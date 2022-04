Rovio Entertainment Oyj: Q1 osavuosikatsaus: Liikevaihto kasvoi 26,6 prosenttia Q1:lla, vertailukelpoinen kasvu 11,8 prosenttia

English Finnish

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 29.4.2022 klo 9.00

Liikevaihto kasvoi 26,6 prosenttia Q1:lla, vertailukelpoinen kasvu 11,8 prosenttia

Tammi-maaliskuu 2022 kohokohdat

Rovion liikevaihto kasvoi 26,6 prosenttia 85,0 miljoonaan euroon (67,1). Vertailukelpoinen kasvu (ilman Ruby Gamesiä ja kiintein valuuttakurssein) oli 11,8 prosenttia.

Konsernin oikaistu käyttökate kasvoi 13,6 miljoonaan euroon (12,3) ja oikaistu käyttökatemarginaali oli 16,0 prosenttia (18,3).

Konsernin oikaistu liikevoitto oli 10,0 miljoonaa euroa (10,1) ja oikaistu liikevoittomarginaali 11,8 prosenttia (15,0).

Pelien bruttomyynti kasvoi 25,8 prosenttia 80,8 miljoonaan euroon (64,2). Vertailukelpoinen kasvu (ilman Ruby Gamesiä ja kiintein valuuttakurssein) oli 10,6 prosenttia.

Rovion suurimman pelin Angry Birds 2:n bruttomyynti kasvoi 20,1 prosenttia 30,3 miljoonaan euroon, mikä oli paras vuosineljännes Q1 2019 jälkeen.

Angry Birds Friendsin bruttomyynti kasvoi 15,2 prosenttia 9,3 miljoonaan euroon, mikä oli paras vuosineljännes Q4 2016 jälkeen.

Uusi peli Angry Birds Journey lanseerattiin 20. tammikuuta ja tuotti 10,1 miljoonaan euron bruttomyynnin.

Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 31,1 miljoonaa euroa (17,3) ja 37,8 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (26,7). Korkea käyttäjähankinnan taso johtui Angry Birds Journey -pelin lanseerauksesta.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 14,0 miljoonaa euroa (2,5).

Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,10).

Avainluvut

1–3/ 1–3/ Muutos, 1–12/ Miljoonaa euroa 2022 2021 % 2021 Liikevaihto 85,0 67,1 26.6% 286,2 Käyttökate (EBITDA) 11,1 11,8 -5.3% 50,8 Käyttökate-% 13,1 % 17,5 % 17,7 % Oikaistu käyttökate 13,6 12,3 11.0% 54,8 Oikaistu käyttökate-% 16,0 % 18,3 % 19,1 % Liikevoitto 7,5 9,5 -21.5% 37,7 Liikevoittomarginaali, % 8,8 % 14,2 % 13,2 % Oikaistu liikevoitto 10,0 10,1 -1.0% 43,7 Oikaistu liikevoittomarginaali, % 11,8 % 15,0 % 15,3 % Tulos ennen veroja 7,6 10,4 -26.5% 40,3 Investoinnit 2,1 0,9 129.0% 4,0 Käyttäjähankinta 31,1 17,3 79.8% 77,2 Oman pääoman tuotto (ROE), % 19,8 % 23,3 % 22,2 % Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -80,2 % -75,1 % -77,4 % Omavaraisuusaste, % 70,3 % 83,4 % 70,8 % Osakekohtainen tulos, euroa 0,07 0,10 -27.1% 0,41 Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,07 0,10 -27.1% 0,41 Liiketoiminnan rahavirta, netto 14,0 2,5 465.0% 44,0 Työntekijät (keskimäärin kaudella) 494 487 1.5% 490

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Laskentakaavat ja määritelmät on esitetty Tunnusluvut-osiossa.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein esitetyt muutokset kausien välillä on laskettu kurssaamalla raportointikauden luvut vertailukauden keskimääräisellä Yhdysvaltain dollarin ja euron välisellä valuuttakurssilla ottaen huomioon Yhdysvaltain dollaripohjaiset pelinsisäiset ostokset Yhdysvalloissa sekä globaalit mainosverkkomyynnit.

Toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand

Free-to-play mobiilipelimarkkinoiden vastatuuli jatkui vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ja markkina-analyysiyritys data.ai:n mukaan markkina on laskenut jo kolme peräkkäistä vuosineljännestä. Vuoden 2021 viimeisen neljänneksen tapaan olemme navigoineet muutoksia onnistuneesti ensimmäisellä neljänneksellä, ja aloittaneet vuoden kasvupolulla sekä pelien ennätysliikevaihdolla. Kasvua vauhdittivat Angry Birds Journeyn lanseeraus tammikuussa, Angry Birds 2 ja Angry Birds Friends -pelien hyvä suoriutuminen, sekä Ruby Gamesin hyvä kehittyminen. Angry Birds Journeyn lanseerausviikkojen merkittävistä markkinointi-investoinneista huolimatta korkeat tulot pitivät kannattavuutemme ja kassavirtamme vakaalla tasolla.

Rovion suurin peli Angry Birds 2 jatkoi vahvaa suoritustaan, kun pelin bruttomyynti kasvoi yli 20 prosenttia vuositasolla. Peli saavutti korkeimman neljännesvuosittaisen liikevaihtonsa sitten vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen, mikä oli seurausta onnistuneista live-operaatioista ja tiimiemme tunnistamista mahdollisuuksista vahvistaa kannattavia käyttäjähankintainvestointeja. Angry Birds Friends jatkoi kasvuaan kaksinumeroisin luvuin vuositasolla ja saavutti korkeimman neljännesvuosittaisen bruttomyynnin sitten vuoden 2016 viimeisen neljänneksen. Helmikuussa juhlimme pelin 10-vuotispäivää. Tämä on loistava esimerkki missiomme toteuttamisesta – luomme iloa vuosikymmeniä kestävillä pelikokemuksilla, joissa pelaajat ovat keskiössä. Hyperkasuaaleihin peleihin keskittyvällä Ruby Games -studiollamme oli myös hyvä neljännes ja he saavuttivat lähes 45 prosentin pro forma liikevaihdon kasvun vuositasolla. Kasvua ajoi uusi hyperkasuaali sanapeli Wordus, joka lanseerattiin tammikuussa. Näillä tuloksilla tiimi osoitti taas jatkuvan intonsa ja kekseliäsyytensä.

Angry Birds Journey lanseerattiin tammikuussa ja se kasvoi nopeasti kolmanneksi suurimmaksi peliksemme. Vahvan alun jälkeen kehitämme nyt peliä edelleen ja optimoimme käyttäjähankintaa, joka tulee olemaan lähitulevaisuudessa matalammalla tasolla kuin lanseerauksessa. Pelin seuraava virstanpylväs on kesäkuulle ajoittuva jännittävä vaikuttajamarkkinointikampanja, johon sisältyy myös TV-mainontaa Yhdysvalloissa. Mainonnalla täydennetään pelin saamaa hyvää orgaanisten latausten tasoa. Myönnän ylpeästi olevani pelin innokas pelaaja!

Olemme jatkaneet investointeja studioissamme kehitettäviin uusiin peleihin keskittyen kasuaaligenreen. Pisimmällä tuotannossa ovat edelleen Moomin: Puzzle & Design ja Ruby Gamesin Hunter Assassin 2, jotka jatkavat koemarkkinoinnissa. Ensimmäisen neljänneksen aikana päätimme keskeyttää kerronnallisen Supernatural City -pulmapelimme koemarkkinoinnin. Jatkossa tiimi hyödyntää osaamistaan muissa pulmapeliprojekteissa. Haluan kiittää tiimiä heidän kovasta työstään läpi projektin.

