BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset



BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, yhtiötiedote, 29.04.2022 klo 09.45

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 28.4.2021 alkaen kello 14.00 Oulussa.



Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2021, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti että yhtiö ei maksa osinkoa tilikaudelta 2021.



Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 5 (viisi). Jarmo Halonen, Pekka Jalovaara, Seppo Nevalainen ja Kirk Andriano valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ahti Paananen valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1300 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 900 euroa kokoukselta. Sähköpostikokouksista ei makseta korvausta.



Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst&Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jari Karppinen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.



Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n kotisivuilla osoitteessa www.bbs-artebone.fi viimeistään 6.5.2022 alkaen.



Oulussa huhtikuun 29 päivänä 2022

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi Puhelin: 040 708 0307,

sähköposti: ilkka.kangasniemi(at)bbs-artebone.fi



Talousjohtaja Liisa Hukka Puhelin: 0400 611 038,

sähköposti: liisa.hukka(at)bbs-artebone.fi



BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa and Nasdaq First North Growth Market Swedenissä.