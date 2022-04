TFI International communique ses résultats du premier trimestre de 2022

Le bénéfice opérationnel du premier trimestre établi à 219,8 M$ a augmenté de 116 % par rapport à 101,7 M$ au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Le bénéfice net du premier trimestre de 147,7 M$ a augmenté de 121 % comparativement à 66,9 M$ au premier trimestre de 2021, tandis que le bénéfice net ajusté 1 de 157,6 M$ a augmenté de 114 % comparativement à 73,6 M$ au premier trimestre de 2021.

Le bénéfice par action dilué (« BPA » dilué ») du premier trimestre de 1,57 $ a augmenté de 124 % comparativement à 0,70 $ au premier trimestre de 2021, tandis que le BPA dilué ajusté1 de 1,68 $ a augmenté de 118 % comparativement à 0,77 $ au premier trimestre de 2021.



MONTRÉAL, 28 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX : TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a communiqué aujourd’hui ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2022. Tous les montants sont exprimés en dollars américains.

« L’année a commencé en force pour TFI International, car nous tirons parti des tendances favorables dans nos marchés finaux très diversifiés et de nos propres occasions en interne de créer des synergies et d’améliorer nos activités », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction. « Au cours du premier trimestre, nous avons plus que doublé notre bénéfice opérationnel et notre BPA dilué ajusté. Nos quatre secteurs d’activité ont affiché des résultats favorables en raison notamment de l’engagement et du dévouement des membres talentueux qui composent notre équipe en Amérique du Nord. Nous concentrons nos efforts sur nos principes de fonctionnement de longue date qui mettent l’accent sur la clientèle, l’approche allégée en actifs et sur le fret qui correspond au réseau de l’entreprise. Forts de cette démarche concertée, nous sommes convaincus que nous avons la capacité pour traverser les périodes d’incertitude économique, tout en profitant des multiples occasions de rationaliser les opérations et de créer d’autres synergies liées à l’intégration réussie continue de TForce Freight. Au cours du trimestre, nous avons renforcé davantage notre bilan déjà très solide, tout en investissant dans notre flotte et en redonnant du capital aux actionnaires, ce qui accroît notre souplesse financière et les possibilités d’améliorer notre croissance à long terme grâce à des acquisitions attrayantes. »

Faits saillants financiers Trimestres clos les 31 mars (en millions de dollars US, sauf les données par action) 2022 2021 Total des revenus 2 191,5 1 148,8 Revenus avant la surcharge de carburant 1 893,8 1 059,1 BAIIA ajusté1 330,0 176,2 Bénéfice opérationnel 219,8 101,7 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 137,7 155,2 Bénéfice net 147,7 66,9 BPA – dilué ($) 1,57 0,70 Bénéfice net ajusté1 157,6 73,6 BPA ajusté – dilué1 ($) 1,68 0,77 Moyenne pondérée du nombre d’actions (en milliers) 91 970 93 382 1 Cette mesure n’est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après pour obtenir un rapprochement.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Le total des revenus de 2,19 G$ est en hausse de 91 %, tandis que les revenus de 1,89 G$, après déduction de la surcharge de carburant, présentent une hausse de 79 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.

Le bénéfice opérationnel a augmenté de 116 % pour s’établir à 219,8 M$, comparativement à 101,7 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Cette augmentation est attribuable aux acquisitions d’entreprises et à la croissance interne de l’entreprise.

Le bénéfice net a augmenté de 121 % pour s’établir à 147,7 M$, par rapport à 66,9 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent, et le bénéfice net de 1,57 $ par action diluée a augmenté par rapport à 0,70 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Le bénéfice net ajusté, mesure non conforme aux IFRS, s’est chiffré à 157,6 M$, ou 1,68 $ par action diluée, en hausse de 114 %, comparativement à 73,6 M$, ou 0,77 $ par action diluée, à la période correspondante de l’exercice précédent.

Pour le secteur de la livraison de colis et courrier, les revenus avant la surcharge de carburant, ont diminué de 5 % pour s’établir à 124,6 M$, et le bénéfice opérationnel a augmenté de 42 % pour s’établir à 26,1 M$.

Dans le secteur du transport de lots brisés, les revenus avant la surcharge de carburant ont augmenté de 535 % pour atteindre 835,4 M$ et le bénéfice opérationnel a augmenté de 328 % pour s’établir à 94,8 M$.

