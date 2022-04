Admiral Markets Canada Limited sai IIROC edasimüüjaliikmeks ja ettevõttel on nüüdsest Kanadas tegutsemise luba

English Estonian

Hiljuti sai Admiral Markets Canada Limited registreeritud investeerimisühinguks ja Kanada Investeerimissektori Reguleeriva Organisatsiooni (IIROC) liikmeks.



Admirals sai oma esimese tegevusloa Põhja-Ameerikas. Tegevusloa eesmärk on esimeses etapis pakkuda Ontarios ja Briti Columbias asuvatele klientidele korralduste täitmist hinnavahelepingute (CFD) puhul, eesmärgiga laiendada järgmisel aastal ettevõtte tegevust Kanadas. Admirals soovib välja selgitada, kuidas kohalik turg võtab nende tootepakkumise vastu ja milliseid ainulaadseid müügiargumente suudetakse pakkuda, et eristuda Kanada traditsioonilisematest pakkumistest.



Kanada Investeerimissektori Reguleeriv Organisatsioon (IIROC) on organisatsioon, mille ülesandeks on jälgida investeeringute vahendajaid, maaklereid ning kauplemistegevust Kanada võla- ja aktsiaturgudel. Organisatsioon kaitseb investoreid ja selleks on neil erinevad volitused. Kanada Investeerimissektori Reguleeriva Organisatsiooni (IIROC) mõistmine oli Admiralsi Kanadasse laienemise otsustamisel ülioluline. Kanada Investeerimissektori Reguleeriv Organisatsioon (IIROC) on isereguleeruv organisatsioon ja samaväärne Ameerika Ühendriikide finantssektori reguleeriva asutusega (FINRA). 2008. aastal asutatud organisatsiooni eesmärk on säilitada ausad ja korras turud ning reguleerida kogu riigis toimuvat väärtpaberitega seotud kaubandust, sealhulgas maaklerite, agentide ja finantsnõustajate investeerimisega seotud müügitegevust.



„Tegevusloa saamine Kanadas on ettevõtte jaoks strateegiline teetähis. See on meie esimene Põhja-Ameerika piirkonnas omandatud tegevusluba,“ kommenteeris Admiralsi tegevjuht Sergei Bogatenkov. „Säärane samm on osa meie pikaajalisest strateegiast ja ettevõtte globaalsest positsioneerimisest. Lisaks tähistab see olulise eesmärgi saavutamist meie 2030. aasta strateegias,“ lisas ta.



„Viimaste aastate jooksul oleme avanud uusi piirkondi, mis võimaldavad meil pakkuda juurdepääsu finantsturgudele kõigile ja igal ajal. See on järjekordne edulugu ja meie laienemisplaanide jätk. Hoolimata sellest, et tegemist on sammuga väljapoole meie põhiturge Euroopas, oleme kindlad, et saadud õppetunnid ja eelkõige keeleline sünergia piirkonnaga, kus me tegevust alustame, võimaldavad meil Kanadas edukalt kohaneda,“ lisas tegevjuht.



CFD-d võimaldavad klientidel saada majanduslikku kokkupuudet alusinstrumendi (nt aktsia, indeksi, valuutapaari, riigikassa või kauba) hinnamuutustega, ilma et oleks vaja alusinstrumendi omandiõigust ja füüsilist arveldust. Admiral Markets Kanadas ei anna investeerimisnõustamist ega soovitusi CFD-de ostmise või müügi kohta. Admiral Markets Canada Limited klientide kontosid kaitseb Kanada investorikaitsefond (CIPF) kindlaksmääratud piirides.



