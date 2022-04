Yhtiötiedote

Rush Factory Oyj:n uusin tapahtumakonsepti julkaistu

Rush Factoryn kasvustrategian mukaisesti uusin tapahtumakonsepti Utopia Nation Festival on nyt lanseerattu. Yhtiön kehittämään innovatiiviseen kalustoon perustuva uusi tapahtumakonsepti on kiertuemuotoinen viihdetapahtuma Euroopan markkinoille. Ensimmäinen kiertue tulee aloittamaan tapahtumat ensi vuoden alussa. Taloudellinen potentiaali Utopia Nation Festival -konseptilla on yhtiön aiempia konsepteja suurempi.





Utopia Nation Festival -konsepti

Utopia Nation Festival (utopianationfestival.com) on ainutlaatuinen musiikki- ja elämystapahtuma. Tapahtuma rakentuu mahdollisesti maailman suurimman, monikerroksisen liikuteltavan sisätilan ympärille, sulkien muun maailman täysin ulkopuolelle. Tämän mahdollistaa yhtiön kehittämä patentoitava kalusto, jonka avulla tapahtumaan saadaan luotua täysin erilainen, 360 asteen tapahtumaelämys.

Tapahtumaa ei markkinoida festivaaleille vakiintuneeseen tapaan pitkällä listalla artistien nimiä, vaan panokset käytetään tapahtuman infrastruktuuriin, joka mahdollistaa ennennäkemättömän tapahtumakokemuksen. Konsepti on suunniteltu yhtiön strategian mukaisesti olemaan kokemuksena arvokas ja taloudellisesti kannattava ilman tunnetuilla nimillä ratsastamista.

Konseptin taloudellinen potentiaali

Uuden konseptin vaikutus yhtiön taloudelliseen suoritukseen on aiemmin arvioitu olevan merkittävä, ja odotukset ovat edelleen samalla tasolla. Tapahtuma vetää 4000 ihmistä tapahtumapäivää kohden. Tapahtumat ovat joko yksi- tai kaksipäiväisiä ja niitä voidaan järjestää peräkkäisinä viikonloppuina samalla kalustolla. Koska tapahtuma on säältä suojassa, saadaan tapahtumakautta pidennettyä entisestään. Yhdellä kiertueella voidaan tehdä tapahtumia 30-40 viikonloppuna vuodessa.

Lippujen hinnat Utopia Nation Festival -konseptilla tulevat olemaan noin 40 - 80 €. Myynti tullaan tekemään hintaportaina. Lipun lisäksi tapahtuman liikevaihto tulee koostumaan aiempia konsepteja enemmän juoma-, ruoka- ja lisäpalvelumyynnistä tapahtuman aikana. Näin ollen taloudellista potentiaalia uudella konseptilla on huomattavasti nykyistä Color Obstacle Rush -konseptia enemmän.

Kehitysjohtaja Markus Niemelä:

“Kehitysjohtajana on kieltämättä ollut ajoittain hieman vaikeaa ja turhauttavaakin kehittää täysin uudenlaista tapahtumakonseptia ja yrittää pysyä ajantasalla koronaviidakon tapahtumista eri maissa. Mutta näin jälkikäteen katsottuna, monet tuotannolliset ja tekniset ratkaisut sekä tapahtuman mukautumiskyky ja sen sisällön laatu ovat lopulta jopa hyötyneet pitkästä tauosta. On ollut pakko tarkastella suuriakin kokonaisuuksia aivan uusista kulmista. Tämä on myös johtanut lukuisten innovaatioiden lisäksi käynnissä oleviin patentointiprosesseihin. Osa niistä ratkaisuista, jotka mahdollistavat Utopia Nation Festivalin ainutlaatuisuuden tapahtumakokemuksena ja tekevät siitä logistisesti ja taloudellisesti erittäin kannattavan, saattavat hyvinkin olla hyödynnettävissä myös muissa kiertuemuotoisissa tapahtumissa. Ensimmäisenä tulee mieleen eri bändien Euroopan tai muun maanosan kiertueet.

Utopia Nation Festivalia on ollut mukana kehittämässä lukuisia ihmisiä. Ilman heitä sekä erityisesti koko prosessin ajan mukana ollutta “ydinjoukkoa” tapahtuma ei varmasti olisi päätynyt siihen, joka siitä nyt on tulossa. Suunnaton kiitos siitä! En malta odottaa ensimmäistä tapahtumaa ja kokemaan sitä tunnelmaa, jonka eteen on tehty paljon ympäripyöreitä päiviä ja josta on tulossa lopulta jopa parempi, kuin alussa edes kuvittelin.”

Toimitusjohtaja Mika Metsämäki:

“On vaikea sanoin kuvailla, kuinka tyytyväinen olen että uusi konseptimme on vihdoin ulkona. Tämän kanssa on tehty töitä pitkään, ja olemme odottaneet sopivaa hetkeä tämän julkaisulle vuosia. Organisaationa olemme valmiita ottamaan seuraavan askeleen kasvustrategiallamme.

Konseptin kehityksessä on hyödynnetty matkan varrella eri asiantuntijoita, teräs- ja komposiittisuunnittelijoista valo- ja videosuunnittelijaan ja dramaturgiin. Asiakkaan kokemusta tapahtuman aikana on työstetty paljon ja uskomme vahvasti, että se tulee näkymään tapahtumassa. Kiertuemuotoisuus tuo aina oman lisämausteen konseptin suunnitteluun, kaikkea kun ei kannata tehdä samalla tavalla perinteisten festivaalien tavoilla.

Ensimmäiset Utopia Nation Festival -tapahtumat tullaan järjestämään ensi vuoden alussa. Koronarajoitusten poistot ovat edenneet eri maissa hieman eri tahdissa, mutta todellisuudessa korona ei vielä ole poistunut ihmisten mielistä täysin.

Markkinointistrategian mukaisesti tutkimme ensin Utopia Nation Festivalin asiakkaiden kiinnostusta eri maissa ja kaupungeissa. Tämän perusteella tehdään ensimmäisen kiertueen kalenteri, jonka jälkeen päästään avaamaan myös tapahtuman myynti.”





utopianationfestival.com





Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.