Dans le secteur du transport de lots complets, les revenus avant la surcharge de carburant ont augmenté de 22 % pour atteindre 515,9 M$ tandis que le bénéfice opérationnel a augmenté de 42 % pour s’établir à 71,0 M$, y compris un gain de 19,3 M$ (gain de 3,5 M$ à la période correspondante de l’exercice précédent) sur la vente de matériel roulant et d’équipement.

Pour le secteur Logistique, les revenus avant la surcharge de carburant ont augmenté de 15 % pour atteindre 435,4 M$ et le bénéfice opérationnel a augmenté de 20 % pour s’établir à 34,9 M$.

RÉSULTATS SECTORIELS (en millions de dollars US) Trimestres clos les 31 mars 2022 2021 $ $ Revenus1 Livraison de colis et courrier 124,6 131,5 Transport de lots brisés 835,4 131,6 Transport de lots complets 515,9 424,6 Logistique 435,4 378,4 Éliminations (17,4 ) (7,0 ) 1 893,8 1 059,1 $ % des revenus1

$ % des revenus1 Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) Livraison de colis et courrier 26,1 20,9 % 18,3 13,9 % Transport de lots brisés 94,8 11,3 % 22,1 16,8 % Transport de lots complets 71,0 13,8 % 50,0 11,8 % Logistique 34,9 8,0 % 29,1 7,7 % Siège social (7,0 ) (17,8 ) 219,8 11,6 % 101,7 9,6 % Remarque : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme. 1 Revenus avant la surcharge de carburant.

FLUX DE TRÉSORERIE

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles se sont établis à 137,7 M$ pour le premier trimestre, par rapport à 155,2 M$ au trimestre correspondant de l’exercice précédent. La diminution est attribuable aux besoins en fonds de roulement principalement liés à la surcharge de carburant sur l’augmentation des ventes de 175,4 M$, annulée par l’augmentation du bénéfice net de 80,8 M$, l’incidence de l’impôt sur le revenu net de 36,0 M$ et l’augmentation des ajustements au titre de l’amortissement de 32,0 M$. La Société a remis 99,0 M$ aux actionnaires au cours du trimestre, dont 24,9 M$ en dividendes et 74,0 M$ par l’intermédiaire de rachats d’actions.

La trésorerie utilisée pour l’achat d’immobilisations corporelles a été de 90,4 M$ au premier trimestre de 2022, comparativement à 37,4 M$ au trimestre correspondant de l’exercice précédent. L’augmentation des ajouts en 2022 s’explique principalement par le renouvellement de la flotte des entreprises acquises, principalement TForce Freight. De plus, l’approvisionnement en équipement a été difficile en 2021, les difficultés au sein du secteur manufacturier et de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné des retards.

Le 15 mars 2022, le conseil d’administration de TFI International a déclaré un dividende trimestriel de 0,27 $ par action ordinaire en circulation payé le 18 avril 2022, ce qui représente une augmentation de 17 % par rapport au dividende trimestriel de 0,23 $ déclaré au premier trimestre de 2021.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

TFI International tiendra une conférence téléphonique le 29 avril 2022, à 8 h 30 (HE) pour parler de ces résultats.

Les parties intéressées peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le 1 877 223-4471. Il sera également possible d’écouter un enregistrement de la conférence jusqu’à minuit, le 29 mai 2022, en composant le 1 800 585-8367 ou le 1 416 621-4642 et en entrant le code d’accès 1069812.

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez le www.tfiintl.com .

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Dans le présent rapport de gestion, la Société peut formuler des énoncés qui révèlent ses attentes actuelles concernant les résultats opérationnels, la performance et les réalisations futurs. Ces « énoncés prospectifs » font état des opinions actuelles exprimées par la direction en fonction des renseignements actuellement à sa disposition. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots comme « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire », « à sa connaissance », « prétendre », « concevoir », « prévision », « objectif », « espérer », « compter faire », « probable », « projeter de », « chercher à », « devoir », « cibler », « continuer », ou des expressions semblables. Les énoncés prospectifs comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents des résultats historiques ou de ceux qui sont anticipés ou prévus.

La Société souhaite mettre le lecteur en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à certains énoncés prospectifs, car ceux-ci font référence à des enjeux qui ne s’appliquent qu’à la date à laquelle ils ont été formulés. Les facteurs importants énoncés ci-dessous sont susceptibles d’entraîner un écart important entre le rendement financier réel de la Société et celui présenté dans l’un ou l’autre des énoncés prospectifs : la situation hautement concurrentielle qui prévaut sur le marché, la capacité de la Société de recruter et de former des chauffeurs qualifiés et de les fidéliser, les variations de prix du carburant et la capacité de la Société d’en transférer le coût à ses clients, les fluctuations des taux de change, l’incidence des normes et des règlements en matière d’environnement, les changements apportés à la réglementation gouvernementale qui s’appliquent aux activités de la Société, les conditions météorologiques défavorables, les accidents, le marché du matériel usagé, les fluctuations des taux d’intérêt, le coût de l’assurance responsabilité civile, les ralentissements de la conjoncture économique en général qui ont une incidence sur la Société et ses clients, et la liquidité des marchés du crédit et la capacité de la Société à repérer des entreprises à acquérir, à négocier et à conclure la transaction et à intégrer avec succès les activités des entreprises acquises.

