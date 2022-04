Supremex annonce le résulat des votes tenus à son assemblée générale

English French

MONTRÉAL, 29 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor, annonce aujourd’hui le résultat du scrutin tenu lors de son assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu le jeudi 28 avril 2022.



Résultat des votes :

Un total de 11 255 567 actions ordinaires a été voté à l’assemblée, représentant 42,73 % de toutes les actions ordinaires en circulation. Les actionnaires ont voté en faveur de l’élection de tous les administrateurs proposés comme suit :

Candidats % En faveur % Abstentions Nicole Boivin 98,22 1,78 Stewart Emerson 99,11 0,89 Robert B. Johnston 91,81 8,19 Georges Kobrynsky 99,08 0,92 Dany Paradis 99,08 0,92 Steven P. Richardson 98,26 1,74 Andrew I. (Drew) Sullivan 98,22 1,78 Warren J. White 97,38 2,62

Élection des auditeurs

Compte tenu des procurations reçues, Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. a été nommé à titre d’auditeur de la Société et le conseil d’administration a été autorisé à fixer leur rémunération. Le pourcentage de votes exprimés en faveur de la nomination des auditeurs est le suivant :

% En faveur % Abstentions 99,99 0,01

Proposition d’actionnaire N o 1

Compte tenu des procurations reçues, la proposition d’actionnaire No 1, « Supremex inc. vend immédiatement et reprend en location ses deux propriétés immobilières situées respectivement au 400, Humberline Drive, à Toronto, et au 7213, rue Cordner, à Montréal, pour concrétiser une valeur latente considérable de près de 62 millions $, soit environ 2,30 $ par action », a été rejetée. Le pourcentage de votes exprimés est le suivant :

% En faveur % Contre 29,34 70,66

Proposition d’actionnaire N o 2

Compte tenu des procurations reçues, la proposition d’actionnaire No 2, « Supremex Inc. ne fera pas d’acquisitions d’entreprises ou de dépenses en immobilisations supérieures à 5 M$ CA au total par exercice financier tant que le multiple de la valeur d’entreprise/de l’EBITDA de Supremex ne sera pas supérieur à 5 », a été rejetée. Le pourcentage de votes exprimés est le suivant :

% En faveur % Contre 27,67 72,33

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor. Supremex compte dix installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et quatre installations manufacturières aux États-Unis, et emploie environ 825 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d’enveloppe et d’emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, de distributeurs, d’organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

