Athenex 將在 2022 年 5 月 10 日為 2022 年第一季度提供企業及財務更新

紐約水牛城, April 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex (NASDAQ: ATNX) 是一家致力於研究與開發用於治療癌症和相關疾病的新療法，並將其商業化的全球生物製藥公司。今天宣佈將在 2022 年 5 月 10 日(星期四) 的開市前，發表 2022 年第一季度的企業及財務更新。Athenex 的管理團隊將於上午 8:00 時 （東部時間）舉行電話會議和聲音網絡直播。



如欲參與電話會議，請在電話會議開始前十五分鐘致電國內或國際號碼：

國內：(855) 327-6837

國際：(631) 891-4304

密碼：10018962

現場電話會議和重播也可以透過 這裡 的聲音網絡取得，亦可透過公司網站中「投資者關係」頁面的「活動與演講」網頁 http://ir.athenex.com/ 取得。

關於 Athenex, Inc.

創於 2003 年，Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及將下一代癌症治療的細胞療法藥物商業化的之領導者。為了實現這項使命，Athenex 投入多年的研發、臨床試驗、監管標準和製造經驗。公司現有的臨床產品系列主要源自以下核心技術：(1) 以 NKT 細胞為基礎的細胞治療 (2) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery，以及 (3) Src 酶抑制劑。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效、無障礙及耐受的治療以改善癌症病人的生活。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

Athenex 聯絡人

投資者

Daniel Lang 醫學博士

Athenex, Inc.

電郵： danlang@athenex.com