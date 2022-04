Dante Labs è stata selezionata per fornire test genetici all'Abu Dhabi Stem Cells Center (ADSCC), al fine di sviluppare congiuntamente vaccini a mRNA contro le neoplasie maligne

Dutch French German Italian Spanish

NEW YORK, April 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , leader globale nella genomica e nella medicina di precisione, è lieta di annunciare che l'azienda è stata selezionata come fornitore di test genetici per l'Abu Dhabi Stem Cells Center (ADSCC), il centro sanitario specializzato con sede ad Abu Dhabi che si dedica alla terapia cellulare e alla medicina rigenerativa. In parallelo, è stato lanciato un programma congiunto di R&S incentrato sullo sviluppo di una piattaforma per un vaccino a mRNA al fine di individuare trattamenti oncologici personalizzati.



“Questa collaborazione con l'ADSCC è un importante passo avanti nella nostra strategia volta a fornire i migliori servizi di genetica clinica ora agli Emirati Arabi Uniti e nella regione. L'obiettivo è che collaborazioni come questa spianino la strada a un'adozione molto più ampia della genomica in ulteriori campi clinici”, ha dichiarato Andrea Riposati, AD di Dante Labs. “È chiaro che gli Emirati Arabi Uniti sono diventati un leader globale nel campo della genomica, e siamo lieti di investire in questo paese innovativo.”

A partire dal 18 aprile 2022, Dante Labs ha iniziato a fornire test genetici clinici ai pazienti dell'ADSCC coprendo un ampio spettro di specializzazioni mediche e tutti i test saranno eseguiti nel nuovo laboratorio di Dante Labs a Dubai.

“Siamo davvero entusiasti e non vediamo l'ora di iniziare la nostra imminente collaborazione con Dante Labs”, ha dichiarato il dottor Yendry Ventura Carmenate, direttore generale dell'ADSCC. “L'esperienza combinata dei professionisti alla guida di questa collaborazione ci dà la certezza assoluta del successo di questa impresa decisamente ambiziosa. Lavorare insieme a Dante Labs ci offre un'eccellente opportunità per promuovere ulteriormente lo status di leader mondiale degli Emirati Arabi Uniti sia nella genomica che in pratiche sanitarie innovative, finalizzate all'eradicazione di malattie mortali in tutto il mondo per il bene dell'umanità.”

Oltre ai servizi di test genomici, Dante Labs e l'ADSCC collaboreranno al lancio di un programma di R&S incentrato in modo particolare sui trattamenti personalizzati per i pazienti oncologici, ed infine sullo sviluppo di vaccini antitumorali.

“La speranza è che programmi di test come il nostro con l'ADSCC spianino la strada a una più ampia adozione dei genomi in altre aree come la R&S e i programmi di formazione”, ha dichiarato il professor Mattia Capulli, direttore scientifico di Dante Laboratories. “La tecnologia basata sull'mRNA è estremamente promettente per le malattie infettive. Siamo convinti che il programma congiunto di R&S darà molto presto solidi risultati nei trattamenti oncologici e porterà a nuovi tipi di vaccini in oncologia e in altre aree cliniche.”

Informazioni su Dante Labs

Dante Labs è un'azienda globale di informazioni genomiche che costruisce e commercializza una nuova classe di applicazioni trasformative per la salute e la longevità basate sul sequenziamento dell'intero genoma e sull'intelligenza artificiale. L'azienda utilizza la sua piattaforma per offrire migliori risultati ai pazienti, dall'ambito diagnostico a quello terapeutico, con risorse che comprendono uno dei più grandi database privati di genomi con consenso alla ricerca, un software brevettato progettato per sfruttare la potenza dei dati genomici su vasta scala e processi proprietari che consentono un approccio industriale al sequenziamento genomico.

Informazioni sull'Abu Dhabi Stem Cells Center (ADSCC)

L'Abu Dhabi Stem Cells Center (ADSCC) è un centro sanitario specializzato con sede ad Abu Dhabi che si dedica alla terapia cellulare e alle tecniche di medicina rigenerativa, oltre a fornire ricerche all'avanguardia sulle cellule staminali nella regione.

Il centro è stato fondato nel marzo 2019 per soddisfare la crescente domanda nazionale e regionale di servizi e trattamenti medici altamente specializzati. Dotato delle ultime tecnologie, di dispositivi medici unici nella regione e di un team di medici riconosciuti a livello internazionale che lavorano fianco a fianco con i ricercatori, l'ADSCC è il primo centro del suo genere negli Emirati Arabi Uniti.

Il centro si concentra principalmente sulla raccolta, il trattamento, la classificazione e lo stoccaggio di prodotti cellulari per l'applicazione clinica sia nella medicina rigenerativa che nel trapianto ematopoietico. Mira a ottimizzare e sviluppare nuovi processi relativi alla terapia a base di cellule staminali e alla ricerca, al fine di servire le esigenze cliniche del nostro team di medici e diventare un centro di riferimento per la regione.

