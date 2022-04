Inbjudan till BTS Q1 2022 presentation och telefonkonferens

English Swedish

Stockholm den 29 april 2022



STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och finanspress till en rapportpresentation och telefonkonferens med VD Henrik Ekelund.

Det blir Henrik Ekelunds 84:e och sista publika delårspresentation efter 36 år som VD för BTS Group, varav de senaste 21 åren som börsnoterat bolag.

Digitalt deltagande:

Fredagen den 13 maj klockan 09.00. Presentationen av rapporten sker på engelska via webblänk med möjlighet att ställa frågor. Det går även bra att ringa in på något av följande nummer:

SE: 08-505 583 69

UK: +44-333 300 9261

US: +1-646 722 4957

Följ presentationen via: https://tv.streamfabriken.com/bts-group-q1-2022

För att delta via webbsändningen eller telefonkonferensen krävs ingen föranmälan.

Fysiskt:

Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, Stockholm

Länk för anmälan om fysiskt deltagande vid presentationen

https://financialhearings.com/event/43471/register/live_event

Rapporten publiceras klockan 08.00 samma dag.

Presentation och bilder tillgängliggörs i efterhand på http://ir.bts.com/presentations

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin

IR-chef

BTS Group AB (publ)

michael.wallin@bts.com

08-58 70 70 02

0708-78 80 19





Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med cirka 1 100 medarbetare vid 34 kontor i sex världsdelar, grundat och med huvudsäte i Stockholm. Vi hjälper företag i genomförandet av förändringsarbeten och arbetar med ledare på alla nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera önskade resultat. Våra tjänster möter en rad olika kundbehov: strategigenomförande, ledarskapsutveckling, assessment för urval och utveckling, affärsmannaskap, utveckling av säljorganisationer, coaching; samt digitala tjänster, verktyg och plattformar.

Under mer än 35 år har vi skapat engagerande och effektfulla program som har haft stort inflytande både personligen och karriärmässigt för våra deltagare. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och hjälper medarbetare och ledare att stärka de kritiska förmågor som behövs för att skapa bättre affärsresultat.

I allt vi gör fokuserar vi på individerna – it’s strategy made personal.

BTS är stolt partner till över 1 200 företag och organisationer, inklusive fler än 40 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis Salesforce, SAP, Abbott, Tetra Pak, EY, Tencent, Vale, and BHP.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

