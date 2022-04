Dante Labs geselecteerd voor levering genetische tests aan het Abu Dhabi Stem Cells Center, voor de gezamenlijke ontwikkeling van mRNA-kankervaccins

Dutch French German Italian Spanish

NEW YORK, April 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , wereldwijd toonaangevend op het gebied van genomica en precisiegeneeskunde, kan met genoegen aankondigen dat het bedrijf is geselecteerd als leverancier van genetische tests voor het Abu Dhabi Stem Cells Center (ADSCC). Dit is het in Abu Dhabi gevestigde gespecialiseerde gezondheidscentrum dat zich richt op celtherapie en regeneratieve geneeskunde. Tegelijkertijd is er een gezamenlijk O&O-programma gelanceerd, gericht op de ontwikkeling van een mRNA-vaccinplatform voor het zoeken naar afzonderlijke kankerbehandelingen.



‘De samenwerking met ADSCC is een belangrijke stap voorwaarts in onze strategie om de beste klinisch genetische diensten te leveren aan de Verenigde Arabische Emiraten en in de regio. Het doel is dat partnerschappen als deze de weg vrijmaken voor een bredere toepassing van genomica op meer klinische gebieden’, aldus Andrea Riposati, CEO van Dante Labs. ‘Het is duidelijk dat de VAE wereldwijd toonaangevend zijn geworden op het gebied van genomica, en we zijn blij dat we in dit innovatieve land kunnen investeren’.

Met ingang van 18 april 2022 is Dante begonnen met het leveren van klinische genetische tests aan patiënten van ADSCC. Deze tests bestrijken een breed spectrum van medische specialisaties en alle tests zullen plaatsvinden in het nieuwe laboratorium van Dante in Dubai.

‘We zijn uitermate enthousiast en kijken uit naar onze aanstaande samenwerking met Dante’, aldus Dr. Yendry Ventura Carmenate, General Manager bij ADSCC. ‘De gecombineerde ervaring van de professionals aan het roer van deze samenwerking geeft ons absolute zekerheid in het succes van deze zeer ambitieuze onderneming. De samenwerking met Dante Labs biedt ons een uitstekende kans om de status van de Verenigde Arabische Emiraten als de wereldwijde leider in zowel genomica als innovatieve gezondheidszorgpraktijken verder te versterken, waarbij de focus ligt op het volledig terugdringen van dodelijke ziekten over de hele wereld voor het grotere welzijn van de mensheid.’

In aanvulling op genomische testdiensten zullen Dante en de ADSCC de handen ineen slaan voor een O&O-programma met een focus op gepersonaliseerde behandelingen voor oncologiepatiënten en uiteindelijk de ontwikkeling van kankervaccins.

‘De hoop met testprogramma's zoals de onze met ADSCC is dat het de weg vrijmaakt voor een bredere acceptatie van genomen in andere gebieden, zoals O&O en trainingsprogramma's’, aldus professor Mattia Capulli, Chief Scientific Officer van Dante Laboratories. ‘De mRNA-technologie is veelbelovend voor infectieziekten. We zijn ervan overtuigd dat het gezamenlijke O&O-programma binnenkort solide resultaten zal opleveren voor oncologiebehandelingen en zal leiden tot nieuwe soorten vaccins in de oncologie en andere klinische gebieden.’

Over Dante Labs

Dante Labs is een internationaal bedrijf voor genomische informatie dat een nieuwe klasse van transformatieve gezondheids- en levensduurtoepassingen ontwikkelt en op de markt brengt. Dit wordt gedaan op basis van volledige genoomsequencing en kunstmatige intelligentie. Het bedrijf gebruikt zijn platform om betere patiëntresultaten te leveren, van diagnostiek tot therapie, met middelen zoals een van de grootste particuliere genoomdatabases voor onderzoek, bedrijfssoftware die is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal toe te passen en bedrijfsprocessen die een industriële benadering van genomische sequencing mogelijk maken.

Over Abu Dhabi Stem Cells Center (ADSCC)

Abu Dhabi Stem Cells Centre (ADSCC) is een in Abu Dhabi gevestigd gespecialiseerd gezondheidscentrum dat zich richt op celtherapie en regeneratieve geneeskundetechnieken. Het centrum doet baanbrekend onderzoek naar stamcellen in de regio.

Het centrum is in maart 2019 opgericht om zo te voldoen aan de groeiende binnenlandse en regionale vraag naar zeer gespecialiseerde medische diensten en behandelingen. Uitgerust met de nieuwste technologieën, medische hulpmiddelen die uniek zijn voor de regio, en een team van internationaal erkende artsen in samenwerking met onderzoekers, is ADSCC de eerste in zijn soort in de VAE.

Het centrum richt zich voornamelijk op het oogsten, verwerken, karakteriseren en opslaan van celproducten voor klinische toepassing in zowel regeneratieve geneeskunde als hematopoëtische transplantatie. Het centrum heeft tot doel nieuwe processen met betrekking tot stamceltherapie en onderzoek te stroomlijnen en te ontwikkelen, om zowel de klinische behoeften van ons team van artsen te dienen als een referentiecentrum voor de regio te worden.

Contactpersonen:

Laura D’Angelo

Vicepresident investeerdersrelaties

ir@dantelabs.com +39 0862 191 0671

www.dantelabs.com



info@adscc.ae

Abu Dhabi Stem Cells Center

