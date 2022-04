La Supergrappe de la fabrication de pointe investit 76 millions $ dans des projets de véhicules zéro émission

English French

HAMILTON, Ontario, 29 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l’organisation sectorielle qui dirige la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada, a annoncé une série de nouveaux projets d’innovation visant à soutenir l’écosystème de fabrication de véhicules zéro émission (VZE) au Canada. Alors que l’industrie automobile mondiale subit la transformation la plus importante de son histoire, NGen sait que le Canada a l’occasion de mettre en place les capacités de production nationale les plus efficaces, de grande qualité et les plus écologiques. Un rapport récemment publié par NGen présente une analyse du paysage des capacités canadiennes qui peuvent être exploitées pour faire des affaires dans l’espace émergent de fabrication de VZE.

En 2021, NGen a lancé un appel de propositions afin de soutenir des projets de R-D pour la fabrication, les systèmes, les composants et les batteries de VZE au Canada. Aujourd’hui, NGen a le plaisir d’annoncer 15 nouveaux consortiums dirigés par l’industrie qui exécuteront des projets dans des domaines stratégiques tels que les minéraux et les métaux critiques, les batteries de traction et les gains d’efficacité, l’électronique de puissance, les piles à combustible et les matériaux légers.

« La transition mondiale vers les véhicules à zéro émission s’accélère. NGen joue un rôle de premier plan pour favoriser des collaborations déterminantes avec des partenaires industriels et universitaires partout au pays, renforçant ainsi le leadership mondial du Canada dans le domaine », a affirmé le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe Champagne. « Ces projets témoignent de la richesse des capacités et des talents que nous pouvons mettre à profit pour faire prospérer nos entreprises et construire les véhicules de l’avenir. »

« Le leadership de notre gouvernement en matière de changement climatique et la poursuite des investissements dans les technologies propres renforcent le secteur manufacturier et créent des milliers d'emplois bien rémunérés dans le secteur de l'automobile à Windsor-Essex et partout au Canada », affirme Le député de Windsor—Tecumseh et secrétaire parlementaire de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Irek Kusmierczyk. « Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous franchissons une autre étape importante vers la création d'un écosystème de véhicules électriques fort, résilient et de calibre mondial au Canada. »

« Les constructeurs automobiles mondiaux ont entrepris leur parcours pour remplacer les véhicules alimentés par des moteurs à combustion interne par des véhicules électriques zéro émission, mais cette transformation est loin d’être terminée », affirme Jayson Myers, PDG de NGen. « Des problèmes importants doivent être résolus afin de rendre l’industrie durable au cours des dix prochaines années. Le Canada a tout ce qu’il faut pour jouer un rôle de premier plan dans cette transformation : minéraux essentiels, recherche et technologies de pointe, solides capacités de fabrication et main-d’œuvre hautement qualifiée. Les projets collaboratifs soutenus par NGen témoignent de la façon dont l’ingéniosité canadienne peut apporter des solutions tout au long de la chaîne de valeur des véhicules électriques et créer de nouvelles possibilités pour les entreprises, les investissements et la croissance de l’emploi en cours de route. »

« Le Canada a démontré sa capacité à bâtir de nouvelles chaînes de valeur pour les véhicules électriques grâce à la collaboration et aux partenariats dans l’ensemble de l’industrie, ainsi qu’au soutien stratégique du gouvernement », explique John Laughlin, dirigeant principal de la technologie, NGen « L’investissement continu dans les processus et les technologies de fabrication de pointe est la clé pour résoudre des problèmes complexes et veiller à ce que nos fabricants soient en mesure de prospérer dans les chaînes de valeur des véhicules électriques de l’avenir. »

Liste des projets

Méthodes de fabrication de pointe pour les batteries de propulsion de VZE – Ventra Group Co (Ont.) et Inspectech Analygas Group Inc. (Ont.)

Ligne pilote de formage de plaques Grafoil de nouvelle génération - Ballard Power Systems Inc. (C.-B.), Macrodyne Technologies Inc. (Ont.) et Eclipse Automation Inc. (Ont.)

Recyclage écologique de masse noire de batteries de véhicules électriques – Cnem Corporation (Ont.), Talon Metals Services Inc. (Ont.) et Palcan Energy Corporation. (C.-B.)

Fabrication d’optique intelligente assistée par IA de systèmes modulaires de véhicules électriques – Damon Motors Inc. (C.-B.), Darwin AI (Ont.) et Moment Energy Inc. (C.-B.)

Centre d’excellence pour la fabrication en grand volume de piles à combustible à hydrogène – Cummins Inc. (Ont.), AIS Technologies Group (Ont.), Shelley Industrial Automation (Ont.) et Konnexio Inc. (Ont.)

Assemblage de membranes-électrodes de prochaine génération – Momentum Materials Solutions Corp. (Alb.) et BlissEarth Energy Research Inc. (Alb.)

Mise à l’échelle de la fabrication de pointe de composants critiques de véhicules zéro émission – Precision Resource Canada Ltd (Ont.) et Miltera Machining Research Corp. (Ont.)

Processus de fabrication évolutif pour les panneaux de carrosserie intégrés à film solaire - Rayleigh Solar Tech Inc (N.-É.) et Magna International (Ont.)

Ligne pilote pour une nouvelle solution de gestion thermique Li-ion – Calogy Solutions (Qc) et Linear Automation (Ont.)

Mise à l’échelle de la technologie de traitement des électrodes de batterie Li-ion de prochaine génération – Electrovaya Inc. (Ont.), Lantern Machinery Analytics Inc. (C.-B.), Eecomobility Inc. (Ont.)

Assemblage de modules automatisés avec soudage laser de pointe et CQ en ligne – Electrovaya Inc. (Ont.) et Eecomobility Inc. (Ont.)

Recyclage des batteries au lithium à l’état solide pour les groupes motopropulseurs de véhicules électriques – Li-Metal Corp (Ont.) et Blue Solutions Canada Inc. (Qc)

Procédé de fabrication d’onduleurs VZE compacts – Linamar (Ont.) et Westhill Innovation (Ont.)

Fabrication de modules d’extraction de lithium vert – Summit Nanotech Corporation (Alb.) et Ionic Solutions (Alb.)

Le Centre d’innovation en batteries Flex-Ion – Ventra Group Co (Ont.) et eCamion Inc. (Ont.)



Ces projets sont financés par NGen dans le cadre de l’Initiative canadienne des supergrappes d’innovation. À ce jour, NGen a approuvé 166 projets menés avec 374 partenaires de l’industrie et représentant des investissements de 236 millions de dollars en fonds de la Supergrappe et générant 371 millions de dollars en nouveaux investissements de R-D par l’industrie. Les investissements de NGen ont créé 18 nouvelles entreprises, soutenu 45 nouveaux produits et services et généré 1,92 milliard de dollars de revenus et d’accords de licence pour les partenaires participants.

À propos de NGen – Next Generation Manufacturing Canada

NGen est l'organisation à but non lucratif émanant du secteur industriel qui dirige la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada. Son mandat est d'aider le Canada à se doter de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au profit des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, lesquels regroupent plus de 4 500 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs. NGen fournit également du financement et du soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à concevoir, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrice au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux. https://www.ngen.ca/fr/membership

