la capacité de Hashdex à proposer aux investisseurs des stratégies efficaces et performantes.»

Les actifs cryptos peuvent être inclus dans le NCIE s'ils satisfont à des critères spécifiques conformes aux strictes exigences actuelles, y compris le respect d'une norme minimale de liquidité et de volume d'échange, ainsi que le soutien des bourses d'actifs numériques et des dépositaires approuvés par le Nasdaq. Le NCIE comprend actuellement les actifs suivants :

● Avalanche

● Bitcoin

● Cardano

● Ethereum

● Litecoin

● Polkadot

● Polygon

● Solana



«NCIE est un indice de référence sectoriel adaptable et fondé sur des règles telles qu’il peut non seulement représenter avec précision le marché des crypto-monnaies investissables, mais aussi continuer à évoluer avec le paysage des actifs numériques», explique Jake Rapaport, responsable de la recherche sur les indices d'actifs numériques chez Nasdaq. «Nous sommes heureux de travailler avec Hashdex pour offrir aux investisseurs européens la possibilité d'intégrer efficacement et en toute sécurité la crypto dans leurs stratégies d'investissement.»

Fournir une exposition thématique crypto à l'échelle mondiale

Hashdex et Nasdaq ont une relation profonde et de longue date de partenariat dans l'espace crypto, qui avait précédemment débouché sur le co-développement du Nasdaq Crypto IndexTM (NCITM), l’indice de référence du marché crypto investissable dans une perspective institutionnelle. Le NCIE est une extension de la méthodologie efficace établie pour le NCI, qui a été affinée en fonction des exigences d'éligibilité des places boursières européennes. Ce lancement de produit est une étape importante dans l'engagement de Hashdex à construire une famille de produits NCI qui permettra aux investisseurs d'accéder à une palette complète d'actifs cryptos adaptés aux exigences réglementaires de leurs régions respectives.

M. Kssis conclut : «Ayant récemment commencé à établir notre présence en Europe et, surtout, en Suisse, le lancement de l'ETP NCIE est une étape naturelle dans l'engagement de Hashdex à servir la région. Nous sommes ravis de proposer ce nouveau produit innovant aux investisseurs suisses et institutionnels européens, qui bénéficieront de l'expertise de Hashdex en tant que spécialiste des paniers et gérant de référence de l’exposition thématique dans l’industrie crpyto.»

À propos de Hashdex

Hashdex est un pionnier mondial de la gestion des actifs cryptos. Les produits financiers simples et sécurisés de Hashdex invitent les investisseurs férus d’innovation à rejoindre l’énomie crypto émergente. La mission de Hashdex est de développer du matériel éducatif et les meilleurs produits de leur catégorie afin de soutenir ses efforts pour ouvrir les portes de l'écosystème crypto au monde et de nouvelles sources de richesse. La société a co-développé le Nasdaq Crypto Index™ (NCI™) avec le Nasdaq afin de fournir aux investisseurs mondiaux un indice de référence fiable pour la classe d'actifs crypto. En 2021, Hashdex a introduit les premiers ETF cryptos au monde, permettant à plus de 260 000 investisseurs d'ajouter simplement et en toute sécurité des cryptos à leurs portefeuilles. Pour plus d'informations, visitez le site www.hashdex.com.

À propos du Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq : NDAQ) est une société technologique internationale active dans les marchés financiers et d'autres secteurs. Notre offre diversifiée de données, d'analyses, de logiciels et de services permet aux clients d'optimiser et d'exécuter leurs objectifs de développement en toute confiance. Pour en savoir plus sur l'entreprise, les solutions technologiques et les opportunités de carrière, visitez-nous sur LinkedIn, sur Twitter @Nasdaq, ou sur www.nasdaq.com.

Contact Presse

swiss@hasdex.com







Disclaimer:

This document qualifies as advertisement within the meaning of article 68 of the Swiss Financial Services Act and/or article 95 of the Swiss Financial Services Ordinance and is not a prospectus, basic information sheet (BIB) or a key information document (KID). Any prospectus (in connection with an offer to the public or admission to trading) and/or any BIB or KID (for a product which was meant to be offered to retail clients), in each case if applicable and/or available, of financial instruments described in herein, from the date of its publication (which may be before, on or after the date of this document) and subject to applicable securities laws, is available from Hashdex AG.

Nasdaq® is a registered trademark of Nasdaq, Inc. The information contained above is provided for informational and educational purposes only, and nothing contained herein should be construed as investment advice, either on behalf of a particular security, digital asset or an overall investment strategy. Neither Nasdaq, Inc. nor any of its affiliates makes any recommendation to buy or sell any security or digital asset or any representation about the financial condition of any company. Statements regarding Nasdaq-listed companies or Nasdaq proprietary indexes are not guarantees of future performance. Actual results may differ materially from those expressed or implied. Past performance is not indicative of future results. Investors should undertake their own due diligence and carefully evaluate companies before investing. ADVICE FROM A SECURITIES PROFESSIONAL IS STRONGLY ADVISED.

© 2022. Nasdaq, Inc. All Rights Reserved.