Kering : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 : APPROBATION DE L’ENSEMBLE DES RÉSOLUTIONS ET ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE KERING

29 avril 2022

ASSEMBLÉÉ GÉNÉRALE 2022 :

APPROBATION DE L’ENSEMBLE DES RÉSOLUTIONS ET ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE KERING

L’Assemblée générale mixte de Kering s’est tenue le 28 avril 2022 au siège social du Groupe, 40, rue de Sèvres, Paris 7e.

Les actionnaires de Kering ont approuvé toutes les résolutions soumises à leur vote, et notamment celles relatives à la composition du Conseil d’administration.

Yonca Dervisoglu, Véronique Weill et Serge Weinberg ont ainsi été nommés en qualité d’Administrateurs indépendants et le mandat d’Administratrice indépendante de Daniela Riccardi a été renouvelé.

Le Conseil d’administration de Kering est donc désormais composé de 14 membres et inclut :

7 Administrateurs indépendants (soit un taux de 58 % hors administratrices représentant les salariés, conformément aux dispositions du code AFEP-MEDEF) ;

6 femmes (soit un taux de 50 % hors administratrices représentant les salariés, conformément aux dispositions du code AFEP-MEDEF) ;

6 nationalités différentes (britannique, chinoise, française, italienne, ivoirienne et turque).





Par ailleurs, réuni à l’issue de l’Assemblée générale, le Conseil d’administration de Kering, sur proposition du Comité des nominations et de la gouvernance, a entériné les évolutions suivantes :

Désignation de Véronique Weill en qualité d’Administratrice Référente Indépendante





Véronique Weill a été désignée Administratrice Référente en remplacement de Sophie L’Hélias. Les missions de l’Administratrice Référente sont prévues et décrites dans le règlement intérieur du Conseil d’administration. Entre autres, l’Administratrice Référente :

est consultée sur l’ordre du jour et le calendrier des réunions du Conseil,

peut proposer au Président des points spécifiques à l’ordre du jour du Conseil,

s’assure de la liaison entre les Administrateurs indépendants, les autres membres du Conseil d’administration et la Direction Générale,

prévient la survenance de situations de conflits d’intérêts,

veille au respect du règlement intérieur du Conseil,

est associée au processus d’évaluation du Conseil,

et est la porte-parole du Conseil auprès des investisseurs sur les questions ESG (environnement, sociale, sociétale et gouvernance).





Désignation de Jean-Pierre Denis en qualité de Référent Climat





Faisant suite à la recommandation du Comité de développement durable, le Conseil d’administration avait décidé lors de sa réunion du 16 février 2022 de créer la fonction de Référent Climat au sein du Conseil. Lors de sa réunion du 28 avril 2022, le Conseil d’administration a ainsi nommé

Jean-Pierre Denis à ce rôle. Il veillera ainsi à ce que le Conseil identifie l’ensemble des impacts du changement climatique pour le Groupe, intégrant ces questions dans ses travaux et la stratégie qu’il définit. Il est prévu que, sous son initiative, le Conseil d’administration évoque la question climatique au moins deux fois par an.

Recomposition des Comités du Conseil d’administration





A compter du 28 avril 2022, la composition des Comités du Conseil d’administration est la suivante :

Comité d’audit : Tidjane Thiam 1 , Président Jean-Pierre Denis Financière Pinault représentée par Héloïse Temple-Boyer Daniela Riccardi 1 Véronique Weill 1 Serge Weinberg 1





:

67 % des membres du Comité d’audit sont indépendants au regard des critères d’indépendance retenus, aucun dirigeant mandataire social n'est membre du Comité et le Comité est présidé par un administrateur indépendant, conformément à la recommandation du Code AFEP-MEDEF.

Comité des rémunérations : Véronique Weill 1 , Présidente Jean-Pierre Denis Financière Pinault représentée par Héloïse Temple-Boyer Claire Lacaze Tidjane Thiam 1 Serge Weinberg 1





:

Le Comité des rémunérations est composé majoritairement d’administrateurs indépendants (60 % 2) et est présidé par un administrateur indépendant, conformément à la recommandation du Code AFEP-MEDEF.

Comité des nominations et de la gouvernance : Serge Weinberg, Président 1 Concetta Battaglia Yonca Dervisoglu 1 Financière Pinault représentée par Héloïse Temple-Boyer Baudouin Prot Véronique Weill 1





:

Le Comité des nominations et de la gouvernance est composé majoritairement d’administrateurs indépendants (60 % ²), conformément à la recommandation du Code AFEP-MEDEF, et est présidé par un administrateur indépendant.

Comité de développement durable : Emma Watson 1 , Présidente Jean-Pierre Denis Yonca Dervisoglu 1 Jean-François Palus François-Henri Pinault Daniela Riccardi 1 Véronique Weill 1

:

57 % des membres du Comité de développement durable sont indépendants et le comité est présidé par un administrateur indépendant.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2021, Kering comptait plus de 42 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de

17,6 milliards d’euros.

1 Membre indépendant

2 Hors administrateurs représentant les salariés, conformément à la recommandation du Code AFEP-MEDEF

