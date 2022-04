Hepsor AS-i auditeeritud majandusaasta aruanne 2021

English Estonian

Hepsor AS-i juhatus on koostanud 2021. aasta majandusaasta auditeeritud aruande. Võrreldes 23. veebruaril 2021 avaldatud auditeerimata majandustulemustega ei ole auditeeritud aruandes finantstulemuste osas olulisi erinevusi.

Hepsor AS-i konsolideeritud aastaaruanne 2021 on lisatud sellele teatele ja tehakse kättesaadavaks kontserni kodulehel aadressil hepsor.ee/investorile/aktsia/infomaterjalid/ .

Aastaaruanne esitatakse kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.

Anneli Simm

Investorsuhete juht

Telefon: +372 5615 7170

e-post: anneli@hepsor.ee

