Dante Labs sélectionnée pour fournir des tests génétiques à l'Abu Dhabi Stem Cells Center (ADSCC) et développer conjointement des vaccins ARNm contre le cancer

NEW YORK, 28 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, a le plaisir d'annoncer que la société a été sélectionnée comme fournisseur de tests génétiques pour l'Abu Dhabi Stem Cells Center (ADSCC), le centre de soins de santé spécialisé basé à Abu Dhabi axé sur la thérapie cellulaire et la médecine régénérative. Parallèlement, un programme commun de R&D a été lancé, axé sur le développement d'une plateforme de vaccins ARNm pour identifier les traitements individualisés contre le cancer.



« Cette collaboration avec l'ADSCC est une étape importante dans notre stratégie visant à fournir les meilleurs services génétiques cliniques aujourd'hui aux Émirats arabes unis et dans la région. L'objectif est que des partenariats tels que celui-ci ouvrent la voie à une adoption beaucoup plus large de la génomique dans d'autres domaines cliniques », a déclaré Andrea Riposati, PDG de Dante Labs. « Il est clair que les Émirats arabes unis sont devenus un leader mondial dans le domaine de la génomique, et nous sommes ravis d'investir dans ce pays innovant. »

Depuis le 18 avril 2022, Dante fournit des tests génétiques cliniques aux patients de l'ADSCC couvrant un large éventail de spécialisations médicales et tous les tests auront lieu dans le nouveau laboratoire de Dante à Dubaï.

« Nous sommes très heureux et impatients de notre future collaboration avec Dante », a déclaré le Dr Yendry Ventura Carmenate, directeur général d'ADSCC. « L'expérience combinée des professionnels à la tête de cette collaboration nous donne une assurance absolue du succès de cette entreprise très ambitieuse. Travailler en collaboration avec Dante Labs nous donne une excellente opportunité de renforcer le statut des Émirats arabes unis en tant que leader mondial à la fois dans le domaine de la génomique et dans celui des pratiques de santé innovantes, visant à éliminer les maladies mortelles dans le monde entier pour le plus grand bien de l'humanité. »

En plus des services de test génomique, Dante et l'ADSCC s'associeront au lancement d'un programme de R&D axé sur des traitements personnalisés pour les patients atteints d'oncologie, et finalement au développement de vaccins contre le cancer.

« L'espoir avec des programmes de test comme le nôtre avec l'ADSCC est qu'ils ouvriront la voie à une adoption plus large des génomes dans d'autres domaines tels que la R&D et les programmes de formation », a déclaré le professeur Mattia Capulli, directeur scientifique de Dante Laboratories. « La technologie ARNm est extrêmement prometteuse pour les maladies infectieuses. Nous sommes convaincus que le programme commun de R&D fournira très bientôt des résultats fiables dans les traitements oncologiques et conduira à de nouveaux types de vaccins en oncologie et dans d'autres domaines cliniques. »

À propos de Dante Labs

Dante Labs est une société mondiale spécialisée dans les informations génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. La société utilise sa plateforme pour améliorer les résultats des patients, du diagnostic à la thérapie, avec des actifs comprenant l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

À propos de l'Abu Dhabi Stem Cells Center (ADSCC)

L'Abu Dhabi Stem Cell Center (ADSCC) est un centre de soins de santé spécialisé basé à Abu Dhabi, axé sur la thérapie cellulaire et les techniques de médecine régénérative, ainsi que sur la réalisation de recherches de pointe sur les cellules souches dans la région.

Le centre a été fondé en mars 2019 pour répondre à la demande nationale et régionale croissante en matière de services et de traitements médicaux hautement spécialisés. Dotée des dernières technologies, des dispositifs médicaux uniques à la région et d'une équipe de médecins internationalement reconnus travaillant main dans la main avec des chercheurs, l'ADSCC est le premier de son genre dans les Émirats arabes unis.

Le centre se concentre principalement sur la récolte, le traitement, la caractérisation et le stockage de produits cellulaires pour applications cliniques dans les domaines de la médecine régénérative et de la transplantation hématopoïétique. Il vise à rationaliser et à développer de nouveaux processus liés à la thérapie et à la recherche sur les cellules souches, afin de répondre aux besoins cliniques de notre équipe de médecins et de devenir un centre de référence pour la région.

Contacts :

Laura D’Angelo

Vice-présidente des relations avec les investisseurs

ir@dantelabs.com I M +39 0862 191 0671

www.dantelabs.com

info@adscc.ae

Centre des cellules souches d'Abou Dhabi

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/76811dae-c095-4504-a5b6-34da0ca44892