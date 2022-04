L’Institut canadien des actuaires célèbre l’héritage de ses bénévoles

English French

OTTAWA, 28 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien des actuaires (ICA) est fier de présenter à cinq membres de l’ICA, soit Brian Burnell (à titre posthume), James Christie, Neville Henderson, David Oakden et Robert Stapleford, le Prix pour l’œuvre d’une vie bénévole dans le cadre des Prix du patrimoine 2022 de l’ICA. Ce nouveau prix souligne le mérite de chefs de file en actuariat qui ont contribué au succès de la profession grâce à leurs activités bénévoles au sein de l’Institut.



Nous avons rendu hommage aujourd’hui aux bénévoles et aux nouveaux Fellows de l’ICA à l’occasion d’une cérémonie tenue en marge de la Semaine de l’action bénévole. La remise annuelle des Prix du patrimoine de l’ICA a pour but de souligner le travail extraordinaire accompli par les bénévoles de l’ICA, qui se sont multipliés de manière considérable depuis le premier événement du genre, tenu en 2001. Le petit groupe de bénévoles qui œuvraient au départ compte aujourd’hui plus de 700 membres qui donnent de leur temps pour faire progresser la profession actuarielle.

Quatre membres de l’ICA, soit André Choquet, Gaetano Geretto, Catherine Jacques-Brissette et Karen Lockridge, se sont également vu remettre le Prix de la présidente 2021, qui leur a été décerné par Jacqueline Friedland, FICA, présidente de l’ICA. Ce prix est décerné à chaque année à une ou plusieurs personnes qui ont fourni un apport important à la profession actuarielle au Canada. Cette année, les lauréats et lauréates du Prix de la présidente sont récompensés pour le dévouement et les efforts qu’ils ont déployés pour faire progresser le dossier des changements climatiques au sein de l’Institut.

L’histoire de l’ICA est ancrée dans la force de ses bénévoles qui ont fondé et qui continuent de faire progresser l’Institut grâce à leurs efforts en matière de recherche, d’élaboration de normes, d’éducation et de politiques publiques. Les bénévoles de l’ICA mettent à profit leur temps, leur savoir et leur objectivité afin de contribuer à assurer la sécurité financière des Canadiens et Canadiennes. Bon nombre des bénévoles ont affirmé que leur engagement auprès de l’Institut leur offre des possibilités de croissance exclusives et leur permet de tisser de nouveaux liens enrichissants.

« Le bénévolat à l’ICA offre aux actuaires une occasion unique de bonifier leur carrière », affirme Jacqueline Friedland, présidente de l’ICA. « Les membres y gagnent en développant leurs réseaux et en évoluant sur le plan professionnel, tout en acquérant un sentiment de fierté pour leur apport à la communauté actuarielle du Canada. »

