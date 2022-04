GROUPE GUILLIN

Communiqué de presse

Ornans, le 28 avril 2022

GROUPE GUILLIN : RESULTATS CONSOLIDES 2021

En millions d'euros Exercice 2021 Exercice 2020 Variation 2021 / 2020 Produit des Activités Ordinaires (PAO) 740,9 619,0 19,7 % Résultat opérationnel 80,3 85,4 - 6,0 % Résultat consolidé 58,8 62,4 - 5,8 % Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 94,5 97,1 - 2,7 % Endettement net 66,1 - 13,7 Gearing (ratio endettement net / capitaux propres) 0,13 - 0,03 Trésorerie 84,5 118,0

Ces comptes audités ont été arrêtés par le conseil d'administration du 30 mars 2022.

Le Produit des Activités Ordinaires (PAO) s’élève à 740,9 M€, en progression de 19,7% par rapport à l’exercice 2020 et de 12,5% à périmètre et taux de change constant. Le PAO du secteur « emballages » est en hausse de 20,5% par rapport à 2020 (+13,5% à périmètre comparable) et le PAO du secteur « matériels » est en hausse de 8,2%.

Le résultat opérationnel s’élève à 80,3 M€, en baisse de 5,1 M€ par rapport à 2020 soit -6,0%. Cette baisse est essentiellement due à la hausse du prix des matières première plastique et carton qui a significativement dégradé le taux de marge du second semestre.

Le résultat net s’établit à 58,8 M€, en retrait de 5,8% par rapport à 2020.

La capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt s’élève à 94,5 M€ en baisse de 2,7% par rapport à 2020 et représente 12,8 % du PAO. Au 31 décembre 2021, le Groupe présente un endettement net de 66,1 M€. Les capitaux propres attribuables au Groupe s’établissent à 491,0 M€ au 31 décembre 2021 en progression de 49,1 M€ par rapport à 2020. Les investissements industriels s’élèvent à 34,0 M€.

En 2021, le Groupe a poursuivi sa politique de développement en acquérant, le 30 juin, le Groupe Gault et Frémont, acteur référent de la conception, fabrication et distribution des sacs en papier, boîtes en carton et papier cuisson à destination principalement des métiers de bouche (4 sites de production dont 3 en France et 1 en Belgique). L’intégration des équipes au sein du Groupe se déroule favorablement.

L’année aura été marquée par un contexte économique complexe, notamment en fin d’année avec des pénuries d’approvisionnement et une flambée extrême du cours des matières premières plastique et carton qui se poursuit en 2022. Selon les matières premières, les hausses de prix ont parfois atteint 60 à 80 % sur l’année. Par ailleurs, au cours de l’exercice 2021, le Groupe a continué d’être confronté à la pandémie mondiale de la Covid-19 même si, grâce à l’expérience acquise en 2020, celle-ci a moins directement perturbé ses activités.

Dans un marché en croissance et en recherche de solutions vertueuses pour l’environnement, le Groupe est porté par sa stratégie de ne proposer que des emballages recyclables, compostables ou réutilisables, avec comme axe central la sécurité alimentaire et l’éco-conception.

De plus, le Groupe continue son partenariat avec Prevented Ocean Plastic TM afin d’intégrer dans certains emballages un plastique collecté sur les côtes d’Indonésie et certaines côtes méditerranéennes selon un processus socialement responsable, certifié par un organisme indépendant OceanCycle®, évitant ainsi à plus de 830 millions de bouteilles plastique de finir dans les océans.

Le début de l’année 2022 a vu s’accentuer les tendances constatées sur le dernier trimestre 2021 en termes d’inflation des coûts. Alors que les prix des matières premières (plastique, carton, métaux…) avaient déjà atteint des records historiques en fin d’année, ceux-ci ont encore été dépassés depuis. Par ailleurs, l’inflation a gagné l’ensemble des coûts directs et indirects du Groupe (transport, main d’œuvre, fournitures, pièces de rechange, …) et les prix de l’électricité et du pétrole ne cessent d’augmenter.

Le Groupe reste très prudent quant aux risques sanitaire et économique liés à la pandémie de la

Covid-19.

Le Groupe n’a pas de site en Russie, en Ukraine et en Biélorussie. Les conséquences liées au conflit géopolitique en Ukraine pourraient néanmoins avoir des effets indirects, en raison des embargos notamment liés au pétrole et au gaz et des restrictions sectorielles, et impacter les résultats (prix des matières premières, de l’énergie, inflation générale, …) même si le Groupe ne réalise quasiment pas de vente ou d’achat en Ukraine, en Russie et en Biélorussie.

Compte tenu de tous ces éléments et même s’il est très difficile d’en mesurer les conséquences sur la performance du Groupe, les équipes resteront mobilisées pour toujours servir au mieux leurs clients et les accompagner dans cette période complexe.

En 2022, le Groupe va poursuivre sa stratégie de proposer à ses clients des solutions d’emballages alimentaires multi-matériaux, répondant à tous leurs besoins et à toutes les sensibilités, en élargissant toujours plus ses gammes de produit.

Le versement d’un dividende de 0,75 € par action sera proposé à l’Assemblée Générale.

A propos de Groupe Guillin :

Groupe familial français créé en 1972, le Groupe Guillin est le leader européen des solutions d’emballages alimentaires.

Le Groupe Guillin est au quotidien l’interlocuteur privilégié de ses clients qu’ils interviennent dans les métiers de bouche, l’industrie agroalimentaire, les fruits et légumes ou la restauration collective. Présent commercialement dans plus de 70 pays, le Groupe innove sans cesse pour offrir à ses clients un service irréprochable et la plus large gamme du marché avec plus de 21000 références de produits disponibles sur stock.

L’économie circulaire, l’écoconception et l’utilisation de matières premières recyclées et recyclables des emballages mis sur le marché font partie des préoccupations historiques du Groupe et constituent au quotidien un engagement prioritaire pour ses 2900 collaborateurs.

Encourageant l’esprit d’équipe, l’excellence, le respect, l’ouverture au progrès et la performance, Groupe Guillin, coté sur Euronext Growth a réalisé un chiffre d’affaires net de 740,9 M€ en 2021.

