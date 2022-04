English Finnish

EFECTE OYJ – LIIKETOIMINTAKATSAUS – 29.4.2022 klo 13.00

Efecte Oyj:n liiketoimintakatsaus 1-3/2022 – SaaS +24 %, käyttökateprosentti 3 %

1-3/2022:

Kokonaisliikevaihto kasvoi 20 % ja oli 5,0 miljoonaa euroa (4,2)

SaaS-liikevaihto kasvoi 24 % ja kansainvälinen SaaS-liikevaihto 38 %

Käyttökate oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2) ja liikevoitto 0,0 miljoonaa euroa (0,1)

Käyttökateprosentti oli 3 % (4 %)

Palveluliikevaihto kasvoi 16 % perustuen kysyntään vanhoilta ja uusilta asiakkailta

Päivitimme strategiamme, mukaan lukien korkeammat kasvutavoitteet

Ohjeistus vuodella 2022 (muuttumaton)

SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 20 % ja käyttökatteen olevan positiivinen ennen mahdollisia epäorgaanisiin toimiin liittyviä kustannuksia.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

1000 EUR 1-3/2022 1-3/2021 2021 Liikevaihto 5 036 4 212 17 764 Käyttökate (EBITDA) 145 185 935 Liikevoitto 12 70 431 SaaS MRR 1 054 855 992



Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson:

Ensimmäinen vuosineljänneksemme oli vahva alku uudelle vuodelle. Kasvumme jatkui hyvää vauhtia samalla kun päivitimme strategiamme ja aloitimme uusien kunnianhimoisten tavoitteidemme toteuttamisen. Tavoitteemme on olla alamme kiistaton ykkönen, palveluhallinnan johtava eurooppalainen vaihtoehto. Vain maailmanluokan tiimi voi saavuttaa tämän tavoitteen. Olemmekin erityisen tyytyväisiä, että onnistuimme jälleen huippuosaajien rekrytoinnissa ja samaan aikaan henkilöstön vaihtuvuus pysyi alhaisena.

Kertautuva SaaS-kasvu

SaaS-liikevaihtomme kasvoi 24 % ja kasvu alkaa kertautua, kun se on kasvanut yli 20 % jo 18 peräkkäistä vuosineljännestä. Kokonaisliikevaihtomme kasvoi 20 % palveluliikevaihdon 16 % kasvun tukemana. Tämä mahdollisti lisäinvestoinnit pitkän aikavälin kasvuun päivitetyn strategiamme mukaisesti. Kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnetun henkilöstömäärämme 23 % kasvu edellisvuoteen verrattuna oli merkittävä. Liikevaihtomme vahva kasvu, jatkunut kustannuksien hallinta ja rekrytointien oikea ajoittuminen mahdollistivat positiivisen käyttökatteen kasvuinvestoinneistamme huolimatta. Ensimmäisen neljänneksen aikana tehtyjen rekrytointien vaikutus henkilöstökuluihin tulee näkymään luonnollisesti täysimääräisesti vasta seuraavien vuosineljännesten aikana.

Onnistuimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä todella hyvin Suomessa. Kansainvälisesti uusien markkinoiden kasvava osuus oli erityisen ilahduttavaa. Uusilla markkinoilla saimme kolme uutta asiakasta: kaksi Iso-Britanniasta ja yhden Puolasta. Keskityimme olemassa olevien kumppaneidemme myynnin tukemiseen ja jatkoimme samalla valikoivasti uusien kumppaneiden etsintää. Aloitimme pilottihankkeen uuden suoran markkinan avaamiseksi Espanjassa hyödyntäen tähän Suomesta käsin toimivaa espanjantaitoista henkilöstöä.

Erottautumistekijöidemme vahvistaminen

Kilpailukykymme jatkuva vahvistaminen tuotekehitysinvestointien avulla on tärkeä osa strategiaamme. Toteutimme tätä käytännössä ensimmäisellä vuosineljänneksellä rekrytoimalla tuotekehitykseen enemmän työntekijöitä ja lisäämällä myös alihankintaa. Edistyimme hyvin ja keskityimme erityisesti käyttäjäkokemukseen, tuotteen laatuun ja identiteettien hallinnoinnin (Identity Governance and Administration, IGA) kehittämiseen.

