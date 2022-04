English Danish

ANNOUNCEMENT NO. 108 - 29 APRIL 2022

Benedicte Hedengran Wegener has chosen to resign from NORDEN end April 2022. Therefore, NORDEN welcomes her alternate, Stine Maria Gøttrup, Senior Chartering Manager, to the board at 1 May 2022 (see announcement no. 55/2021)

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Martin Badsted

CFO

Thomas France, Investor Communications Partner, tel.: 3315 0451

