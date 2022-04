HEXO annonce une transition de direction; la Société nomme Charlie Bowman en qualité de président-directeur général et Julius Ivancsits en qualité de chef de la direction financière

English French

Scott Cooper quitte ses fonctions; le conseil d’administration salue le travail de M. Cooper effectué pour stabiliser la Société



MM. Bowman et Ivancsits à la tête de la transformation et de la croissance continues de Hexo

GATINEAU, Québec, 29 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) a annoncé aujourd’hui que Charlie Bowman a été nommé président-directeur général par intérim de la Société, avec prise d’effet aujourd’hui. M. Bowman occupera ce poste de façon permanente à l’aboutissement du processus d’habilitation de sécurité de Santé Canada visant le personnel clé, processus qui a été amorcé. De manière concurrente, Scott Cooper quitte ses fonctions de président-directeur général de HEXO.

« C’est un honneur pour moi de mener HEXO vers l’avenir », a déclaré Charlie Bowman, futur président-directeur général de HEXO. « Nous amorçons la nouvelle phase du plan de croissance stratégique de HEXO en demeurant clairement axés sur la génération de flux de trésorerie positifs et l’expansion de la part de marché qu’occupent nos marques phares à l’échelle du secteur canadien du cannabis récréatif, tout en faisant croître nos activités internationales et en lançant de nouveaux produits destinés au secteur du cannabis médical. »

M. Bowman, qui a précédemment occupé le poste de chef de l’exploitation par intérim de HEXO et directeur général de HEXO USA, apporte une riche expérience en direction mondiale acquise au cours des deux dernières décennies. Après avoir ajusté les activités d’exploitation en tant que chef de l’exploitation par intérim, il est bien placé pour guider HEXO et l’amener à devenir une société génératrice de flux de trésorerie positifs.

« Je suis heureux d’accueillir M. Bowman dans son nouveau rôle chez HEXO. Je n’ai aucun doute que son leadership et son engagement dans l’exécution du plan stratégique de HEXO mèneront la Société à sa prochaine phase de croissance », a dit le président exécutif du conseil, Mark Attanasio. « Au nom de toute l’organisation, je voudrais remercier Scott Cooper pour le leadership qu’il a exercé pendant une période très difficile. »

La Société a aussi annoncé le départ du chef de la direction financière par intérim, Curtis Solsvig, et la nomination de Julius Ivancsits en qualité de chef de la direction financière par intérim, avec prise d’effet le 16 mai 2022. M. Ivancsits occupera ce poste de façon permanente à l’aboutissement du processus d’habilitation de sécurité de Santé Canada visant le personnel clé, processus qui a été amorcé.

M. Ivancsits apporte une riche expérience en direction des finances et il supervisera l’organisation financière et comptable de la Société. Il jouera un rôle clé dans l’exécution de la stratégie de HEXO en vue de stimuler la croissance rentable et accroître la valeur pour les actionnaires. M. Ivancsits possède une vaste expérience internationale en fabrication, tant avec des promoteurs de capital d’investissement que des entreprises familiales, et il a une connaissance approfondie en matière de redressement d’entreprises. Avant de se joindre à HEXO, il a agi à titre de chef des finances chez Goba Capital, Alpha Measurement Solutions, et Be Green Packaging. Il a également occupé plusieurs postes chez CPKelco, gagnant toujours davantage d’expérience.

M. Slosvig demeurera au sein de la Société dans un rôle consultatif jusqu’au 31 mai 2022, de manière faciliter la transition. HEXO aimerait remercier M. Solsvig pour son leadership qui a guidé la Société pendant ces moments décisifs.

Forward-Looking Statements

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société au 31 janvier 2022 et pour le trimestre et le semestre clos à cette date, avec les notes y afférentes. Des renseignements supplémentaires sur HEXO sont disponibles sur le profil de la Société sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov, y compris la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 juillet 2021 datée du 29 octobre 2021.

À propos de HEXO



HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques, dont HEXO, Redecan, UP Cannabis, Namaste Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale, REUP et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Compte tenu des récentes acquisitions de Redecan et de 48North par HEXO, celle-ci occupe la première place parmi les sociétés du secteur des produits du cannabis au Canada sur le plan des marchés du cannabis récréatif. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site hexocorp.com.

