LEHDISTÖTIEDOTE: SSH julkaisee Tectiasta uudet Quantum Safe- ja Zero Trust -versiot uuden sukupolven turvallisten sovellusyhteyksien toteuttamiseen

English Finnish



SSH julkaisee Tectiasta uudet Quantum Safe- ja Zero Trust -versiot uuden sukupolven turvallisten sovellusyhteyksien toteuttamiseen

SSH julkaisee kaksi uutta versiota lippulaivatuotteestaan Tectia SSH Client/Serveristä: Tectia Quantum Safe ja Tectia Zero Trust. Näiden uusien Tectia-tuoteperheen jäsenten avulla voidaan toteuttaa SSH:n etäyhteysratkaisut riittävän ketterinä, dynaamisina ja vakaina, jotta ne voivat kohdata kvanttilaskennan ja pilvisiirtymän aiheuttamat haasteet.

Secure Shell (SSH) -protokolla sallii etäyhteydet ja tiedostonsiirrot kriittistä dataa käsittelevien järjestelmien välillä. Tectia on SSH-protokollan kaupallinen sovellus ja aikanaan ensimmäinen SSH-protokollan toteuttanut sovellus. Sen avulla voidaan toteuttaa turvallisesti kahdenvälisiä etäyhteyksiä, tiedostonsiirtoja ja yhteyksien tunnelointia.

Kvanttilaskenta aiheuttaa vakavia ongelmia salaukselle lähitulevaisuudessa ja uhkaa tehdä klassisen kryptografian tarpeettomaksi. Jo tällä hetkellä tiedonsiirtoa voidaan tallentaa purettavaksi myöhemmin kun kryptografisesti riittävän vahvoja kvanttikoneita on saatavilla, mikä vaarantaa pitkäaikaiset salaisuudet jo nyt. Tectia Quantum Safe suojaa kvanttiuhalta kaikki välttämättömät etäyhteydet, tiedostonsiirron ja tunneloinnin.

Tectia Zero Trust -päivitys sisältää tehokkaan roolipohjaisen pääsynhallinnan (RBAC). Se luo skaalautuvuutta suurten palvelinympäristöjen pääsynhallintaan. Koska Tectia Zero Trust toimii ilman pysyviä kirjautumistietoja, se ei tarvitse kalliita avaintenhallinta- tai salasanan vaihtoprosesseja. Se lisää myös huomattavasti turvallisuutta poistamalla merkittävän hyökkäysvektorin. Lisäksi järjestelmän läpinäkyvyys paranee, kun tarkastuslokit keskitetään.

"Kvanttiturvallisuus ja nollaluottamus (Zero Trust) ovat ratkaisuportfoliomme kaksi tärkeintä kulmakiveä. Olen todella ylpeä näistä uusista Tectian päivityksistä. Ne pitävät asiakkaamme turvassa pitkälle tulevaisuuteen ja samalla mahdollistavat heille dynaamisemmat palvelinympäristöt", sanoo SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo. "Tectialla on paljon uskollisia asiakkaita erityisesti finanssialalla", Teemu jatkaa. "Siksi onkin luonnollista, että ensimmäiset Tectia Quantum Safe- ja Tectia Zero Trust -asiakkaamme ovat pankkeja, koska pankeille on erityisen tärkeää pysyä kyberturvallisuuden edelläkävijöinä."

Tectia Quantum Safe tuodaan saataville kesäkuuhun 2022 mennessä. Tectia Zero Trust on jo saatavilla.



Lisätietoa Tectia Quantum Safe Edition:ista: Tectia® SSH Client/Server Quantum-Safe Edition

Lisätietoa Tectia Zero Trust Edition:ista: Tectia® SSH Client/Server Zero Trust Edition

Tarkemmin Tectia-tuotteista: Tectia® SSH Client/Server





SSH lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40% Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.