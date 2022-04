Umicore: Alle agendapunten goedgekeurd tijdens de algemene vergaderingen

English French Dutch

Umicore hield op donderdag 28 april 2022 haar gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen vanuit het Marquis gebouw in Brussel, België. Deze vergaderingen waren ook live te volgen via webcast.

De aandeelhouders keurden alle agendapunten goed.

In het bijzonder keurde de gewone algemene vergadering de benoeming van Alison Henwood als nieuw, onafhankelijk lid van de raad van toezicht goed voor een termijn van 3 jaar.

De gewone algemene vergadering heeft ook de uitkering van een bruto jaarlijks dividend van € 0,80 per aandeel goedgekeurd. Rekening houdend met het op 24 augustus 2021 uitgekeerde bruto interim dividend van € 0,25 per aandeel zal een saldo van € 0,55 bruto per aandeel (ISIN BE0974320526) worden uitgekeerd op 4 mei 2022.

