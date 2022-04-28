Delphix连续第二年大规模加速增长和盈利

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加利福尼亚州雷德伍德城, April 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- DevOps测试数据管理（TDM）行业领先企业Delphix今天宣布2022财年结束，实现连续第二年超过1亿美元的年度经常性收入（ARR）的加速收入增长和盈利。



随着敌对国家和勒索软件团伙活动的增加，世界各地的许多公司都需要解决方案来实现自动化和保护企业应用程序的测试数据。因此，该公司还报告称，受数据风险不断增加的推动，其庞大的企业客户群同比增长了36%。

随着世界各地的公司继续投资创新DevOps解决方案，以此加速应用程序交付、实现传统基础设施的现代化并在多个云端转移应用程序，Delphix实现了增长。Delphix提供唯一的DevOps TDM平台，可自动交付安全、合规的数据进行测试和开发，从而促使创新速度提升十倍。

Delphix创始人兼首席执行官Jedidiah Yueh表示：“企业应用程序都需要测试数据以实现快速、高质量的发布。但一直以来测试数据的获得都很缓慢、复杂并且充满风险。Delphix帮助Banco Carrefour、曼彻斯特大学和BNP Paribas等公司快速发布应用程序，同时提高数据安全性和合规性。”

巴西的Banco Carrefour利用Delphix DevOps数据平台来加速应用程序发布，同时确保数据安全并符合巴西的《通用数据保护法（LGPD）》等隐私法规。Delphix帮助开发团队将财务报告和分析的数据获得速度提升了320倍，支持应用程序更快发布，并帮助节省70%的存储空间。

Delphix提供创新的API-first数据平台，通过全面数据控制来改变应用程序交付方式。通过自动将数据交付到测试环境中，Delphix帮助软件开发人员更快地进行创新，同时降低合规和安全风险。

Delphix还通过持续保护数据和使历史数据不可修改，帮助众多公司更快地从勒索软件攻击中得到恢复。

Michelin集团首席数字和信息官Yves Caseau表示：“我们选择了Delphix，因为我们喜欢以此技术为工具，有效地将数据从一个地方转移到另一个地方，进行重建，回到过去。回顾我们所做的工作，我们使用Delphix将数据从传统的Exadata服务器转移到社区Linux服务器，藉此获得了更大的可扩展性并降低了成本。

我们还将Delphix当作一种途径，来加速创新并更迅速地建立新的测试和开发环境。我们只需移动鼠标，点击几下，就可以快速获得所有合适的数据，并实现数据的虚拟传输，而不是物理传输。”

测试数据管理是应用程序开发的一个关键组成部分，但通常比较缓慢并且需要手动操作。Delphix DevOps数据平台使团队能够创建、管理和自动化基于混合云的数据环境，以支持CI/CD管道并培训AI/ML算法。

IDC的DevOps和DevSecOps研究总监Jim Mercer表示：“合规测试数据是DevOps的命脉，确保持续访问是企业加快应用程序交付的关键。随着数字转型对于企业在当今市场的竞争中日益重要，我们会继续看到跨多个行业的现代TDM解决方案需求。”

Delphix增长亮点

Delphix还在过去一个财政年度对公司的产品和服务引入了多项创新，其中包括：

关于Delphix

Delphix是DevOps测试数据管理行业领导者。

企业需要改变应用程序交付方式，同时也要努力平衡速度与数据安全及合规性。我们的DevOps数据平台可自动实现数据安全，同时快速部署测试数据以加速应用程序发布。通过Delphix，客户可实现应用程序的现代化，采用多云技术，实现CI/CD，并能以两倍的速度更快地从勒索软件等宕机事件中恢复过来。

Choice Hotels、Banco Carrefour和Fannie Mae等许多领先公司都使用Delphix来加速数字化转型。请访问我们的网站www.delphix.com。通过LinkedIn、Twitter和Facebook关注我们。