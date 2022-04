Patric Besner nommé vice-président de l’IGOPP

English French

MONTRÉAL, 28 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- François Dauphin, président-directeur général de l’Institut sur la gouvernance (IGOPP) est heureux d’annoncer la nomination de Me Patric Besner à titre de vice-président de l’organisation. Cet ajout stratégique à la direction de l’IGOPP permettra de soutenir l’ensemble des activités multidisciplinaires de l’Institut et contribuera d’une façon significative à la diversification stratégique des formations et des services d’accompagnement intégrés aux administrateurs et membres de la haute direction.



« Nous sommes privilégiés de pouvoir accueillir Me Patric Besner au sein de l’équipe de direction de l’IGOPP. Féru de gouvernance, il est déjà pleinement investi et enthousiasmé par la nature des défis qui l’attendent alors que notre domaine est en pleine effervescence, marqué par les changements fondamentaux qui transforment nos organisations par de nouveaux défis environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La contribution de Me Besner à la réflexion sur ces enjeux récents assistera assurément l’IGOPP dans sa mission d’assumer un leadership intellectuel dans le domaine de la gouvernance. » de mentionner M. Dauphin.

Me Besner, un passionné du droit des affaires, a débuté sa carrière au sein d’un cabinet d’envergure de Montréal après quoi il a travaillé à titre de conseiller juridique auprès d’une entreprise canadienne de ventes au détail et d’investissements immobiliers. Il a fondé en 1993 le bureau boutique Besner, Avocats d’affaires qui se spécialisait en droit des affaires (transactionnel et en gouvernance d’entreprises).

Me Besner est responsable de la législation de la section affaires de l’ABC-QC depuis 2008; il a participé au Comité d’étude de la Loi sur les sociétés par actions du Québec de l’ABC-QC et il a présidé plusieurs comités, dont le comité d’étude de la Loi québécoise sur les personnes morales sans but lucratif, le comité d’étude de la Loi sur la publicité légale des entreprises de l’ABC-QC. Il a été membre du comité « Groupe de suivi experts/REQ relativement au projet MIRE » créé par l’Agence du revenu du Québec et le Registraire des entreprises pour les assister dans la réforme touchant le Registre des entreprises du Québec (2011-2014).

Depuis décembre 2021 il est membre du Comité consultatif externe d’expert en droit des affaires créé par le Registraire des entreprises pour les assister dans la réforme touchant la transparence corporative suite à l’adoption de la Loi visant principalement à améliorer la transparence des entreprises.

Il a également donné de nombreuses conférences et formations et il est l’auteur de plusieurs articles et ouvrages.

« Je me considère très privilégié de faire maintenant partie de la grande famille de l’IGOPP en me joignant à son équipe de direction, et ce, afin de participer au développement et au rayonnement de l’Institut. Les défis en gouvernance sont nombreux, rendant plus que jamais pertinente et nécessaire la présence d’une institution comme l’IGOPP. Par mon expérience et mon expertise, je serai heureux de prendre part activement à la réflexion et à la recherche-action en gouvernance qui caractérise si bien l’IGOPP. Rarement peut-on compter sur l’appui et la contribution d’un conseil d’administration composé de membres aussi exceptionnels, sur une solide équipe de direction et sur des collaborateurs de haut niveau, ce qui me rend d’autant plus enthousiaste à l’idée d’intégrer l’équipe. » d’indiquer M. Besner.

À propos de l’IGOPP

L’Institut sur la gouvernance (IGOPP) fut créé en 2005 avec le concours financier de la Fondation Jarislowsky, de l’Autorité des marchés financiers, de l’Université Concordia et des HEC (Montréal) ainsi que de plusieurs sociétés canadiennes et québécoises. L’IGOPP est devenu un centre d’excellence en matière de gouvernance. Par ses activités de recherche, ses programmes de formation, ses prises de position et ses interventions dans les débats publics, l’IGOPP s’est imposé comme une référence incontournable pour tout sujet de gouvernance tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

Pour plus d’informations :

Majida Lamnini, MBA (C)

IGOPP | (514) 439-9301| mlamnini@igopp.org