CANADA CARBON ANNONCE LA CLÔTURE DE LA TRANCHE DE PLACEMENT PRIVÉ

NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS OU VIA LES SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS



Toronto, ON, Canada, 28 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite de son communiqué de presse du 12 avril 2022, Canada Carbon Inc. (la " Société ") (TSX-V : CCB) est heureuse d'annoncer la clôture de la première tranche d'un placement privé sans courtier de 11,640,000 unités (chacune, une " Unité ") au prix de 0,075 $ par unité (le " Prix d'émission ") pour un produit brut total de 872,900 $ (le " Placement "). Chaque Unité est composée d'une action ordinaire (chacune, une " Action ordinaire ") du capital de la Société et d'un bon de souscription d'action ordinaire (chacun, un " Bon de souscription "). Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,09375 $ par action ordinaire pendant une période de 60 mois à compter de la date d'émission. La société a obtenu une prolongation de 30 jours pour conclure une tranche subséquente du placement.

Tous les titres émis dans le cadre du placement seront assujettis à une période de détention de quatre mois plus un jour à compter de la date d'émission et aux règles de revente de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Le produit du placement sera utilisé par la société à des fins d'entreprise et de fonds de roulement général.

"La réalisation de ce placement est une étape importante pour la société. Nous sommes reconnaissants du soutien et de la confiance manifestés par les actionnaires actuels et nouveaux, alors que Canada Carbon s'engage dans un effort pour élargir le nombre d'applications pour lesquelles son graphite est qualifié. Le produit de cette offre permettra à la société d'avancer dans son repositionnement stratégique en complétant un important programme de qualification de produits et de tests métallurgiques. Canada Carbon est prête à offrir une valeur exceptionnelle à ses actionnaires en démontrant le plein potentiel des efforts de la société pour mettre en production les gisements de graphite de Miller et d'Asbury", a déclaré Ellerton Castor, président-directeur général de la société.

Dans le cadre du placement, la société a versé des honoraires d'intermédiation à des parties admissibles sans lien de dépendance, consistant en des honoraires en espèces correspondant à 6 % du produit brut obtenu dans le cadre du placement et en l'émission de bons de souscription d'actions ordinaires (chacun, un " bon de souscription du courtier ") dont le nombre est égal à 6 % des unités vendues dans le cadre du placement. Chaque bon de courtier permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,09375 $ par action ordinaire pendant une période de 36 mois à compter de la date d'émission.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre de vente de l'un quelconque des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la "loi américaine sur les valeurs mobilières") ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines, à moins qu'ils ne soient enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou qu'une exemption à cet enregistrement ne soit disponible.

CANADA CARBON INC.

“Ellerton Castor”

Président-Directeur Général

Coordonnées

Demandes de renseignements: info@canadacarbon.com

T: (905) 407-1212

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des " informations prospectives " (" forward-looking information ") au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont des informations prospectives et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué. Toute déclaration qui traite de prédictions, d'attentes, de croyances, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de performances futurs (en utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions telles que "s'attend à", ou "ne s'attend pas à", "est attendu", "anticipe" ou "n'anticipe pas", "planifie", "budget", "prévu", " prévoit ", " estime ", " croit " ou " a l'intention " ou des variantes de ces mots et expressions ou le fait d'affirmer que certaines actions, certains événements ou certains résultats " peuvent " ou " pourraient " se produire ou être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent constituer des informations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent des déclarations concernant l'offre, y compris l'utilisation du produit. En divulguant les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, la société a formulé certaines hypothèses. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans ces informations prospectives sont raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes de ces informations prospectives se révéleront exactes. Des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, la conformité à de nombreuses réglementations gouvernementales, les lois et réglementations nationales et étrangères ayant un impact négatif sur les activités et les résultats d'exploitation de la société, l'impact du COVID-19 et les incertitudes générales d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Sauf si la loi l'exige, la société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de modifications des hypothèses, de changements dans les facteurs affectant ces informations prospectives ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

