Corbion Interim Management Statement Q1 2022

Corbion boekte een netto-omzet van € 320,1 miljoen in het eerste kwartaal van 2022. Dit was toe te schrijven aan een autonome groei van de netto-omzet met 20,2% en positieve valuta-effecten. De aangepaste EBITDA nam met 8,9% af tot € 40,0 miljoen.



“Onze prijsinitiatieven, afgedwongen door de ongekende stijging van de inputkosten afgelopen jaar, beginnen vrucht af te werpen. De hogere prijzen komen duidelijk tot uiting in de sterke autonome groei van de netto-omzet. Onze winstmarges beginnen te herstellen na het dieptepunt in het tweede halfjaar van 2021. Als gevolg van de hoge inflatiedruk hebben geven we op het moment prioriteit aan prijsverhogingen en productmixverbeteringen. Tevens blijven we ook operationele efficiënties nastreven. We blijven vertrouwen houden in onze toekomstige groeivooruitzichten terwijl we onze capaciteit uitbreiden. De bouw van onze nieuwe melkzuurfabriek in Thailand verloopt goed en ligt op schema. De directe blootstelling van Corbion aan Oekraïne en Rusland is verwaarloosbaar, toch heeft het conflict de volatiliteit van de inputkosten verder verhoogd, waarop wij reageren met onze flexibele contractstructuur op kwartaalbasis. Gegeven de resultaten in het eerste kwartaal liggen we op koers om onze aangepaste EBITDA dit jaar te verbeteren”, aldus Olivier Rigaud, CEO.

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste kwartaal 2022

De netto-omzet nam met 27,3% toe; de autonome groei was 20,2% (19,6% bij de kernactiviteiten)

De aangepaste EBITDA kwam uit op € 40,0 miljoen, een afname van 8,9%

De aangepaste EBITDA-marge was 12,5% (12,6% bij de kernactiviteiten)

Correcties op het bedrijfsresultaat ten bedrage van € 7,5 miljoen (Kw1 2021: € 29,7 miljoen), waaronder een boekwinst van € 9,0 miljoen op de verkoop van een magazijn in Totowa (VS); het eerste kwartaal van 2021 was inclusief boekwinsten op de verkoop van enerzijds een stuk grond in Nederland en anderzijds de vriesdeegactiviteiten

Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 30,2 miljoen





€ miljoen Kw1 2022 Kw1 2021 Totale groei Autonome groei Netto-omzet 320,1 251,5 27,3% 20,2% Aangepaste EBITDA 40,0 43,9 -8,9% -14,8% Aangepaste EBITDA-marge 12,5% 17,5% Bedrijfsresultaat 30,2 58,8 -48,6% -54,3%





