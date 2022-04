English Danish

Selskabsmeddelelse – 1. kvartal 2022

Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte udtaler om resultatet for 1. kvartal 2022:

“Udlånsudviklingen har været positiv med en vækst i udlånsporteføljen fra 793 mia. kr. i første kvartal 2021 til 809 mia. kr. i første kvartal 2022. Vi har desuden oplevet en høj aktivitet præget af de markante rentestigninger. Vi oplevede en markant låneomlægningsaktivitet i 1. kvartal 2022, og mere end 2.500 kunder har således ønsket at konvertere op i rente. Vi har i 1. kvartal fortsat haft begrænsede Corona relaterede tab. Vi fastholder imidlertid det nuværende estimat for hensættelser primært som følge af den usikkerhed, der er affødt af krigen i Ukraine, stigende energipriser samt et markant højere renteniveau. Det er vores vurdering, at dansk økonomi og langt de fleste boligejere er godt rustede til en periode med betydelig usikkerhed.”

Realkreditmarkedet

Krigen i Ukraine og øget geopolitisk uro har givet anledning til øget økonomisk og finansiel usikkerhed. I første omgang holder dansk økonomi dog en fortsat høj fart, og økonomien befinder sig meget tæt på eller endda over sin kapacitetsgrænse. De danske boligejere lever, modsat tiden før finanskrisen, ikke over evne.

De høje inflationsrater har overrasket centralbankerne, og de er blevet tvunget til at reagere. Det har medvirket til at sende realkreditrenterne i vejret, og mod slutningen af 1. kvartal var det muligt at optage et 30-årigt fastforrentet 3 %-lån med afdrag mod et 1,5 %-lån i starten af 2022. Også renterne på de 3-årige og 5-årige FlexLån er blevet skubbet pænt op i takt med, at der nu indregnes en hel del renteforhøjelser over de kommende år i euroområdet. Samlet set er rentekurven dog stejlet betydeligt gennem årets første kvartal, og det har fået flere boligejere til at søge mod variabel rente. Det har betydet, at fastforrentede lån nu for første gang i flere år taber markedsandele til lån med variabel rente, og det er en tendens vi venter vil fortsætte i den kommende tid. Endeligt har de stigende renter på fastforrentede lån givet mange boligejere mulighed for at lave en opkonvertering eller skrå konvertering, og dermed drage fordel af en restgældsreduktion.

Det brede billede af indikatorerne for boligmarkedet frem til og med marts 2022 viste, at markedet stadig er i ganske fin form. Det er dog formentlig kun et spørgsmål om tid, før øget inflation og deraf følgende udvanding af reallønningerne samt højere renter smitter af på boligmarkedet, og vi forventer, at boligmarkedet vil bremse yderligere op i 2022.

1. kvartal 2022

Realkredit Danmark-koncernen opnåede et resultat efter skat på 961 mio. kr. i 1. kvartal 2022 mod 1.008 mio. kr. i samme periode i 2021. Resultatet var påvirket af lavere indtægter vedrørende udlånsaktivitet, højere omkostninger til løbende compliance og digitalisering samt lavere nedskrivninger på udlån. Bidragsindtægterne faldt med 16 mio. kr. som følge af kundernes gennemsnitlige lavere belåningsgrader (LTV).

Nedskrivninger på udlån udgjorde en omkostning på 31 mio. kr. i 1. kvartal 2022 mod 115 mio. kr. i samme periode i 2021. Omkostninger forbundet med coronakrisen var begrænsede i 1. kvartal 2022. Korrektivkontoen udgjorde pr. 31. marts 2022 2.965 mio. kr. mod 2.971 mio. kr. pr. 31. december 2021. Niveauet fastholdes som følge af førnævnte økonomiske usikkerhed.

Bruttoudlånet udgjorde 47 mia. kr. mod 46 mia. kr. i 1. kvartal 2021. Realkreditudlån til dagsværdi faldt med 31 mia. kr. til 779 mia. kr. Faldet kan henføres til lavere obligationskurser som følge af det stigende renteniveau. Udviklingen i realkreditudlån til dagsværdi er sammensat af en stigning i den nominelle obligationsrestgæld på 2 mia. kr. og et fald i markedsværdireguleringen på 33 mia. kr. i 1. kvartal 2022.

