领先的供应链可视化平台FourKites获ISO 27001认证，并符合ISO 27017和27018标准

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芝加哥, April 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的实时供应链可见性平台FourKites®今天宣布，该平台符合国际标准组织（ISO）为云服务安全设定的ISO 27017标准及数据隐私ISO 27018标准，并由此获得ISO 27001认证。这一成就体现了FourKites在满足业内最新且严格的安全标准方面的一贯追求。



FourKites是在一个独立审核委员会确认其符合安全和隐私方面一系列严格要求后获得此项资质的。ISO 27017为适用于和特定于云服务提供和使用的信息安全控制提供了准则，ISO 27018则确立了共同接受的控制和准则，以针对公共云计算环境实施保护个人身份信息（PII）的措施。同时，ISO 27001对于信息安全管理体系（ISMS）建立、维护和认证方面的控制措施做出了规定。

FourKites创始人兼首席执行官Mathew Elenjickal表示：“满足这些标准证明了FourKites公司加倍努力确保平台安全的持续承诺，我们的平台每月获取的数据超过250太字节。安全可靠的数据共享能给整个供应链带来巨大益处，包括更准确的业务规划和风险缓解、更高的客户满意度和保留率，以及更高的员工士气。”

遵守ISO 27017和27018标准是对FourKites严格安全措施的最新验证，这些措施包括全面的一般数据保护条例（GDPR）隐私计划。该公司甚至在未作要求的地区也实施了这项计划，并纳入了Schrems II的裁决。

“我们在全球的供应链客户和合作伙伴可以确信，FourKites使用业内最强大和最安全的标准来保护其宝贵数据，” Elenjickal补充道。

FourKites为全球客户提供实时洞察，利用基于150个因素的专利人工智能，包括来自GPS、ELD远程信息处理网络、移动设备、AIS等的天气、交通和实时数据。公司提供开箱即用的仪表板和报告、利用地理围栏和温度跟踪的自动化和定制通知，以及SKU级别的可见性来跟踪多式联运，即使这些货物涉及多个承运人。

2021年春季，FourKites因其开创性的智能预测抵达（Smart Forecasted Arrival，简称“SFA”）解决方案而获得专利。该解决方案为公路运输过程中的货物提供高度频繁和准确的到达时间估计，即使卡车不具备任何传输位置数据的技术也可实现。SFA现已向全球FourKites客户提供，将实时可见性的益处扩展到货运领域，使该领域不会被现代供应链管理解决方案所忽视。

关于FourKites

FourKites®是全球位列第一的供应链可视化平台，将可视化从运输领域扩展到堆场、仓库、店铺和其他区域。FourKites每天跟踪通过公路、铁路、海洋、航空、包裹和快递运送到185个国家和地区的250多万批货物，将实时数据和强大的机器学习相结合，帮助公司实现端到端供应链的数字化。1000多家全球最受认可的品牌（包括前10大快速消费品公司中的9家以及前20大食品和饮料公司中的18家）置信于FourKites，并以此实现业务转型并创建更敏捷、更高效和更可持续的供应链。如需了解更多信息，请访问https://www.fourkites.com/。

媒体联系人：

Marianna Vyridi

Big Valley Marketing（FourKites业务）

(650) 468-3263

mvyridi@bigvalley.co

本通告随附图片可通过以下网址获取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5ed752ac-3bf9-4eaf-bb8b-e08ba31b326d