MCH Group | Annonce événementielle selon l’art. 53 RC | Assemblée générale

Assemblée générale MCH Group SA

Réduction du capital par réduction de la valeur nominale

Le Conseil d'administration de MCH Group SA propose aux actionnaires, lors de l'assemblée générale du 23 mai 2022, de réduire la valeur nominale de chaque action à 1,00 CHF et de réduire le capital social à 14'869'351 CHF. Le montant de 133'824'159 CHF, dont le capital-actions sera réduit, sera transféré dans les réserves de contributions en capital.

Le capital social de MCH Group SA s'élève à plus de 148 millions CHF. Les actions de MCH Group SA sont actuellement négociées en dessous de la valeur nominale de 10 CHF par action. Avec la réduction proposée de la valeur nominale, le Conseil d'administration veut créer plus de flexibilité en vue de l'augmentation de capital prévue.

La réduction proposée de la valeur nominale est une mesure purement technique. La base globale des fonds propres reste inchangée, tout comme le nombre d'actions actuellement émises.

Composition inchangée du conseil d'administration

Le conseil d'administration propose en outre à l'assemblée générale de réélire les membres actuels du conseil d'administration et de son président pour un nouvel exercice. Il propose en outre diverses adaptations des statuts afin de pouvoir introduire un nouveau modèle de rémunération pour le management avec une attribution d'actions qui dépend de la performance.





Remarques

En raison de la situation pandémique toujours incertaine au moment de la préparation de l'assemblée générale, le conseil d'administration a décidé que les droits des actionnaires ne pourraient être exercés qu'en donnant procuration à un représentant indépendant. Une participation personnelle sur place n'est pas possible. Les actionnaires inscrits recevront les documents par la poste. L'ordre du jour avec les propositions et les explications du Conseil d'administration sont par ailleurs disponibles sur le site Internet de MCH Group, où sera également publié le procès-verbal avec les résultats des votes (en allemand et en anglais).