Seuraavan sukupolven itsepalvelukäyttöliittymämme saavutti beta-julkaisuvaiheen ja on nyt valmis asiakkaidemme pilotoitavaksi. Valmistuessaan uusi käyttöliittymä tarjoaa asiakkaillemme ja heidän loppukäyttäjilleen täysin uudistetun itsepalvelukokemuksen ja monia asiakkaidemme pyytämiä ominaisuuksia. Toimitimme myös 30 pienempää laatu- ja turvallisuusparannusta, mukaan lukien parannuksia tekoälyä hyödyntävään Virtual Coach -toiminnallisuuteen, laajennetut Excel-raportit, parannetun prosessinhallinnan raportoinnin ja useita käytettävyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä parannuksia. Nämä parannukset auttavat tuhansia Efecteä päivittäin päätyökalunaan käyttäviä IT- ja muita ammattilaisia. Pienillä yksityiskohdilla on merkitystä näille ammattikäyttäjille – ja näemme paljon vaivaa tarjotaksemme heille parhaan mahdollisen kokemuksen.

Identiteettien hallinnoinnin osalta vuosineljännes oli intensiivinen useiden asiakas ja kumppanialoitteiden, markkinoinnin ja jatkuvan tuotekehityksen myötä. Useat ennätysnopeat IGA Starter -ratkaisun käyttöönotot todistavat jälleen tuotteen sopivuuden markkinoille.

Prioriteettimme muuttuvassa maailmassa

Vaikka maailma ympärillämme muuttui jälleen kerran Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen myötä, onnistunut ensimmäinen vuosineljännes loi meille hyvät lähtökohdat koko vuoden suunnitelmamme toteuttamiseen. Tuomitsemme vahvasti Venäjän toimet ja olemme tukeneet Ukrainaa monilla tavoin, muun muassa lahjoituksilla. Ukrainan sodalla ei ole suoraa vaikutusta Efecten liiketoimintaan, sillä meillä ei ole asiakkaita tai kumppaneita Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa.

Toistamme ohjeistuksemme tälle vuodelle ja tulemme jatkamaan investointeja pitkän aikavälin menestykseen. Liiketoimintamme keskiössä on auttaa ihmisiä digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään ja huolimatta joidenkin asiakkaidemme toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista, asiakaskysyntämme on pysynyt vahvana. Strategiamme mukaisesti keskitymme kasvuun, tuotteeseen, ihmisiin ja yrityskauppoihin jatkaessamme askel askeleelta matkaamme palveluhallinnan johtavaksi eurooppalaiseksi vaihtoehdoksi.

Muut tapahtumat

Kassavaramme kehittyivät myönteisesti. Katsauskauden lopulla yhtiöllä oli likvidejä varoja 8,6 miljoonaa euroa (6,5). Yhtiöllä ei ole korollista lainaa. Liukuva 12 kuukauden toistuvan liikevaihdon myyntikate oli 82 % (78 %), bruttoasiakaspoistuma 3,8 % (3,7 %), nettopysyvyysaste 115 % (112 %) ja LTV/CAC-suhdeluku 10,6. Toistuva liikevaihto (SaaS ja ylläpito) muodosti katsauskaudella 67 % kokonaisliikevaihdosta (66 %).

Kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna työntekijämäärämme oli tarkastelujakson päätteeksi 134 (109). Näistä 110 (90) oli Suomessa, 7 (8) Ruotsissa ja 14 (11) Saksassa. Kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna työntekijöitä oli keskimäärin ensimmäisellä vuosineljänneksellä 129 (106). Keskusorganisaatiomme Suomessa tukee asiakkaita, kumppaneita ja myyntiä kaikilla markkinoillamme ja sen työntekijämäärä sisältää myös uusista markkinoista vastaavat toimintomme.

Pitkän ajan taloudelliset tavoitteet

Vuoteen 2025 mennessä kasvattaa liikevaihtomme orgaanisesti 35 miljoonaan euroon, ylläpitää SaaS-liikevaihdon yli 20 %:n keskimääräinen kasvu ja saavuttaa kaksinumeroinen käyttökateprosentti.

Orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen myötä tulla lopulta Euroopan suurimmaksi palvelunhallinnan toimittajaksi yli 100 miljoonan euron liikevaihdolla ja yli 25 % käyttökateprosentilla.

Näkymät vuodelle 2022

SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 20 % ja käyttökatteen olevan positiivinen ennen mahdollisia epäorgaanisiin toimiin liittyviä kustannuksia.

Seuraava tulosjulkistus

Lisätietoja:

Talousjohtaja Taru Mäkinen, +358 40 507 1085

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, +358 50 356 7177

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Oyj, puh. +358 40 579 6210

Katsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Efecte Oyj

Efecte auttaa ihmisiä digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Eurooppalaiset asiakkaamme käyttävät pilvipalveluitamme toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksissa. Ratkaisuitamme käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työtekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille toimijoille. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Saksassa ja Ruotsissa. Efecte on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.