Delphix acelera crecimiento y rentabilidad por segundo año consecutivo a escala

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

REDWOOD CITY, California, April 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix, el líder del sector en gestión de datos de prueba (TDM) DevOps, anunció hoy el cierre del año fiscal 2022 con un segundo año consecutivo de crecimiento acelerado de ingresos y rentabilidad en una escala muy por encima de $ 100 millones en ingresos anuales recurrentes (ARR).



Con la creciente actividad de naciones-estados hostiles y pandillas de ransomware, las empresas de todo el mundo necesitan una solución para automatizar y proteger los datos de prueba para las aplicaciones empresariales. Como resultado, la empresa también reportó un crecimiento interanual de 36% más rápido de su extensa base de clientes empresariales impulsada por los cada vez mayores riesgos de datos.

El crecimiento de Delphix se produce mientras las empresas en todo el mundo continúan invirtiendo en soluciones innovadoras de DevOps para acelerar la entrega de aplicaciones, modernizar la infraestructura tradicional y transferir aplicaciones a través de varias nubes. Delphix ofrece la única plataforma DevOps TDM que automatiza la entrega de datos seguros y compatibles para pruebas y desarrollo, permitiendo una innovación hasta diez veces más rápida.

"Todas las aplicaciones empresariales necesitan datos de prueba para lanzamientos rápidos y de calidad", dijo Jedidiah Yueh, fundador y director ejecutivo de Delphix. “Sin embargo, los datos de las pruebas tradicionalmente son lentos, complejos y llenos de riesgos. Delphix ayuda a empresas como Banco Carrefour, The University of Manchester and BNP Paribas a lanzar aplicaciones rápidamente, mientras mejora la seguridad y conformidad de datos”.

El Banco Carrefour en Brasil utiliza la plataforma de datos Delphix DevOps para acelerar lanzamientos de aplicaciones mientras garantiza la seguridad de datos y la conformidad de regulaciones de privacidad como la Ley General de Protección de Datos de Brasil (LGPD). Delphix capacita a los equipos de desarrollo con 320 veces más rápida disponibilidad de datos para informes financieros y análisis, permite versiones de aplicaciones más rápidas y ayuda a economizar 70% en almacenamiento.

Delphix ofrece una plataforma de datos API innovadora que transforma la entrega de aplicaciones con controles de datos integrales. Al automatizar la entrega de datos en entornos de prueba, Delphix ayuda a los desarrolladores de software para a innovar con mayor rapidez mientras reduce el riesgo de conformidad y seguridad.

Delphix también ayuda a las empresas a recuperarse más rápidamente de los ataques de ransomware al proteger continuamente los datos y haciendo los datos históricos inmutables.

"Seleccionamos a Delphix, porque nos gusta la tecnología como una herramienta para la transferencia de datos de forma eficaz de un lugar a otro, para reconstrucción y para viajar al pasado", dijo Yves Caseau, director de Información y digital del Grupo en Michelin. “Si observamos lo que hemos hecho, utilizamos Delphix para transferir datos de nuestro servidor Exadata tradicional a los servidores comunitarios Linux para obtener mayor escalabilidad y menor costo”.

“También utilizamos Delphix como una forma de acelerar la innovación y establecer nuevos entornos de prueba y desarrollo más rápido. Podemos obtener todos los datos apropiados con gran rapidez con unos pocos punteros y algunos clics y hacer una transferencia virtual de los datos, en lugar de física", agregó Caseau.

La gestión de datos de prueba es un componente crítico del desarrollo de aplicaciones, sin embargo casi siempre es lenta y manual. La plataforma de datos Delphix DevOps permite a los equipos crear, gestionar y automatizar entornos de datos híbridos basados en la nube para dar suporte a pipelines de CI/CD y entrenar algoritmos de IA/ML.

"Los datos de prueba compatibles son la fuerza vital de DevOps y asegurar el acceso continuo a ellos es fundamental para que las empresas aceleren la entrega de aplicaciones", dijo Jim Mercer, director de investigación de DevOps y DevSecOps en IDC. "Con la transformación digital cada vez más esencial para que las empresas compitan en los mercados actuales, continuamos viendo la necesidad de soluciones TDM modernas en varios sectores".

Puntos destacados de crecimiento de Delphix

Delphix también introdujo varias innovaciones en la oferta de productos de la empresa en el último año fiscal, incluyendo:

Continuous Vault , una capacidad específica de ransomware que aumenta las capacidades de aislamiento de datos de la plataforma Delphix y fortalece la protección de datos para las empresas.

, una capacidad específica de ransomware que aumenta las capacidades de aislamiento de datos de la plataforma Delphix y fortalece la protección de datos para las empresas. Capacidades de conformidad de datos para clientes de Salesforce , ayuda a los clientes de Salesforce a proteger la privacidad y seguridad de los datos, al mismo tiempo que desbloquea el valor de los datos de Salesforce en las nubes y en los centros de datos locales.

, ayuda a los clientes de Salesforce a proteger la privacidad y seguridad de los datos, al mismo tiempo que desbloquea el valor de los datos de Salesforce en las nubes y en los centros de datos locales. Data Control Tower , ofrece un único punto de control para automatización de datos de prueba impulsada por API en pipelines de desarrollo a escala.

, ofrece un único punto de control para automatización de datos de prueba impulsada por API en pipelines de desarrollo a escala. Algoritmos de enmascaramiento para conformidad continua , ofrecen nuevos algoritmos líderes en el sector para enmascarar datos confidenciales junto con un SDK que permite el desarrollo y automatización de algoritmos personalizados.

, ofrecen nuevos algoritmos líderes en el sector para enmascarar datos confidenciales junto con un SDK que permite el desarrollo y automatización de algoritmos personalizados. Integración certificada SAP con SAP NetWeaver® y SAP S/4HANA® , permite a las empresas utilizar Delphix para enmascarar y entregar automáticamente datos SAP eficaces y virtualizados vía APIs.



Acerca de Delphix

Delphix es el líder del sector para la gestión de datos de pruebas DevOps.

Las empresas necesitan la transformación de la entrega de aplicaciones, sin embargo luchan para equilibrar la velocidad con la seguridad con la seguridad y el cumplimiento de datos. Nuestra plataforma de datos DevOps automatiza la seguridad de datos, mientras implementa rápidamente los datos de prueba para acelerar lanzamientos de aplicaciones. Con Delphix, los clientes modernizan las aplicaciones, adoptan varias nubes, logran CI/CD y se recuperan de eventos de tiempo de inactividad como ransomware hasta dos veces más rápido.