Realkredit Danmark har i 1. kvartal 2022 haft fortsat fokus på tiltag inden for grønne obligationer. Kunderne er fortsat positivt stemte over for tiltagene, og pr. 31. marts 2022 udgjorde det samlede udlån 18,0 mia. kr.

I Danmark udgjorde det samlede udlån af grønne lån finansieret med RD Cibor6®Green 14,5 mia. kr. I Sverige har der også været kraftig efterspørgsel efter grønne finansieringsmuligheder. Som følge heraf har Realkredit Danmark udvidet sit produktsortiment på det svenske marked for erhvervsejendomme ved at åbne for RD Stibor3®Green i midten af 2020. Pr. 31. marts 2022 udgjorde det samlede udlån 3,5 mia. kr. Fremover vil Realkredit Danmark også udbyde særligt dækkede grønne obligationer i Norge.

Realkredit Danmark forventer, at resultatet for 2022 bliver noget lavere end resultatet for 2021.

Kontaktperson: Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte, telefon 45 13 20 82

Hovedtal – Realkredit Danmark koncernen RESULTAT OPGØRELSE 1. kvt. 1. kvt. Indeks 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året Mio. kr. 2022 2021 22/21 2022 2021 2021 2021 2021 2021 Bidragsindtægter 1.458 1.474 99 1.458 1.461 1.460 1.462 1.474 5.857 Nettorenteindtægter 6 40 15 6 3 1 2 40 46 Nettogebyrer 57 53 108 57 -46 -86 -48 53 -127 Beholdningsindtægter -27 11 - -27 7 -1 38 11 55 Øvrige indtægter 25 36 69 25 25 35 40 36 136 Indtægter i alt 1.519 1.614 94 1.519 1.450 1.409 1.494 1.614 5.967 Omkostninger 256 207 124 256 307 241 240 207 995 Resultat før nedskrivninger på udlån 1.263 1.407 90 1.263 1.143 1.168 1.254 1.407 4.972 Nedskrivninger på udlån 31 115 27 31 11 94 49 115 269 Resultat før skat 1.232 1.292 95 1.232 1.132 1.074 1.205 1.292 4.703 Skat 271 284 95 271 249 236 265 284 1.034 Periodens resultat 961 1.008 95 961 883 838 940 1.008 3.669 BALANCE (ULTIMO) Mio. kr. Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. 18.688 29.978 62 18.688 18.643 21.270 19.351 29.978 18.643 Realkreditudlån 779.211 805.001 97 779.211 810.139 803.643 803.233 805.001 810.139 Obligationer og aktier 45.523 45.588 100 45.523 46.435 42.840 43.607 45.588 46.435 Øvrige aktiver 3.322 3.435 97 3.322 1.782 2.062 2.531 3.435 1.782 Aktiver i alt 846.744 884.002 96 846.744 876.999 869.815 868.722 884.002 876.999 Gæld til kreditinstitutter mv. 2.000 2.000 100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Udstedte realkreditobligationer 792.508 830.468 95 792.508 820.950 815.427 816.135 830.468 820.950 Øvrige passiver 5.403 4.737 114 5.403 4.577 3.809 2.857 4.737 4.577 Egenkapital 46.833 46.797 100 46.833 49.472 48.579 47.730 46.797 49.472 Forpligtelser og egenkapital i alt 846.744 884.002 96 846.744 876.999 869.815 868.722 884.002 876.999 NØGLETAL Periodens resultat i % p.a. af gns. egenkapital 8,0 8,4 8,0 7,2 7,0 8,0 8,4 7,4 Nedskrivninger i % p.a.

af realkreditudlån 0,02 0,06 0,02 0,01 0,05 0,02 0,06 0,03 Omkostninger i % af indtægter 16,9 12,8 16,9 21,2 17,1 16,1 12,8 16,7 Kapitalprocent 27,9 27,4 27,9 25,3 27,3 28,2 27,4 25,3 Kernekapitalprocent 27,6 26,9 27,6 24,9 26,9 27,7 26,9 24,9 Heltidsmedarbejdere, ultimo 228 224 228 217 216 224 224 217

Selskabsmeddelelsen for 1. kvartal 2022 er ikke aflagt i overensstemmelse med IAS 34 ”Interim Financial Reporting” som godkendt af EU samt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer.

Selskabsmeddelelsen for 1. kvartal 2022 er oversat fra den originale selskabsmeddelelse på engelsk ”Company Announcement for the First Quarter 2022”. I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske version gældende.

