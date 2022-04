Guylaine Saucier nommée présidente du conseil d’administration de l’IGOPP

English French

MONTRÉAL, 28 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration de l’Institut sur la gouvernance (IGOPP) est heureux de nommer Madame Guylaine Saucier à la présidence du conseil d’administration. Membre active du conseil de l’IGOPP depuis sa création en 2005, Mme Saucier est une administratrice de sociétés chevronnée qui fait partie ou a fait partie du conseil d’administration de nombreuses grandes entreprises nationales et internationales.



Elle succède au professeur Yvan Allaire qui a été président exécutif de l’Institut depuis sa création en 2005. Afin de souligner ses nombreuses réalisations et sa contribution inestimable au développement et à l’avancement des bonnes pratiques de gouvernance au sein des organisations privées et publiques, le professeur Allaire fut désigné, par le conseil d’administration, président émérite.

« Au nom des administrateurs et des employés de l’IGOPP, je souhaite remercier chaleureusement le professeur Allaire pour son implication de longue date et son importante contribution au succès de l’IGOPP. Par son avant-gardisme et son leadership, l’IGOPP est devenue une référence incontournable sur les sujets de gouvernance tant au Québec, au Canada qu’à l’international. De plus, nous nous réjouissons de poursuivre notre mission sous la gouverne de Mme Saucier, administratrice de sociétés possédant une vaste et riche expérience dans divers secteurs privés et publics au Québec et à l’international. », déclare François Dauphin, président-directeur général de l’IGOPP.

« Après 15 ans à titre d’administratrice, c’est pour moi un privilège de poursuivre la mission et le développement de l’Institut, en collaboration avec tous les membres du conseil et de l’équipe de direction, à titre de présidente du conseil. Dans le contexte des perturbations intenses que nous connaissons, il importe plus que jamais d’appuyer le rôle de leadership de nos conseils et leur habileté à exprimer leurs valeurs pour contribuer à la réflexion sur l’orientation du monde actuel. Par son leadership intellectuel et son expérience pratique, l’IGOPP se penchera sur des enjeux et défis de plus en plus complexes auxquels font face les administrateurs de sociétés. » a affirmé Guylaine Saucier.

Une vaste expérience et un riche parcours à titre d’administratrice : https://igopp.org/ligopp/conseil-dadministration/guylaine-saucier/

À propos de l’IGOPP

L’Institut sur la gouvernance (IGOPP) fut créé en 2005 avec le concours financier de la Fondation Jarislowsky, de l’Autorité des marchés financiers, de l’Université Concordia et des HEC (Montréal) ainsi que de plusieurs sociétés canadiennes et québécoises. L’IGOPP est devenu un centre d’excellence en matière de gouvernance. Par ses activités de recherche, ses programmes de formation, ses prises de position et ses interventions dans les débats publics, l’IGOPP s’est imposé comme une référence incontournable pour tout sujet de gouvernance tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

