Delphix 連續第二年大規模加速增長和盈利能力

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加州紅木城, April 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- DevOps 測試數據管理 (TDM) 的行業領導者 Delphix 今天宣佈，在 2022 財政年度結束時，收益和盈利能力連續兩年急速增長，年度經常性收益 (ARR) 規模遠超 1 億美元。



隨著敵對國家和勒索軟件集團活動的增加，世界各地的公司需要一項解決方案來自動化及保護企業應用程式的測試數據。因此，公司還報告，在數據風險增加的推動下，其大型企業客戶同比增長速度加快 36%。

Delphix 的增長緊隨世界各地公司繼續投資於創新的 DevOps 解決方案，以加速交付應用程式、將傳統基礎設施現代化及將應用程式移至跨多雲端。Delphix 提供唯一的 DevOps TDM 平台，可自動交付安全、合規的測試和開發數據，讓創新速度提升 10 倍。

Delphix 創始人兼行政總裁 Jedidiah Yueh 表示：「企業應用程式需要測試數據以實現迅速而優質的發佈。然而測試數據歷來都是緩慢、複雜且充滿風險。Delphix 幫助 Banco Carrefour、曼徹斯特大學和法國巴黎銀行等公司快速發佈應用程式，同時提高數據安全性和合規性。」

Banco Carrefour 在巴西利用 Delphix DevOps 數據平台加速應用程式發佈，同時確保數據安全及遵守巴西通用數據保護法 (LGPD) 等私隱法例。Delphix 讓開發團隊將財務報告和分析的數據可用性提升達 320 倍，實現更迅速的應用程式發佈，並幫助節省 70% 的儲存空間。

Delphix 提供一個創新的 API 優先數據平台，透過全面的數據控制來改變應用程式的交付方式。透過將數據自動交付至測試環境，Delphix 幫助軟件開發人員更快進行創新，同時降低合規和安全的風險。

Delphix 還透過持續保護數據及保存歷史數據不變，幫助公司更快從勒索軟件攻擊中恢復。

Michelin 集團數碼與資訊總監 Yves Caseau 表示：「我們選擇 Delphix，是因為喜歡以這項技術作為一種工具，以便有效將數據從一個地方移至另一個地方、以重建且穿越過去。如果我們看看自己所完成的，我們使用 Delphix 將數據從自家的 Exadata 伺服器存留在社群 Linux 伺服器，以獲得更高的可擴展性及更低成本。」

Caseau 補充說：「我們還使用 Delphix 作為加速創新和更快建立新測試，以及開發環境的一個途徑。我們可以透過幾個指針和幾次點擊，非常快速獲取所有適當的數據，並進行數據的虛擬傳輸，而不是物理傳輸。」

測試數據管理是應用程式開發的一個重要組成部分，但通常速度緩慢且需要手動操作。Delphix DevOps 數據平台能讓團隊能夠建立、管理和自動化混合雲端數據環境，以支援 CI/CD 管道及訓練人工智能／機器學習演算法。

IDC DevOps 及 DevSecOps 研究總監 Jim Mercer 表示：「合規的測試數據是 DevOps 的命脈，而確保其持續登入存取則是企業加速應用程式交付的關鍵。隨著數碼轉型對企業在當今市場競爭中變得越來越重要，我們繼續看到跨多個行業對現代 TDM 解決方案的需求。」

Delphix 增長重點

Delphix 還在上一財政年度在公司的產品中引入多項創新，包括：

關於 Delphix

Delphix 是 DevOps 測試數據管理的行業領導者。

企業需要轉變應用程式交付方式，但難以在速度與數據安全性和合規性之間取得平衡。我們的 DevOps 數據平台可將數據安全自動化，同時快速部署測試數據以加速應用程式發佈。客戶可借助 Delphix 使應用程式變得現代化、採用多雲端、實現 CI/CD，並從勒索軟件等停機事件中恢復速度提高兩倍。

Choice Hotels、Banco Carrefour 和 Fannie Mae 等領先公司使用 Delphix 加速數碼轉型並實現零信任數據管理。請瀏覽 www.delphix.com。在 LinkedIn、Twitter 和 Facebook 關注我們。