Vuosineljänneksen lopussa lanseerasimme premium mobiilipelin nimeltään Rovio Classic: Angry Birds. Peli oli vastauksemme faneilta ympäri maailmaa saamiimme pyyntöihin kokea kaksitoista vuotta sitten julkaistu alkuperäinen Angry Birds peli uudelleen. Olen iloinen nähdessäni, kuinka innoissaan fanit ovat olleet julkaisusta. Vaikka emme odota merkittäviä tuloja tästä premium-pelistä, on hieno osoitus brändin vahvuudesta että peli on saavuttanut latauslistojen kärkisijoja.

"Vihainen uusi vuosi” -teeman tuotelanseeraukset ovat asettaneet fanimme ja yhteisömme etusijalle. Roviolla olemme usein pitäneet Minecraftin kaltaisia tuotteita esimerkkinä omaa yhteisöämme muistuttavasta uskomattoman sitoutuneesta sisällöntuottajien ja fanien yhteisöstä. Saadessamme mahdollisuuden tehdä yhteistyötä Microsoftin kanssa ja luoda Minecraftissa ladattavaa premium sisältöä (DCL), tiesimme että yhteensopivuus oli ilmiselvä. Luomamme sisältö lanseerataan hyvin pian Minecraft Marketplacessa ja julkaisu on hieno päätös 'vihaisimmalle keväälle ikinä'. Sisältö juhlistaa Angry Birdsin 12:ta upeaa vuotta seikkailulla, joka on täynnä nostalgiaa ja salaisuuksia, sekä mahdollistaa käyttäjien luoman sisällön ja faniuden hyödyntämisen. Emme malta odottaa, millaisia tarinoita fanimme voivat kertoa, kun kaksi modernin pelaamisen suurta nimeä toimivat yhdessä.

Huhtikuussa julkistimme myös toisen merkittävän virstanpylvään: Rovion pelit ylittivät 5 miljardin latauksen rajan. On samaan aikaan sekä nöyräksi vetävää että innostavaa ajatella kaikkia, jotka pelaavat pelejämme kaikkialla maailmassa. Kiitos meiltä kaikilta Roviolla jatkuvasta tuestanne!

Kun tarkastelemme jäljellä olevaa vuotta, oletamme markkinan jatkuvan haastavana johtuen Covid-19:n jälkeisestä markkinan normalisoitumisesta sekä Applen App Tracking Transparency (ATT) -ominaisuuden merkittävistä vaikutuksista markkinointiin. Keskitymme toteuttamaan strategiaamme, jonka uskomme olevan sopeutettu näihin muutoksiin, sekä etsimään uusia kasvumahdollisuuksia. Odotamme innolla, että voimme kertoa lisää strategiastamme 11.5. järjestettävässä pääomamarkkinapäivässämme. Lopuksi haluan kiittää kaikkia roviolaisia heidän kovasta työstään, joka mahdollisti näin lentävän lähdön vuodelle!

2022 näkymät (muuttumattomat)

Julkaistujen kärkipeliemme myönteisen kehityksen ja tammikuussa 2022 julkaistun Angry Birds Journey-pelin johdosta sekä Ruby Gamesin ollessa osana Rovion konsernia heti alkuvuodesta, odotamme liikevaihdon vahvaa kasvua vuonna 2022. Kasvun nopeuden ja tätä tukevan käyttäjähankintainvestointien määrästä riippuen, erityisesti uusien pelien osalta, sekä uusien pelien kehitykseen kohdistuvien kasvavien investointien johdosta, odotamme oikaistun liikevoiton olevan viime vuotta alhaisempi.

Lisätietoa liittyen Q2 2022 käyttäjähankintaan

Vuoden toisen vuosineljänneksen käyttäjähankintainvestointien odotamme olevan 25–30 prosenttia pelien liikevaihdosta.

Rovio lyhyesti

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä ja yhtiöllä on seitsemän pelistudiota – kaksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), Kööpenhaminassa (Tanska), Montrealissa ja Torontossa (Kanada) sekä vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO.

