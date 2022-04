Sectigo annonce une croissance exceptionnelle au 1er trimestre 2022

German French

ROSELAND, New Jersey, 28 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sectigo ®, un leader mondial dans le domaine des certificats numériques et de la gestion automatisée du cycle de vie des certificats (CLM), a annoncé aujourd'hui des réalisations et des faits saillants pour le premier trimestre 2022, y compris une croissance en glissement annuel à deux chiffres de ses ventes nettes à de nouvelles entreprises. En outre, la reconnaissance de l'industrie, un tout premier sommet virtuel couronné de succès et une vision du marché actualisée centrée sur la sécurité axée sur l'identité positionnent l'organisation pour accélérer la croissance au 2e trimestre et au-delà.

« Nous sommes ravis de nos résultats du premier trimestre et continuons d'observer une demande accrue pour notre solution CLM automatisée dédiée à la gestion de l'identité numérique », a déclaré Bill Holtz, PDG de Sectigo. « Nous sommes convaincus qu'il est crucial de disposer d'une solution de sécurité axée sur l'identité qui soit ouverte et interopérable. Nos solutions fournissent tout ce dont une entreprise a besoin pour gérer les identités humaines et machines de Sectigo et d'autres autorités de certification au sein d'une plateforme unique. Nous bâtissons des systèmes qui offrent à nos clients de la flexibilité pour leurs besoins commerciaux sur le marché actuel, et nos succès du premier trimestre jettent les bases d'un premier semestre solide. »

Faits saillants sur les résultats financiers et la direction

Croissance des ventes aux entreprise : Sectigo a enregistré une croissance à deux chiffres des ventes nettes à de nouvelles entreprises au 1er trimestre 2022 par rapport au 1er trimestre 2021, attribuable à la demande en solutions CLM automatisées pour aider les clients à sécuriser et gérer les volumes croissants d'identités numériques.

Approche de sécurité axée sur l'identité : À la suite de la nouvelle nomination par Sectigo de David Mahdi, visionnaire de la cryptographie d'identité et de la cybersécurité, au poste de directeur de la stratégie et conseiller CISO en décembre, Sectigo a actualisé son positionnement pour répondre aux besoins croissants des directeurs de la sécurité informatique et des directeurs informatiques. L'approche moderne de sécurité axée sur l'identité de la société se concentre sur l'établissement de la confiance numérique pour toutes les identités numériques, quelle que soit l'origine. Son positionnement amélioré place Sectigo dans une catégorie au-dessus de ses concurrents, puisque la société est de plus en reconnue et prospère sur le marché.

Le podcast sur les causes profondes atteint 75 000 auditeurs : le podcast hebdomadaire sur les causes profondes, classé cinq étoiles, animé par Tim Callan, directeur de la conformité de Sectigo, et Jason Soroko, directeur technologique de PKI, a atteint les 75 000 auditeurs. Ce podcast aborde les tendances, actualités et meilleures pratiques du secteur des infrastructures à clés publiques (PKI).



Reconnaissance de l'industrie

Rapport sur la sécurité des sites Web et les menaces

En mars, Sectigo a publié un nouveau rapport sur les menaces qui a révélé que les sites web étaient attaqués 172 fois par jour, soit huit attaques par minute, et qu'il y a actuellement 4,1 millions de sites Web infectés par des logiciels malveillants dans le monde entier. Ce rapport a également dévoilé que les cyberattaques, en particulier les attaques automatisées, sont en hausse, principalement en raison du trafic de bot en plein essor. Ses conclusions soulignent la nécessité d'une solution de sécurité exhaustive. La gamme de produits de sécurité de la société conçus pour protéger les PME contre les attaques de toutes sortes peut lutter contre ces menaces croissantes.

Sommet Identity-First Security de Sectigo

La société a tenu son premier sommet annuel Identity-First Security du 5 au 7 avril. Cet événement virtuel de trois jours a réuni des analystes de premier plan du secteur, des vétérans en cybersécurité et des dirigeants d'entreprise discutant de l'avenir de la confiance numérique. Neuf cents chefs d'entreprise et leaders de l'informatique du monde entier ont assisté à cet événement pour apprendre à mener leurs activités à l'avenir grâce à l'approche de sécurité axée sur l'identité de Sectigo. Les présentations du sommet restent accessibles et la plateforme virtuelle a reçu 5 000 visites à ce jour. Les inscrits bénéficieront d'un accès à 13 discours liminaires et à des sessions à la demande pendant 90 jours. Consultez les présentations ici .

À propos de Sectigo

Sectigo est un fournisseur de premier plan de solutions de certification numérique et de gestion automatisée du cycle de vie des certificats (CLM) qui bénéficie de la confiance des plus grandes marques au monde. Sa plateforme CLM universelle basée sur le cloud génère et gère les cycles de vie des certificats numériques émis par Sectigo et d'autres autorités de certification (AC) afin de sécuriser chaque identité humaine et machine dans l'ensemble de l'entreprise. Forte de plus de 20 ans d'expérience dans l'établissement de la confiance numérique, Sectigo est l'une des CA les plus anciennes et les plus importantes, comptant plus de 700 000 clients dont 36 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 1000. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : www.sectigo.com .