La liste ci-dessus ne saurait être interprétée comme exhaustive, et la Société décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour ultérieurement tout énoncé prospectif formulé antérieurement à moins qu’elle n’y soit obligée en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières. Des événements imprévus peuvent survenir. Le lecteur doit se reporter à la rubrique « Risques et incertitudes » à la fin du rapport de gestion du premier trimestre de 2022 pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des facteurs de risque et d’autres événements indépendants de la volonté de la Société. Les résultats financiers et opérationnels futurs de la Société sont susceptibles de différer en raison de ces facteurs et d’autres facteurs de risque.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le présent communiqué contient des renvois à certaines mesures financières non conformes aux IFRS qui sont décrites ci-dessous. Ces mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée en vertu des Normes internationales d’informations financières (« IFRS ») telles qu’elles ont été publiées par l’International Accounting Standards Board (l’IASB), et elles ne peuvent donc pas être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée, et doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS. Elles ne peuvent pas les remplacer ni être considérées comme supérieures. Les termes et définitions des mesures non conformes aux IFRS utilisés dans le présent communiqué et le rapprochement de chacune de ces mesures avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont fournis ci-dessous.

BAIIA ajusté :

Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net avant les produits financiers et charges financières, la charge d’impôt sur le résultat, l’amortissement, le profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses et le profit ou la perte sur la vente de terrains et de bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente. La direction est d’avis que le BAIIA ajusté est une mesure complémentaire utile. Le BAIIA ajusté est présenté afin d’aider à déterminer la capacité de la Société à évaluer sa performance.

BAIIA ajusté Trimestres clos les 31 mars (non audité, en millions de dollars US) 2022 2021 Bénéfice net 147,7 66,9 Charges financières, montant net 20,2 14,4 Charge d’impôt sur le résultat 51,9 20,4 Amortissement des immobilisations corporelles 64,4 41,2 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 31,5 22,8 Amortissement des immobilisations incorporelles 14,3 14,4 Profit sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente - (3,9 ) BAIIA ajusté 330,0 176,2 Remarque : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.





Bénéfice net ajusté et bénéfice par action ajusté (BPA ajusté), de base ou dilué

Le bénéfice net ajusté représente le bénéfice net, exclusion faite de l’amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d’entreprises, de la variation nette de la juste valeur et de la charge de désactualisation des contreparties éventuelles, de la variation nette de la juste valeur des instruments dérivés, du montant net du gain ou de la perte de change, du profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses et du profit ou de la perte sur la vente de terrains et de bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente. Le bénéfice par action ajusté, de base ou dilué, est le bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, de base ou dilué. La Société présente un bénéfice net ajusté et un BPA ajusté pour mesurer son rendement d’une période à l’autre, sans les variations liées aux éléments décrits ci-dessus. La Société ne tient pas compte de ces éléments, car ils ont une incidence sur la comparabilité de ses résultats financiers et pourraient éventuellement fausser l’analyse des tendances de la performance de ses activités. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu’ils sont nécessairement non récurrents.

Bénéfice net ajusté Trimestres clos les 31 mars (non audité, en millions de dollars US, sauf les données par action) 2022 2021 Bénéfice net pour la période 147,7 66,9 Amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d’entreprises 13,1 13,3 Variation nette de la juste valeur et désactualisation des contreparties conditionnelles (0,0 ) 0,3 (Gain) perte de change, montant net, après impôt 0,3 (0,0 ) Profit sur la vente de terrains et de bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente, après impôt (0,0 ) (3,8 ) Impact fiscal des ajustements (3,5 ) (3,0 ) Bénéfice net ajusté 157,6 73,6 Bénéfice ajusté par action - de base 1,71 0,79 Bénéfice ajusté par action - dilué 1,68 0,77 Remarque : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.





Note à l’intention du lecteur : Vous trouverez les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités ainsi que le rapport de gestion sur le site Web de TFI International à www.tfiintl.com.

