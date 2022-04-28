領先供應鏈可見性平台 FourKites 獲得 ISO 27001 認證，並符合 ISO 27017 和 27018 標準

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芝加哥, April 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的實時供應鏈可見性平台 FourKites® 今天宣佈，公司符合國際標準組織 (ISO) 針對雲端服務安全性的 ISO 27017 標準及針對數據私隱的 ISO 27018 標準，以作為 ISO 27001 認證的一部分。這項成就代表 FourKites 持續追求業內最新和嚴格的安全標準。



為確認符合資格，獨立審計委員會確認，FourKites 符合有關安全性和私隱的嚴格要求。ISO 27017 提供適用於配置和使用雲端服務的資訊安全控制指引，而 ISO 27018 確立公認的控制和指引，以落實為公共雲端運算環境保護個人可識別資訊 (PII) 的措施。同時，ISO 27001 對建立、維護和認證資訊安全管理系統（STAGE）的控制發出命令。

FourKites 創始人兼行政總裁 Mathew Elenjickal 表示：「滿足這些標準，證明 FourKites 持續承諾致力確保我們每月處理 250 TB 以上數據的平台安全無虞。安全和穩健的數據分享在整個供應鏈中有巨大優勢，包括更準確的業務規劃和風險緩解、更高的客戶滿意度和保留率，以及提升員工士氣。」

符合 ISO 27017 和 2718 是 FourKites 嚴格安全工作的最新驗證，包括其全面的一般數據保護監管 (GDPR) 私隱計劃，甚至適用於不設規定的地區，並納入 Schrems II 裁決。

Elenjickal 補充說：「我們的供應鏈客戶和全球合作夥伴可以放心，FourKites 使用業界最強大和最安全的標準來保護他們寶貴的數據。」

FourKites 利用基於 150 個因素（包括來自 GPS、ELD 遠程資訊處理網絡、流動裝置、AIS 等的天氣、交通和實時數據）的專利人工智能，為全球客戶提供實時分析資料。公司提供安裝簡便的主控台和報告、自動化和可自訂的通知功能，利用地理和溫度追蹤，以及 SKU 級可見度來追蹤多模式貨件，即使貨件採用多個營運商分開運貨亦然。

在 2021 年春季， FourKites 因其開創性的智能預測到達 (SFA) 解決方案而獲得專利，可為公司提供高度頻繁而準確的運輸道路貨運預計抵達時間，即使缺乏任何技術來傳輸位置數據亦無問題。SFA 現已向全球 FourKites 客戶提供，可將實時可見性的優點擴展到原本無法在現代供應鏈管理解決方案中看到的貨運。

關於 FourKites

FourKites® 是排名第一的全球供應鏈可見性平台，將可見性從運輸延伸到工場、倉庫、商店等。FourKites 每為公路、鐵路、海運、空運、包裹和速遞追蹤超過 250 萬件貨物，覆蓋超過 185 個國家／地區，結合即時數據和強大的機器學習，幫助公司實現端到端供應鏈的數碼化。超過 1,000 個世界上最知名的品牌，包括前 10 名 CPG 中的 9 家和前 20 名食品和飲品公司中的 18 家，均信賴 FourKites 來改變他們的業務及創建更敏捷、高效和可持續的供應鏈。如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.fourkites.com/。

傳媒聯絡人：

Marianna Vyridi

代表 FourKites 的 Big Valley Marketing

｜電話：(650) 468-3263

｜電郵：mvyridi@bigvalley.co

本新聞發佈隨附的圖片載於：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5ed752ac-3bf9-4eaf-bb8b-e08ba31b326d